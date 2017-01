Firma del acuerdo de solidaridad de la SCT con los sectores del transporte y de la construcción

*En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cámaras de la industria de la construcción y del transporte se solidarizaron para respaldar la economía nacional y la estabilidad social

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y líderes empresariales de la construcción y de los sectores del transporte terrestre, marítimo y aéreo, signaron un acuerdo para expresar su solidaridad en apoyo y fortalecimiento de la economía nacional y la estabilidad social.

En su discurso, Ruiz Esparza señaló: “Todos queremos un México en paz y trabajando, más productivo y competitivo” y consideró que “la única manera de lograrlo es preservando el Estado de Derecho, estar unidos, mejor comunicados y trabajar de manera conjunta”, dijo.

Resaltó la coincidencia de todos los participantes en la reunión al reprobar cualquier llamado a la violencia, la inestabilidad, el saqueo, la interrupción de los servicios públicos y el bloqueo de las vías generales de comunicación, realizado por grupos interesados en que no le vaya bien a México.

Ante los líderes camerales, Ruiz Esparza expresó su agradecimiento y reconocimiento por atender el llamado que el Gobierno Federal hizo a todos los sectores productivos del país, ante los retos que la nación enfrenta, “ustedes son pieza central en la competitividad y productividad del país”.

El secretario de Comunicaciones y Transportes recalcó: “tenemos no solamente la responsabilidad, el criterio, conciencia, y deseo de seguir avanzando. Tenemos el deseo de apego al derecho. Si no hay apego al derecho simple y sencillamente todos los que estamos en esta mesa nos vemos afectados” y añadió que si hay violación al estado de derecho, se empieza a afectar lo más elemental, que son las libertades de las personas.

Destacó que con su presencia y la firma de este acuerdo, los empresarios ratifican su compromiso con México, en una expresión de voluntad y unidad.

El país ha vivido retos, dijo, mucho más graves que éste, “no tengo la menor duda, ya lo hemos experimentado y superado”. Yo creo que ustedes saben perfectamente bien cómo se supera y cómo lo van a superar todo”.

México se está manifestando hoy como un gran centro de inversiones y para seguir en esa ruta, necesitamos reflejarlo al mundo. “Si el mundo nos ve progresando con una fuerza de trabajo creativa, productiva y capaz, tendremos más inversión, como la que estamos teniendo, más turismo y más movimiento de la economía, estoy seguro, lo vamos a tener”, puntualizó.

La SCT reafirma el compromiso de mantener las medidas de austeridad que esta administración ha impulsado, con formas creativas de inversión público-privada, que junto con la responsable y decidida participación de transportistas y constructores nos permitirá alcanzar nuestras metas en beneficio de México, confió su titular.

Al reiterar que las mesas para dialogar están abiertas en busca de mejoras para continuar el crecimiento del país, Ruiz Esparza señaló que al moverse más pasajeros, turistas y pasaje aéreo, carga ferrocarrilera y carga terrestre por la vía carretera, son expresiones de que la economía se desarrolla y mejora, de que hay más envíos y más movimientos de mercancías hacia la frontera y hacia los puertos.

Y creo que no hay duda que frente a lo que estamos por vivir en unos días más, el no estar comunicados con esta unidad que aquí les he expresado con toda vehemencia, creo que sería un grave error, entonces, sigamos trabajando así, el punto fundamental es que reflejemos esta unidad.

En su oportunidad, Gustavo Arballo Luján, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo que son tiempos de unidad, de hacer equipo, para que le vaya bien a México y hacer el mejor esfuerzo, cada quien en su área.

Por su parte, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, reconoció: “iniciamos las manifestaciones y a petición del señor secretario y a la atención de la subsecretaria y del director de Transporte hemos accedido a levantarlas. Quisiera pedirle al señor secretario que sea nuestra voz ante quien sea, necesitamos que el transporte mexicano siga circulando, si verdaderamente queremos trabajar debemos buscar una verdadera alianza donde la SCT sea la que lleve la pauta. Dimos la palabra de levantar las manifestaciones y aquí estamos fortaleciendo este acuerdo”, dijo Ortiz Pacheco.

El presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, (CANACAR), Rogelio Montemayor Morineau, señaló que es momento de buscar el cómo si, cada quien desde su sector y consideró que todos los participantes en la mesa deben de llegar a un entendimiento en el que salgan beneficiados todos los mexicanos.

Luego, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), Luis Manuel Ocejo Rodríguez, expresó su apoyo indeclinable al acuerdo firmado y señaló que es tiempo de cerrar filas con las empresas, “porque estamos conscientes de la situación”, subrayó.

Posteriormente, Jaime Delgado Delgado, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), reconoció que México vive un escenario difícil, pero dijo, “no es la primera vez que estamos en esta situación, podremos salir adelante como siempre lo hemos hecho”.

En su intervención, el presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Alex Theissen Long, destacó el esfuerzo iniciado desde la SCT para coordinar los esfuerzos con los sectores de la construcción y el transporte, y manifestó su disposición para impulsar y fortalecer el Estado de derecho, asimismo, reiteró su absoluto rechazo a conductas contrarias a la legalidad, que dañan el patrimonio de otros.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), Sergio Alfonso Allard Barroso, señaló que debemos trabajar de la mano y con unidad. Prueba de ello es el crecimiento del aerotransporte en los últimos años en el país; añadió que hoy México tiene la flota más moderna de aerolíneas en los últimos seis o siete años, fundamental para atraer turismo al país. Además en 2016 logró una cifra récord, transportó a más de 80 millones de personas.

Asimismo, el presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Lorenzo Reyes Retana, dijo que el sector entiende la necesidad de unidad y solidaridad con la SCT, y destacó el importante liderazgo que ha ejercido la SCT en este ramo.

En otra parte de su intervención, el secretario de Comunicaciones y Transportes señaló que solo trabajando unidos, comunicándonos, con responsabilidad y madurez, saldremos adelante de este momento coyuntural de importantes retos.

“Los invito a continuar con este diálogo franco y abierto, ante todo, lograr que el sector comunicaciones y transportes continué creciendo, generando desarrollo económico, empleo y bienestar para las familias mexicanas”, finalizó.