EN SU MENSAJE DE AÑO NUEVO EL PRESIDENTE Enrique Peña Nieto reconoció que incrementar los precios de las gasolinas fue una decisión “dolorosa pero inevitable” para mantener la estabilidad económica; apeló a la comprensión de los mexicanos y a escuchar las razones de su gobierno para hacerlo; rechazó que eso sea resultado de las reformas energética o hacendaria y advirtió que no se tolerarán abusos ni actos de vandalismo, como los que se han empezado a suscitar en varias entidades federativas. Al mismo tiempo, al reaparecer en un acto en Los Pinos tras sus vacaciones decembrinas, dio a conocer la designación de Luis Videgaray como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, al que instruyó a acelerar la relación con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la de María Cristina García Cepeda al frente de la de Cultura, en lugar del desaparecido Rafael Tovar y de Teresa……. DE ESTE MODO, extrema decisión tomó el Presidente Enrique Peña al nombrar como Canciller al exsecretario de Hacienda y artífice de la visita de Donald Trump a México el pasado 31 de agosto, cuando más frescos estaban los agravios del entonces candidato republicano hacia los mexicanos, a quienes tachó de criminales, violadores y narcotraficantes. El anuncio del regreso de Videgaray, ahora como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comenzó a filtrarse desde el pasado martes, día en que la automotriz estadounidense Ford canceló una inversión de mil 600 millones de dólares para una planta en San Luis Potosí que generaría más de 12 mil empleos directos e indirectos, lo que derivó en un encarecimiento del dólar, que se disparó hasta 21.40 pesos. Y el miércoles en un mensaje del titular del Ejecutivo, en Los Pinos, se confirmó que la Cancillería queda a cargo de Videgaray, quien renunció a Hacienda el 7 de septiembre, dimisión que lamentó Trump: “México ha perdido a un ministro de finanzas brillante, a quien conozco, y que el Presidente Peña Nieto respetaba mucho. Con Luis, México y EU hubieran hecho acuerdos extraordinarios, de los que ambos se hubieran beneficiado”. Y ahí lo tiene Trump de regreso al gabinete de EPN, y en una posición en la que además de temas económicos tendrá que abordar asuntos migratorios, de seguridad fronteriza y de derechos humanos. Una decisión arriesgada del Presidente mexicano, toda vez que Videgaray no es el político más popular en estos momentos y su designación muestra preocupación por lo que ya está causando Trump aun sin rendir protesta como mandatario de Estados Unidos. Y refleja que, ahora sí, están entendiendo que en política exterior la relación con nuestro vecino del norte debe ser prioridad…… SE MONTA LA Sección 22 de la CNTE a las protestas por el incremento de las gasolinas: en un pronunciamiento llamó a sus bases a participar en las movilizaciones contra la medida, con la exigencia de que el Presidente Enrique Peña renuncie, lo cual no es otra cosa que un intento por derrocar al actual gobierno, el principal propósito de ese gremio. Con ello empata su objetivo con el de AMLO, quien el lunes convocó, incluso a militantes del PRI y del PAN, a “derrocar pacíficamente” al “régimen corrupto”, a través de la firma “en plaza pública” de un documento. Así que la estrategia de AMLO y la CNTE está expuesta, aunque se sabe que los métodos de ese gremio magisterial distan mucho de ser pacíficos……. MANO NEGRA, O QUIZÁ poco menos que negra, está operando en el Estado de México, donde las manifestaciones contra la liberación del precio de las gasolinas está derivando en saqueos a supermercados, tráileres de productos alimenticios y gasolineras. La entidad es una de las tres que este año tendrán elecciones para renovar la gubernatura, por lo que estos actos de violencia buscan incidir en la percepción de que bajo el actual gobierno del priista Eruviel Ávila, imperan la impunidad, el caos y la ingobernabilidad. Qué casualidad que sea en la joya de la corona electoral donde se están replicando estos deleznables actos……Y POR HOY ES TODO.