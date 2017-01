Con fe y amor estoy en la ruta de ser el mejor comediante: El Costeñito Parma

[Segunda y última parte]

El Costeñito Parma es un personaje surgido de la vida diaria y es la cotidianidad lo que lleva a su creador a manejar sus rutinas, y se complementan con el talento del comediante que día a día recorre las calles de la capital oaxaqueña para captar los momentos espontáneos de las personas que van de un lado a otro, unos cargando una cruz de dolor, otros hablando con su interior y la mayoría checando su celular sin mirar a dónde van, todo esto Francisco Numa, creador de El Costeñito Parma, absorbe y más tarde lo presenta en el escenario para hacer reír al público.

¿Cómo elaboras una rutina?

“Yo las retomo de la vida diaria, en las calles hay mucho material para convertirlo en comedia, la verdad sólo es cuestión de escuchar y ver el diario vivir de los seres humanos y ahí surge mucho material, y cuando se expone el material algunas personas se identifican con lo que estoy diciendo en el escenario.

Los psicólogos dicen que los seres humanos se comportan irracionalmente, ya que la mayoría actúa por impulsos, porque veo que cuando maneja determinado chiste, el público se ríe porque ya vivió esa situación, porque se actúa inconscientemente y eso nos da mucho material para hacer reír a los amigos”.

¿Se ha consolidado el Costeñito Parma?

“Considero que ya se hizo lo más importante, como es el hecho de darlo a conocer al exigente público oaxaqueño, y de alguna manera ya es un referente de la comedia en Oaxaca; obvio trabajamos arduamente para que este personaje se gane un lugar importante dentro del gusto de los oaxaqueños, además, al fin de cuentas estamos haciendo lo que más nos gusta y de esa manera logramos conquistar el corazón y el aplauso de la gente.

Cuando vemos la respuesta positiva del público, entendemos que estamos avanzando y esa es la razón por la que pensamos que el Costeñito Parma se ha consolidado en los diferentes escenarios donde se ha presentado, ya que tenemos la fortuna de que hemos viajado a otros estados y la suerte nos acompaña y entregamos buenas cuentas, pero sabemos que en la comedia diariamente tenemos que estar al día para seguir gozando el reconocimiento del público”.

¿Satisfecho?

“Desde que inicié mi carrera en el medio artístico siempre fue un logro muy importante en mi vida saber que, al estar en un escenario, ya es un logro, pero cuando llegan los primeros aplausos es cuando llega la satisfacción; cabe hacer mención que muchos años caminé en la vida insatisfecho como muchas personas, y creía que las cosas materiales daban la felicidad, pero llegó un cambio en mi vida y actualmente me siento muy satisfecho de mi labor diaria, y si en este momento muriera, me iría satisfecho de lo que he realizado.

Si en este 2017 llegan cosas mejores a mi vida, bienvenidas, y si no fuera así, no hay problema, ya estoy más que satisfecho con la vida que llevo, porque a través de mis actuaciones he conocido amucha gente y es hermoso ver cómo me saludan en la calle las personas, y me doy cuenta que vine a esta vida a disfrutar lo que Dios nos regala diariamente”.

¿Algo que desees agregar?

“Un saludo a mis amigos del periódico ROTATIVO, que siempre nos abre las puertas de su información, y desde luego un afectuoso saludo a mi padrino artístico, José Alberto Ruiz, por el impulso que le dio a mi carrera cuando la inicié, igual que a muchos compañeros que les brindan un espacio en La Sección de Espectáculos: FELICIDADES Y DISFRUTEN EL NUEVO AÑO 2017”.