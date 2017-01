PIDE IEEPO PROTEGER LA SALUD DE LAS Y LOS ESCOLARES PARA EVITAR AUSENTISMO

• Por instrucciones del Director General Germán Cervantes Ayala, se informa que las y los estudiantes pueden asistir a los centros escolares con prendas abrigadoras, sin importar que no sean del color del uniforme

Ante la presencia del Frente Frío Número 21 que afecta al territorio oaxaqueño principalmente en las zonas altas, y que genera ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) recomienda a los padres y madres de familia, docentes y autoridades educativas cuidar la salud de las y los alumnos, abrigándolos correctamente para evitar enfermedades y ausentismo escolar.

Por el descenso considerable de las temperaturas, el titular del IEEPO Germán Cervantes Ayala instruyó para que se informe tanto a padres y madres de familia, así como a autoridades municipales, directivos y docentes de los planteles escolares que las y los estudiantes pueden asistir con chamarras, abrigos, gorras, bufandas, guantes o botas, sin importar que no sean del color del uniforme.

El IEEPO recomienda a la población escolar abrigarse y taparse la boca y nariz con bufanda para no respirar aire frío, así como consumir frutas y verduras con vitaminas A y C, y tomar abundantes líquidos. Es importante que no enciendan anafres o fogones en lugares cerrados, ya que esto puede poner en peligro la vida de las personas.

En coordinación con los Servicios de Salud de Oaxaca, el IEEPO difunde recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias particularmente en la población escolar con el fin de evitar el ausentismo en las instituciones educativas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire polar que afecta al territorio mexicano ocasionará ambiente muy frío por la mañana este lunes 9 de enero, con la presencia de un evento de Norte con rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, por lo que el IEEPO recomienda a las autoridades educativas, principalmente de esta región, asegurar la infraestructura escolar.

El fin de semana, derivado de los fuertes vientos, se desprendió un techado provisional de la explanada cívica de la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicada en la Cuarta Sección del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, cuyo plantel ya está siendo atendido.

El SMN informa que en los próximos días continuará el descenso de las temperaturas por lo que es importante tomar las medidas de prevención, principalmente en las comunidades situadas a una altura de más de 2 mil kilómetros sobre el nivel del mar y en la región del Istmo de Tehuantepec.

Personal del IEEPO estará pendiente ante cualquier contingencia que se llegara a registrar en las instituciones educativas por motivo de los frentes fríos.