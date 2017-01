Si no tienes los contactos necesarios no pasará nada: Tegaamba Show

*Su gira en Guatemala les redituó mucho éxito

[Segunda y última parte]

Para concluir la entrevista con Amilkar Jiménez, director general del grupo Tegaamba Show, observamos que tiene pleno conocimiento de la problemática que existe en Oaxaca para que un grupo musical se proyecte a otro nivel, para ello está afinando todos los detalles para que Tegaamba Show se convierta en un grupo que se convierta en la punta de lanza de las agrupaciones musicales de Oaxaca.

Su experiencia a nivel nacional trabajando con grupos de primer nivel le redituó importantes experiencias que está aplicando a su agrupación, por vía de mientras con dos producciones discográficas en sus manos está tocando puertas clave para que Tegaamba Show sea tomado en cuenta para eventos importantes a nivel nacional.

¿Cuál es tu proyecto para figurar a nivel nacional?

“Bueno, para proyectar un grupo nuevo es muy importante tener los contactos adecuados, lo sé muy bien, la verdad no quiero que mi grupo se rezague en su proyección, porque en ocasiones he visto que ante la falta de contactos, muchos grupos se estancan; sabemos muy bien que en la música hay desventajas y ventajas, hay personas que hacen su proyecto para salir adelante ya que les gusta la música y, quieren pisar otros escenarios, pero también hay personas que buscan su estabilidad económica en muchos aspectos, es un gran porcentaje que están en esta situación y es válido.

Yo estoy tratando de acortar el tiempo y, realmente, al paso que vamos estamos haciendo muchas cosas, entre ellas dos producciones discográficas, y son tres años los que llevamos trabajando en diferentes espacios, al mismo tiempo abriendo muchas puertas; en mi caso, siempre estoy valorando los pasos que vamos dando y considero que vamos con buen paso, en mi caso pongo en la balanza qué es lo que busco con mi grupo, dedicarme a ser un grupo para fiestas o buscar una oportunidad para trascender.

Veo que en Oaxaca es muy complicado para los grupos, y me sorprende mucho, porque hay mucho talento, pero nunca ha sobresalido un grupo musical, hablo en el terreno de las cumbias, a diferencia de Veracruz, donde la mayoría de los grupos crean muchos éxitos a nivel nacional y cuentan con una gran trayectoria, y en Oaxaca no sucede nada.

Si vemos en el norte, salen muchos grupos y bandas, y no necesitan vivir en la capital del país para salir adelante, ellos primero triunfan en su tierra, lo mismo que en Veracruz, y a mí me gustaría ser uno de esos grupos que abandere el movimiento musical de Oaxaca, claro, tengo que buscar a la gente que me ayude a salir más allá de las fronteras de Oaxaca, desde luego que en mi grupo deben estar músicos dispuestos al sacrificio, porque actualmente aparte del talento se requieren de muchas cosas para que un grupo se proyecte, muchos grupos pueden contar con mucho equipo, pero si no tienen los contactos necesarios no pasará nada.

Para competir con los grandes debes tener una buena producción y muchas pero muchas cosas más, porque en ocasiones nos limitamos y ahí viene el estancamiento, y no hay de otra, debemos ser un grupo competente para llegar a las grandes ligas, es complicado pero no imposible”.

¿2016 fue un buen año para ustedes?

“Sí, fue un buen año, quizás de los mejores años que llevamos en los escenarios, porque lo cerramos excelentemente, y como dije antes, viajamos al extranjero que es un paso muy importante para Tegaamba, y buena la aceptación del público de Centroamérica; esta experiencia ha motivado a los integrantes para seguir trabajando con todo y creo que estamos en el mejor momento para despejar con Teegamba Show, y vamos aprovechar a los músicos y las oportunidades que van llegando”.

¿Algo que desees agregar?

“Me da gusto tener un espacio donde dar a conocer nuestros planes y Tegaamba Show ha significado para mí muchas cosas, sacrificios y limitaciones en varios aspectos, pero también van llegando muchas satisfacciones, en lo personal tuve la oportunidad de tocar en varios grupos musicales a nivel nacional, pero ahora me toca estar al frente y es una cosa muy distinta, pero se aprende mucho”.