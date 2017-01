Xavier Santos “El Búfalo”, un autor internacional

*El próximo 15 de enero celebrará con sus compañeros el Día del Compositor en la capital oaxaqueña

Previo a la celebración del Día del Compositor, charlamos en céntrico restaurante de la ciudad con el laureado compositor oaxaqueño Xavier Santos Cortés, “El Búfalo”, quien nos compartió el balance del año 2016 y los planes que tiene para este 2017.

¿Qué te deja el año 2016?

“Me deja muchas satisfacciones, mucha enseñanza, encontré a mucha gente conectada con el amor y la bondad dispuesta a servir, dispuesta a enseñar, aprender, bueno, esa gente que yo conocí fue a través de las redes sociales, y en ese sentido puedo resumir que fue un año productivo, muy noble para mí, ojalá que este 2017 venga de la misma manera y agradecido con Dios por tantas cosas buenas que me brinda y yo trato de aprovechar”.

¿Se concretaron producciones discográficas de tu obra?

“Diría yo que canciones nuevas, las cuales están en pausa para grabar en este año del 2017, pero las diez canciones que la gente ya conoce de mi autoría se reafirmaron en participaciones en vivo en eventos en Estado Unidos, prácticamente lo que es California, Nueva York, Chicago, me trajo mucha aceptación, me refiero a las diez melodías que los mexicanos y latinos ya conocen.

Tuve la fortuna de actuar en vivo donde reafirmé mis diez canciones en Centro Nocturno, restaurantes, salones de baile, donde acuden los latinos a divertirse, por ese lado fue muy provechoso; pienso retornar el próximo mes de febrero, aunque estoy valorando otras cosas y estoy a tiempo de cancelar esta gira, porque a mí me afecta mucho el frío.

Aparte voy a esperar cómo llega el próximo presidente de Estados Unidos, necesito ver cómo va a estar la comunidad latina, por todo esto y otras cosas más pienso reprogramar mi gira de febrero que la llamé la gira del Amor y la Amistad, que serían diez días de trabajo y se gana buen dinero, pero dadas las condiciones que ya mencioné, mejor la programo para el mes de marzo”.

¿Satisfecho del 2016?

“Muy satisfecho, puede comprobar que hay diez canciones mías sin temor a equivocarme que en cualquier foro donde me llegue a presentar en México o en el extranjero, son mis diez canciones que la gente conoce y corea fácilmente; estoy haciendo un show de una hora y media, ya que el público se involucra con mi actuación, con diez canciones me basta para trabajar, definitivamente 2016 fue de confirmar, de saber de que mis canciones están vigentes en el gusto del público”.

¿Qué te depara el 2017?

“Bueno, aparte de mis giras, voy a proponerme en proyectar más mis canciones, sacar canciones nuevas inéditas, algunas ya las propuse en año anterior, están en pausa para que las graben artistas de primer nivel, ojalá se concreten en este año.

También voy a continuar promoviendo mis canciones en Sudamérica, Chile, Perú, Argentina, Colombia, donde ya tengo intérpretes, incluso tengo pendiente un viaje a este país, en este año voy a concretar muchas cosas que dejé pendiente el año pasado”.

Ya está a la vuelta de la esquina el Día del Compositor, ¿dónde lo vas a celebrar?

“Bueno, cada año me llega la invitación para ir a la ciudad de México y celebrarlo en la SACM Sociedad de Autores y Compositores de México, donde se realiza un verdadero homenaje a los compañeros con una comida, grupos musicales para acompañar a los autores que deseen cantar, ya tengo mi boleto, sólo es cuestión de que me anime, porque el frío que hace actualmente en la Ciudad de México me detiene un poquito, a lo mejor me quedo nuevamente en Oaxaca para convivir con mis amigos y compañeros oaxaqueños, la verdad donde sea me la paso muy bien”.

¿Se ha superado el problema que había con los compositores en cuanto a sus regalías?

“Al contrario, fíjate que cada día es más complicado, ahorita resulta que para algunos compositores, dicen que si no eres sinaloense te hacen a un lado, porque la gente de Sinaloa está al mando de la industria y el resto de compañeros tienen pocas posibilidades de sobresalir, según dicen algunos compañeros compositores.

La verdad no tengo problema alguno con mis temas, sigo cobrando normal, pero hay otros autores que tienen problemas porque ahora para que un artista te grabe y cobres regalías, el artista debe estar firmado y respaldado en una compañía o disquera reconocida bien establecida.

Pero hay compositores que están ahora trabajando como independientes, que graban sin marca y las venden en sus conciertos, ahí el auto ya no puede cobrar regalías porque no hay control de cuantos discos se venden, y es donde viene lo complicado para vivir de la autoría, pero sin embargo yo recomiendo que nunca abandonen sus sellos”.

¿Algo que desees agregar?

“Agradecer a ROTATIVO a la familia de este importante periódico que tanto apoyo me ha brindado, y he podido expresar mi punto de vista; mis mejores deseos para todos ustedes y les deseo un feliz año 2017, mucha salud y luz en abundancia y armonía en todos los sentidos”.