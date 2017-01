A LA PIRA ENVIÓ EL GOBIERNO FEDERAL A José Antonio Meade, secretario de Hacienda, para intentar apaciguar el creciente enojo social que está generando el gasolinazo que aplica a partir del próximo domingo. Meade es, sin duda, el funcionario más completo del país en la última década, al encabezar en ese tiempo cinco secretarías con dos gobiernos diferentes: Energía y Hacienda con el PAN, y Sedesol, SRE y Hacienda con el PRI. Y es también uno de los presidenciables con una buena imagen y un espléndido desempeño en los cargos que se le han encomendado. Pero ahora enfrenta su mayor reto: ser el rostro, el nombre y el hombre que cargará con todas las valoraciones negativas del gasolinazo, que da una batalla mediática casi condenada al fracaso buscando explicar por qué se decidió incrementar el precio de las gasolinas cuando hace un par de años el propio Presidente Enrique Peña prometió que se acabaron los gasolinazos. Brillante, como es, Meade tiene la capacidad de dar esa batalla, pero lo cierto es que no puede darla solo, como parecen haberlo dejado en el Gobierno federal. Y este megagasolinazo no sólo pone en la cuerda floja su reputación como el mejor de nuestros funcionarios públicos, sino que también es casi seguro que lo borre de la lista de presidenciables. Como ocurrió este mismo año con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y Luis Videgaray, antecesor de Meade…… DE REBOTE, PERO CON NO menos intensidad, el gasolinazo también pondrá a prueba al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila (otro presidenciable, para variar), cuyo futuro político se juega este 2017 en las elecciones para renovar la gubernatura en el estado. PAN y PRD pretenden repetir en esa entidad la fórmula aliancista que tan buenos resultados les dio en Quintana Roo, Durango y Veracruz, y con el aumento a los precios de las gasolinas mete más presión al mandatario, quien está obligado a retener la joya de la corona para su partido, el PRI. De lo contrario, la lista de presidenciables priistas se reducirá a uno: Miguel Osorio, secretario de Gobernación…… LUCRA CON LA POBREZA la diputada de Morena, Ariadna Montiel, por condicionar una cobija a pobres de la delegación Coyoacán, a cambio de entregar copias de su credencial de elector y comprobante de domicilio. Fue el 17 de diciembre cuando la legisladora y un grupo de sus colaboradores armaron ese operativo, que coincide con la campaña de afiliación que ha lanzado Morena para reforzar su voto duro rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. A ver si en este caso a las autoridades electorales no les tiembla la mano…… ALARMANTES CIFRAS SOBRE el riesgo de consumir alcohol dio la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados. Son 12 mil 540 muertes al año las que provoca la ingestión excesiva de bebidas embriagantes, lo cual representa un promedio de 34 al día o una cada 40 minutos. Sin contar con que es causante de más de 200 enfermedades: trastornos mentales, cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer, padecimientos cardiovasculares……. LA FAMILIA ROTATIVO, empresa oaxaqueña, les deseamos un año 2017 venturoso, lleno de mucha salud, de mucha felicidad y deseando que todos sus propósitos se puedan ir cumpliendo uno a uno….. por nuestra parte, los que hacemos posible la edición diaria de la Tribuna de Oaxaca, desde directivos, hasta administrativos y todo el personal que compone esta noble empresa, estaremos anteponiendo el trabajo, el esfuerzo y el corazón diario para que este nuevo año sea de mucha productividad, tanto para los empleados de esta casa editorial, nuestros anunciantes y lectores; emprenderemos el camino del crecimiento y de cada día mostrar un mejor diario a nuestros lectores; la familia ROTATIVO les deseamos un feliz año nuevo y que las bendiciones del Todopoderoso reinen en sus hogares y sus corazones cada día…..Y POR HOY ES TODO, NOS LEEMOS EL PRÓXIMO MARTES.