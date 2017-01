FORD MOTOR NO ES UN JUGADOR RELEVANTE en el mercado local de autos, pero lo es en exportación: la firma que aquí dirige Gabriel López pasó de 19.5% a sólo 6.2% de las ventas domésticas, a punto de ser superado por el complejo sudcoreano Hyundai-Kia, representado por Pedro Albarrán y Héctor Chávez, que obtuvo 5.9% del mercado mexicano en 2016. Aquí Ford encareció sobremanera todos sus modelos y sólo mantuvo cierta competitividad en sus “trokas” utilitarias. Pero en exportación, la firma de Bill Ford representa todavía 14% de las ventas automotrices de México al exterior con el modelo Fusion. El acto solidario de Grupo Xcaret de Miguel Quintana y de Coconal de Héctor Ovalle, de suspender compra de vehículos Ford, tras cancelar la construcción de una planta de San Luis Potosí, aunque represente no más de 500 unidades por año, es altamente simbólico ante las amenazas de Donald Trump. “Deberíamos hacer cada uno de nosotros lo que corresponda y no ser espectadores” dice Ovalle. Actos firmes, valerosos, sin embargo afectarán las ya de por sí afectadas agencias Ford que tienen a inversionistas y empleados mexicanos, representados por Mario García Haller. Tal es el dilema que genera el nuevo revanchismo comercial de EU… pero para México no es opción la mansedumbre…… A DOS DÍAS QUE DONALD Trump rinda protesta como nuevo presidente de Estados Unidos, el mundo en general y México en particular están no solamente expectantes y nerviosos sino hasta temerosos por las amenazas de campaña electoral que el magnate neoyorquino ha ido cumpliendo y que en el caso de nuestro país provocó que al cierre de operaciones bancarias el dólar llegara a un nuevo, enésimo, “nivel histórico” de 22 pesos 10 centavos. Si bien el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, confía en que después del próximo viernes, cuando el mandatario estadounidense llegue a la Casa Blanca, la moneda verde en su cotización con el peso bajará, los analistas financieros estiman que suceda lo contrario ante las acciones que ha asumido anticipadamente y las repercusiones que han reflejado……. AUN CUANDO ERA obvio que así ocurriera, los jueces de Distrito en Materia de Administración de la CDMX convierten en llovizna lo que parecía que iba a ser una torrencial lluvia de amparos contra el “gasolinazo”, aunque en algunos casos éstos fueron interpuestos por los precios diferenciados de la Premium y la Magna en delegaciones capitalinas. Curiosamente, uno de éstos fue presentado por el Consejero Jurídico del Gobierno de la capital de la República, Manuel Granados, quien acudió acompañado de un grupo de abogados y académicos ante la nueva disposición de que los combustibles se vendan así en gasolineras de las 16 delegaciones políticas. La mayoría de los jueces se declaró incompetente para admitir esos amparos y algunos de plano los remitieron a sus colegas especializados en telecomunicaciones y competencia económica, que seguramente los rechazarán también y provocarán que arrecie el enojo ciudadano no por el alza de gasolinas, sino porque se vendan a distintos precios…… Por cierto que la Procuraduría Federal del Consumidor inmovilizó 102 mangueras en expendios en que realizó 120 verificaciones a gasolineras al comprobar diversas irregularidades, al tiempo que prepara varias denuncias penales ante la PGR contra los responsables de algunas estaciones en las que no se permitió la revisión correspondiente……TRAS DESCARTAR QUE la balacera en un antro de Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en la que tres extranjeros resultaron muertos, haya sido un acto terrorista como los que se han registrado en países de Europa, el gobernador aliancista de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien fuera presidente municipal de Solidaridad, declaró que las primeras investigaciones revelan que se trató de “un conflicto personal”. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes en la discoteca Blue Parrot, durante la clausura del Festival Internacional de Música BPM, en donde hubo cinco personas muertas y 15 heridos, que fueron pisoteados durante la estampida que se originó en ese lugar…….Y POR HOY ES TODO.