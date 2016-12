Orquesta Primavera, con excelente nivel musical

*Se rebasan las expectativas que al principio tenía el actual director de esta agrupación, Alejandro Díaz Avendaño

[Segunda parte]

Definitivamente el trabajo que está realizando Alejandro Díaz Avendaño al frente de La Orquesta Primavera de Oaxaca, ha cobrado un nivel musical muy interesante, y prueba de ello es la temporada que realizó en el Teatro Juárez, donde por vez primera en sus 32 años de trayectoria la orquesta contó con una sede fija.

Los logros obtenidos en unos meses dan la pauta para pensar que el nuevo director encontró el camino del éxito, hasta donde pueden llegar; desde luego que se requiere de mucho trabajo, pero se ha comprobado que La Orquesta Primavera de Oaxaca cuenta con músicos talentosos que sólo requieren de una batuta profesional y con deseos de triunfar.

¿Hay la confianza para seguir invitando músicos de alto nivel a tus conciertos?

“Como director puedo invitar a cualquier músico, incluso un artista de talla internacional para que lo acompañe la orquesta, porque tengo plena confianza que hay calidad, y no me gustaría que uno de mis invitados se fuera molesto, ya no tendría caso seguir invitando a otros compañeros, aunque cabe hacer mención que todos los invitados son mis amigos y jamás me perdonarían que dirigiera una orquesta improvisada, por el contrario, el primero fue Manuel Hernández en felicitarme, porque consideraba que la orquesta contaba con un buen nivel musical, y César Martínez me dijo, ‘yo te mandé unos videos del concierto que voy a tocar y esto suena mejor que los videos que te mandé, estos fueron los comentario hacia la orquesta”.

¿Cuáles fueron los comentarios de los maestros de Instrumenta?

“El maestro Juan Álzate en el Sax Tenor, después de ensayar con mis muchachos, fue muy fácil tocar, porque ya la orquesta está muy bien hecha; otro de los maestros fue Abel Sánchez, destacado saxofonista, él es un músico súper perfeccionista y su comentario fue “que educadita está la orquesta”; la reacción de otro maestro, que fue notoria durante el concierto, fue la del maestro Guillermo Portillo, un destacado flautista del Conservatorio de Morelos.

Cuando escuchó tocar a la orquesta, él estaba en el público, pero al escuchar la notas musicales de mis compañeros ahí en el público, armó su flauta y que se sube al escenario, y me dijo, ‘es que la orquesta está muy bien’, y en general el comentario de los maestros de Instrumenta fueron muy alentadores; está muy padre la orquesta de ahí, que yo afirme que tenemos una orquesta con un excelente nivel musical”.

¿Cuándo tomaste la batuta de la Orquesta Primavera de Oaxaca?

“Llegué en el mes de mayo y, gracias, todo el trabajo que realizamos del mes de mayo para acá tengo la suficiente confianza, no sólo de presentarme aquí en Oaxaca, sino puedo ir a la ciudad de México, porque tengo la firme convicción que Oaxaca cuenta con una excelente agrupación musical, y se nota no solamente en la parte musical como lo mencioné antes, también existe suficiente armonía entre los músicos a través de la misma música, y tenemos una buena plantilla de músicos, y el staff técnico que es muy importante en la orquesta.

Ellos tienen un compromiso fuerte con la orquesta, porque se les puede ver cómo se integran a todas las actividades, incluso de logística, en fin, son unas personas increíbles que realizan muchas funciones que me es imposible hacer por tanto trabajo que tengo, la verdad se ha cumplido un verdadero trabajo el cual vamos a presentar a las nuevas autoridades en cultura para que vean lo que se logra en una temporada de conciertos con una orquesta con una sede fija, como fue el Teatro Juárez”.

¿Se cumplieron tus objetivos?

“Se rebasaron, me sorprendí de todo lo que se ha realizado gracias a la armonía que hay entre los compañeros de la orquesta, porque a mi llegada noté una división con la parte administrativa, lo cual no permitía avanzar y crear cosas nuevas, y el ánimo entre los músicos estaba deficiente, el nivel estaba bien, pero observé que se podían hacer cosas diferentes, porque en la orquesta hay mucho material humano talentoso.

Por un momento pensé realizar una temporada, dos, tres conciertos de gala con solistas, hacer tres arreglos, pero al final fueron doce, yo me comprometí con el anterior secretario de cultura que de mayo a noviembre haría tres arreglos, porque sentía que había mucho trabajo por hacer, pero me ganó el entusiasmo de mis compañeros y al final hicimos cuentas y fueron doce los arreglos que hice, en este terreno se superó la expectativa.

Otra cosa que yo buscaba era el sonido de la orquesta, siempre busqué que esta agrupación contara con su sonido original, y la verdad se cumplió la expectativa, lo mismo sucedió con los conciertos de gala que al final fueron cuatro”.

*El próximo lunes aparecerá la tercera y última parte de esta entrevista.