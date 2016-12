El Patíbulo

Alberto UNDA

*Los voraces diputados de la LXIII legislatura pegan el grito en el cielo porque no les dejaron ni para los chicles

Parece que ahora sí después de liderazgos fallidos, de remedos de dirigentes que solamente se han preocupado por colmar sus intereses, por colocar a sus amigos en posiciones de privilegio, resulta que el Partido Revolucionario Institucional, tiene en Enrique Ochoa Reza, el presidente del CEN que hace años le hacía falta.

Sobran ya las muestras de un liderazgo renovado, con visión de futuro, con propósitos de reales de por lo menos iniciar un proceso realista de renovación interna, por eso, Ochoa Reza no ha vacilado en impulsar la expulsión del PRI de personajes tan nefastos como auténticos ladrones, entre ellos, Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Martín, Tomás Yarrington y César Duarte Jáquez.

Enrique Ochoa Reza, nacido en Michoacán, el 1 de septiembre de 1982, al comentar el proceso de recuperación de una actitud diferente al cochinero en que se han movido a diestra y siniestra, aseguró que “en el partido no habrá espacios para el chantaje político, al contrario, se privilegiará la unidad en medio de la pluralidad de pensamiento y la reflexión”.

Ochoa Reza señaló que en el PRI todos los funcionarios son indispensables, aunque las puertas del mismo estarán abiertas para quienes quieran ayudarlo a triunfar y también para quienes se quieran ir.

Asimismo, explicó que en los próximos procesos electorales que están por llevarse a cabo, se cerrará el paso a “todas las personas cuya trayectoria curricular esté manchada por actos de corrupción o impunidad”.

Además, enfatizó que la Comisión de Justicia Partidaria continuará actuando para atender los reclamos de la sociedad.

Cuando, el pasado julio, dejó el cargo de director general de la Comisión Federal de Electricidad, para buscar la presidencia nacional del tricolor, Ochoa Reza recibió una indemnización, que provocó ira, críticas, enjuiciamientos, reproches, porque muchos dándose golpes de pecho, no podían entender, por qué el ex funcionario aceptaba más de un millón de pesos, cuando su paso por la CFE fue realmente breve.

Dirigentes de otros partidos, senadores, diputados, y columnistas y comentaristas de radio y tv, exclamaron su repudio a esta situación.

Sin embargo, esta misma semana se divulgo de manera discreta que Enrique Ochoa Reza, quien en su declaración 3 de 3 dejó ver que es un empresario exitoso y hasta dueño de automóviles que dan servicio en la modalidad de UBER, a cinco meses de su renuncia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la polémica en torno a su liquidación, el priista donó el total de su finiquito, un millón 200 mil pesos, a dos fundaciones.

De acuerdo con los recibos de las transferencias bancarias, el líder nacional del PRI entregó un millón de pesos a la Fundación Michou y Mau, que se dedica a la atención de niños quemados en todo México.

El resto, 200 mil pesos, fueron donados a la Fundación UNAM, cuyo principal objetivo es apoyar económicamente a alumnos de escasos recursos para que puedan realizar sus estudios universitarios y no los abandonen por necesidad.

Esta acción contrario a la de la aceptación de la abultada liquidación, pasó prácticamente inadvertida, nadie dijo ni destacó el hecho, pero la realidad ahí está y lo hecho por Ochoa Reza crece en medio de otros ex funcionarios que también han recibido millonarias jubilaciones, o los diputados federales que recibieron nomás por aguinaldo, bono y salario decembrino, navidad, casi 700 mil pesos.

Por si eso fuera poco, Enrique Ochoa le dio con la puerta en las narices al corrupto ex gobernador, Humberto Moreira, al asegurar que si el coahuilense quiere ser candidato a diputado local, no lo será por el PRI.

Moreira se había ufanado de que en 2017 volvería a hacer campaña bajo el emblema tricolor, pero su dirigente nacional ya salió a advertirle que si sabe contar… ¡que no cuente con ellos!

Por lo visto, Ochoa Reza ya empezó a apagar los incendios del próximo año, que será el de su verdadera prueba como estratega priista, teniendo como reto sacar la complicada elección en el Estado de México.

Un último dato, en la reciente Asamblea Nacional del PRI, ofreció un mensaje que fue aplaudido por los cientos de asistentes, Enrique Peña Nieto, se paró y lo abrazo para felicitarlo, delante de todos los presentes y lo que muy pocos saben es que antes de su intervención en la ceremonia de clausura, ensayó con todo el equipo de audio, micrófonos incluidos, por lo menos 15 veces, buscando que su voz, fuera perfectamente audible.

Durante dos días, Enrique Ochoa Reza llegó a la sede del PRI, al filo de las 5 de la mañana, y antes de las 6 horas, ya estaba con los técnicos, ensayando su discurso, el cual tuvo mucho sentido, porque el líder tricolor, le dijo a la militancia y a los delegados del Consejo Político Nacional, lo que los priistas querían oír.

Así que a lo mejor el Primer Priista del País, léase Enrique Peña Nieto, al parecer ya tiene su verdadero as bajo la manga, para el 2018, con un dirigente que a diferencia de muchos que ha tenido el Revolucionario Institucional, actúa como una persona, más o menos decente.

Porque supuestamente no recibirán aguinaldo,

los de la LXIII lloran como magdalenas

En la mayoría de países del mundo, para tener derecho a aguinaldo o a la parte proporcional de éste, o bien a otro tipo de prestaciones como bonos, viajes, regalo, etcétera, un trabajador se hace acreedor a este tipo de gratificación, sólo cuando ha cubierto por lo menos un mes de trabajo, situación que los voraces “nuevos” diputadas y diputados de la LXIII legislatura, dicen que no la podrán disfrutar y han puesto el grito en el cielo, porque los de la LXII legislatura, no les dejaron, ni para chicles.

Tal vez ellos no se reconozcan como trabajadores, en caso de no serlo, entonces, no se entiende por qué se quejan y aúllan de rabia, pues aseguran que no podrán disfrutar de su aguinaldo y bono, cuando ni siquiera han cumplido 30 días en el cargo.

Pa’ acabarla de amolar, las y los diputados la noche del viernes, aprobaron el presupuesto de egresos para el 2017, en el cual con todo el dolor de su corazón (ambición), tuvieron que auto aplicarse un recorte presupuestal de 59 millones de pesos, con lo cual, sólo podrán disponer de 546.8 millones de devaluados pesos, mientras, que para el ejercicio fiscal de 2016, los rapaces ex integrantes de la anterior legislatura se destinaron (y embolsaron) 605 millones de pesos, de los cuales, los ciudadanos comunes y corrientes no tuvieron beneficios de por lo menos un peso.

Les dejaron un déficit de 52 millones de pesos que la anterior administración del Congreso del estado, a cargo de Alejandro Avilés Álvarez, Antonia Natividad Díaz Jiménez y Jesús López Rodríguez, de plano no pagaron a los proveedores, vaya ni siquiera a los que surtían las pipas de agua.

Hay un adeudo de más de 2 millones de pesos de vuelos privados a diversas partes de la República, un descarado abuso en el manejo de los recursos de la anterior LXII Legislatura y los que hoy dicen sufrir las consecuencias son las nuevas diputadas y diputados.

Y andan como locos viendo la forma de reorientar el presupuesto, de que por lo menos les aumenten el pago a proveedores, algo así como 52 millones de pesos, perooooo…

El pleno tuvo que aprobar el presupuesto de egresos para el 2017, y supuestamente, a los entrantes no les alcanzó para el aguinaldo, ni el bono, hecho que nadie puede creer, porque estos individuos de una manera u otra se las ingenian para conseguir préstamos, adelantos al presupuesto, el caso es irse a festejar las fiestas decembrinas, con las carteras y los monederos repletos de dinero.

No será solo eso, por aquello de la inflación y de la cascada de aumentos que caerán como avalancha en la humanidad de millones de ciudadanos, las y los diputados de la LXIII legislatura, seguramente ya acordaron y aprobaron aumentarse el sueldo mensual.

Supuestamente los “representantes populares”, solamente ganan 42 mil pesos mensuales, pero esa cifran que tampoco es cierta, pues teóricamente la vienen ganando desde la época en que el ahora ex convicto, Bulmaro Rito Salinas, fungió como presidente de la LXI Legislatura.

Con total desaseo y para no dejar huella, los nuevos panistas en

lugar de tirar el sistema electoral, queman la boletas de la elección

La nueva generación de panistas oaxaqueños, no se anda con medias tintas, para dilucidar el tema de la “democrática elección” de su nuevo dirigente estatal, no tiraron el sistema electoral, como en su tiempo lo hizo Manuel Bartlett, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, para “componer” los resultados de la elección que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas y poder entregar la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari.

No, los panistas oaxaqueños de plano “quemaron” boletas, oficinas donde se realizaba el colegio electoral, con lo cual la elección del pasado domingo, donde por cierto fue célebremente pobre la participación de la supuesta militancia blanquiazul, pues Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, supuesto triunfador, habría ganado, con apenas dos mil y fracción de sufragios.

A pesar de tan pobres resultados, dicen que Luis, preocupado porque pudieran descubrir en el colegio electoral, las trampas y triquiñuelas en las que incurrió con tal de llevarse la pírrica victoria, empleando porros, tal como lo aprendió en sus tiempo cuando fue maestro universitario, ordenó una violenta incursión en la sede del PAN.

Sus enviados tenían la orden de llevarse urnas y papelería, es decir las boletas empleadas para la votación, como no les fue posible, porque aunque irrumpieron en el local, alrededor de las 4 de la madrugada, no contaban que a esa hora, los responsables del conteo de los poquitos sufragios, seguían trabajando.

Los asaltantes se vieron obligados a retirarse, horas más tarde, al filo de las 11:00 horas regresaron, a punta de pistola ingresaron a la sede de los panistas y prendieron fuego a la papelería.

Con los votos destruidos y las evidencias de un seguro triunfo para uno de los tres contendientes, al parecer el proceso tendrá que reponerse.

Aún no se sabe quién fue realmente el o los responsables de la destrucción de las boletas, alguien se entiende investiga el caso y cuando se dé a conocer la información, probablemente el panismo quedará más fracturado que antes del proceso electoral.

De ser el caso, Juan Mendoza Reyes, ex dirigente panista ahora diputado local y autonombrado “líder” de la bancada panista en la LXIII legislatura integrada por la arrolladora presencia de 3 diputados, ya adelantó que será necesario el arbitraje el IEEPCO, para que el proceso no se vuelva a salir de control.

Esta petición ha de haber caído como bomba al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a quienes se les ha acumulado el trabajo, sobre todo con la elección o nombramiento de las autoridades por lo que ahora se conoce Sistema Normativo, y que antes era simplemente: Abusos y pésimas Costumbres, como para andar buscando más chamba y ser árbitro de la elección de la nueva dirigencia blanquiazul.

Hay que esperar el desenlace del deseado proceso de elección del nuevo dirigente panista en Oaxaca y si el IEEPCO acepta organizar la repetición de la elección.

Entretanto, Natividad Díaz Jiménez, una de las participantes en la hasta ahora fallida “elección” de la nueva dirigencia panista, acusó a Luis de Guadalupe Martínez Ramírez de haber intentado “sobornarla” para que se retirara de la contienda.

El señalamiento es de suyo grave, y luego de cuatro días de la denuncia de Natividad, Luis de Guadalupe no ha dicho nada al respecto, y como dice el refrán: el que calla otorga, a ver sino se queda el mixteco con las ganas de hacerse con el negocio de “dirigir” al panismo oaxaqueño.

