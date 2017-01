El danzón da y quita

Empeñado en divulgar la cultura, belleza y bondades del baile elegante, Alejandro Cornejo Mérida (Minatitlán, 1939) publica el libro Danzón / Una senda al Paraíso, investigación que forma parte de una semilla sembrada en la década de los sesenta.

Diferentes oficios marcan su infancia y adolescencia. Alejandro Cornejo Mérida fue vendedor de periódicos, lustrador de calzado, abonero y cobrador de transporte urbano. En la Ciudad de México se hizo obrero, mensajero, ayudante de oficina, agente de ventas… Pero la literatura fue la compañera que lo impulsó a iniciar una carrera y estudiar leyes en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Sin embargo, lo que encontró en el Salón México de los años sesenta dejó la marca del ritmo que Miguel Faílde y Pérez trajo por el mar en el último cuarto del siglo XIX. La historia la narra el mismo Cornejo Mérida:

—Lo que he escrito en mis libros Con aroma de danzón y Una senda al Paraíso refleja lo que sienten las personas cuando bailan. Hablo de los encuentros, de los amores, de los desamores, del mundo que viven los danzoneros. La manera en que este género dancístico hace que la gente se desplace a encuentros y competencias de alto nivel en Monterrey, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Puebla y en todo el país.

—¿Cómo logra hurgar en este mundo?

—No he sido un excelente bailador, me gusta y he aprendido. Trabajé 30 años como profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Desde muy pequeño he tenido necesidad de laborar porque me crié sin padre. En la Ciudad de México logré acomodarme y estudiar. Pensé que al jubilarme tendría tiempo para mí. Cuando eso sucedió quise regresar a Veracruz, pero entré en un taller de danzón. Tenía yo entre 59 y 60 años de edad. El baile me envolvió y ya no regresé al puerto. Entendí que quería escribir sobre lo que estaba viviendo y eso me llevó a seguir estudiando. Así surgieron las observaciones, las pláticas, los amores, los desamores, los acercamientos y los distanciamientos. Esto tiene el danzón: da y quita.

—Se hacen libros de técnica o historia de la danza, pero uno sobre lo que siente el que baila no es frecuente…

—El danzón es un ritmo tan hermoso que cautiva, encadena, atrapa, apasiona. Quien entra al mundo del danzón es muy difícil que se retire. He visto cosas hermosas, muy bellas. He tratado de describirlas en prosa y verso pues, desde muy joven, me ha gustado la poesía. Cito de mi libro y doy respuesta: “Bien mereces, virgen mía, / más elogios que las reinas / porque trituran mis penas / tu danzar de poesía. / Mi deseo en ti porfía, / divina fuente de placer, / vivo atrapado en tu ser / y no ambiciono más gloria / que contigo hacer historia / enlazado a tu querer”.

La elegancia de bailar Danzón

“Hay que derribar mitos, como aquél de que el danzón se baila encima de un ladrillo o que solamente es para personas de la tercera edad…”

— ¿Décimas para hablar del danzón?

—Efectivamente. Un día me invitaron a Coatzacoalcos, Veracruz, a dar una charla sobre este baile. La maestra que me llevó conocía mis décimas y se las mostró a un grupo jaranero y sus integrantes me pidieron permiso para ponerles música. Las tocaron como un son jarocho, pero le dieron toques de danzón. Fue muy hermoso porque esa vez había grupos de estudiantes de secundaria y preparatoria, los organizaron de tal forma que unos decían una estrofa y otros la siguiente. La décima no es solamente propia de los sones jarochos, pero he trabajado con ellas; también lo he hecho en prosa, pues en mi libro hay relatos y anécdotas, así como verso libre.

Vestuario para danzón, reflejo de

complicidad y armonía en parejas

La complicidad en una pareja que baila danzón se ve reflejada no sólo en el intercambio de miradas al bailar, sino también en la armonía de combinar sus vestuarios para destacar y ser los más observados del público durante su presentación en la pista de baile.

En la XVIII Muestra Nacional de Danzón en Veracruz, en el ir y venir de vestidos coloridos que acentuaban atributos femeninos como cintura, cadera y busto, junto a guayaberas y sacos pulcros y elegantes, se encontraban José Luis Bribiesca Arias e Hilda Juárez Guevara.

La pareja de Puebla con su vestuario llamativo, diferente y perfectamente sincronizado, mostraba en cada paso, la química entre ellos.

Licenciado en Economía, José Luis de 70 años de edad, mencionó en entrevista que los vestuarios que utilizan las parejas para este baile deben de estar en coordinación uno con otro ya que esto resalta la unidad y la complicidad del dúo.

“A veces los hombres se visten de un color y la mujer de otro, entonces no hay una integración tan bonita; por ejemplo a nosotros nos dicen mucho que porqué nos vestimos así y yo les contesto que nosotros estamos manifestando desde la forma de vestir, que somos una pareja”, señaló.

Su vestuario explicaron, se caracteriza por utilizar sacos, vestidos y zapatos de colores llamativos los cuales complementan con su pieza favorita que son los sombreros en colores vibrantes como el rojo y el rosa, los cuales son decorados por ellos mismos con listones, flores y plumas.

“Nos distinguimos entre los demás por nuestros sombreros que son iguales, excepto porque generalmente los de ella llevan una flor y los míos una pluma”, señaló.

Por su parte, Hilda quien es ingeniera química, detalló que los vestuarios se deben de complementar no solamente en el vestido y el traje del hombre, sino que también en uno de los elementos más importantes del vestuario de ambos sexos, los zapatos.

“Al ser los pies el principal centro de atención cuando bailas, la mujer por lo regular busca que sus tacones se acoplen a los del hombre, a veces son una adaptación de los zapatos bicolor de los hombres en tacones o en otras ocasiones nuestros zapatos combinan con el pañuelo o el blazer de ellos”, apuntó.

Mencionó además que el vestuario de la mujer debe ser femenino y sensual. Este atuendo está conformado por un vestido que puede ser largo o corto, tacones cerrados o abiertos, joyas ostentosas y maquillaje y peinados que vayan acordes con la coquetería que la mujer quiere mostrar.

Mientas que José Luis destacó que los hombres pueden vestir de etiqueta, utilizar guayabera o ir caracterizados como pachucos o Dandys, cuidando siempre que la elegancia y el porte se encuentren siempre presentes.