Daniel Cuevas enferma por no asimilar que dejó el poder

Eusebio PÉREZ SANTOS

A 17 días de haber dejado de ser presidente municipal de Asunción Nochixtlán, Daniel Cuevas Chávez atraviesa por un cuadro agudo de malestares de garganta, pues no ha asimilado la pérdida del poder que tuvo durante los 3 años que estuvo al frente de esa demarcación y que fue perdiendo al final de su periodo, luego de haber sido señalado como coautor del desalojo fallido que las policías federales y estatales buscaron hacer con los maestros de la Sección 22 que mantenían bloqueada la carretera internacional a la altura de esa localidad, afirmaron habitantes de esa zona en voz de Ernesto Gutiérrez Jacinto.

En entrevista grabada y a quienes le hicieron coro demás habitantes de Nochixtlán, señalaron que el ex edil ha mencionado a varios de sus allegados que vive una catarsis al no poder asimilar el haber dejado el poder: “tengo gripa y apenas puedo hablar, pero gracias al apoyo de algunos de los regidores que me apoyaron estoy saliendo”, señalan que dice el ex munícipe.

“Pero sigo manteniendo el liderazgo y nos hemos estado reuniendo, platicando y planeando lo que sigue. En los próximos días estaré en Oaxaca para ver si me toca algo e incorporarme al gabinete”, agregaron que comenta Daniel Cuevas.

“Acá las cosas se siguen dando de manera normal y esperamos retomar los trabajos que hemos venido haciendo desde antes del 19 de junio del 2016”, señalaron que es lo que dice el ex presidente municipal priista.

De acuerdo a testimonios locales, algunos de sus seguidores acudieron a defender la entrega del palacio municipal que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo a la nueva autoridad, a la que los integrantes del Comité de Victimas se oponía, al considerar que lo hacían por intereses económicos y no a favor de los verdaderos afectados.

También denunciaron que Daniel Cuevas, a pesar de ser presidente con las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyó abiertamente a Rubén Alcides Miguel Miguel candidato del Partido Social Demócrata para obtener un triunfo contundente en las pasadas elecciones, así como el ex edil les dio la espalda a los habitantes luego de los hechos ocurridos en esa demarcación el pasado 19 de junio.