Gobierno de puertas abiertas para Mazatlán Villa de Flores

Eusebio PÉREZ SANTOS

Al recibir un municipio en condiciones deplorables producto de 20 años de abandono y con problemas de seguridad, desarrollo social y obra pública, la nueva administración que encabeza el Presidente Municipal Misael Martínez, de Mazatlán Villa de Flores, buscará con trabajo diario un gobierno de puertas abiertas para combatir el rezago en que se encuentra su municipio, comentó en entrevista a Rotativo, Tribuna de Oaxaca.

Presidente, a partir del primero de enero usted gobierna Mazatlán Villa de Flores ¿en qué condiciones lo encontró?

Estamos tomando el municipio en deplorables condiciones, pero estamos iniciando una reconstrucción en diferentes partes, en donde podamos empezar a trabajar porque es un municipio al que realmente le hace falta el trabajo diario. Y nuestra administración está ya legalmente constituida.

¿Cuáles son los problemas que está recibiendo?

Los principales problemas son en materia de seguridad, en materia de desarrollo social, en problemas de obra pública que realmente el municipio no cuenta con varias cuestiones de obras de impacto social, creo que el municipio ha estado abandonado por más de 20 años de retraso que tiene, yo creo que hoy en día nosotros como cabildo, y como presidente municipal tenemos que iniciar los trabajos en este municipio.

¿Qué garantías tienen sus gobernados de que usted sea un buen presidente y que precisamente corrija esas irregularidades de las que nos hace mención?

Yo creo que la gente tiene mucha esperanza hoy en día en Mazatlán Villa de Flores, la gente que nos dio el voto de confianza esta esperanzada en que a Mazatlán le vaya bien. Y la mejor garantía que podemos tener es esa confianza, ese respaldo de la ciudadanía y para que finalmente en los próximos días ya empezaremos con los trabajos.

¿Cuáles serán las líneas fundamentales de su administración además de combatir estos problemas que nos acaba de mencionar?

Nuestra línea de trabajo será abrirle las puertas del municipio a la ciudadanía, que tengan un gobierno cercano y que la gente tenga esa confianza de que, en Mazatlán, no va a haber más problemas que no se puedan resolver o que no haya capacidad para resolver, creo que en Mazatlán, la ciudadanía tiene esa confianza de que finalmente vamos a ser un gobierno incluyente con la ciudadanía.

Vamos a recorrer las localidades, vamos a visitar barrio, por barrio, agencia por agencia para darle a conocer cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra visión y cuáles son los objetivos que tenemos trazados como municipio.

¿Cuántos habitantes y de cuántas agencias está conformado el municipio?

El número de habitantes es de 10 mil electores, 8 mil activos y tenemos 16 agencias y 30 barrios que atender.

¿Hay suficiente presupuesto para que se haga realidad su proyecto?

El presupuesto nunca es suficiente para un municipio. Y para el cuarto municipio de la región Cañada no es suficiente, pero sí trataremos de hacer lo que realmente nos compete y trataremos de combatir el rezago que existe en el municipio.

¿Qué deben de esperar sus gobernados?

Un gobierno que les genere confianza, un gobierno que este cercano a ellos y que realmente vea un gobierno que pueda cumplir con sus necesidades. Y finalmente un Mazatlán sin puertas cerradas entre ciudadanos y gobierno para que puedan interactuar en comunicación y el municipio pueda generar una estabilidad de paz social y tranquilidad.