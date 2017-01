Hoy, Donald Trump se convierte en el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos. El magnate pone en ridículo a la política, a las encuestas, a la influencia de los medios tradicionales, a la retahíla de “el pueblo no se equivoca”. A partir de hoy, México y el mundo conocerán una nueva potencia regida por los intereses de siempre, pero con formas inéditas, bruscas, majaderas, cortoplacistas, rentistas, locales, proteccionistas. México padece como ninguna otra nación la incertidumbre que un personaje como Trump provoca en la antesala del poder, pero nuestras angustias no son gratuitas ni fortuitas. En 4 años que corren del actual sexenio, 3 personas han sido canciller: Meade, Ruiz Massieu y Videgaray. La embajada de México ante la Casa Blanca ha sido ocupada por 4 representantes: Medina Mora, Basáñez, Sada y Gerónimo Gutiérrez, quien apenas va por ratificación y beneplácito. Entre el primer embajador y el segundo la representación quedó acéfala 5 meses. Desde noviembre el Instituto de Mexicanos en el Exterior está sin director. Rotación y ausencia de personajes clave frente a la relación bilateral más importante del país, revelan indefinición y mal cálculo, lo que explica, en parte, las sorpresas, lo reactivo de una diplomacia desprovista de insumos cualitativos consistentes. Doce años de gobiernos panistas y cuatro del PRI fueron insuficientes para detectar riesgos en la salud del TLC. Ningún funcionario del área económica pensó en darle mantenimiento preventivo al padre de todos los acuerdos comerciales. Como en otras cuestiones de la vida, a veces menos, es más, si bien hoy el país tiene suscritos muchos intercambios comerciales, queda claro que el más importante es el que cumple 23 años y no sabemos si habrá de conmemorar alguno más. El TLC está en peligro de muerte, hoy parece que se nos puso enfermo de la noche a la mañana. Nos faltaron prevención, olfato, visión. La unidad como deseo y como mantra social no se consigue a base de repetir y pedir, repetir y pedir. Como ninguna otra, esta administración nació (producto de su talento) con un sorprendente bono de unidad política manifestado en el Pacto por México. Sin embargo, 12 reformas estructurales y dos años después la cohesión que permitió al gobierno del Presidente Peña Nieto operar se diluyó, se transformó en lo opuesto. Las gallinas que ponen huevos de oro, de petróleo, de acuerdos comerciales con poderosos vecinos, no se mueren solas, no se acaban así como así: las matan la incompetencia, la desmemoria, la corrupción y la ausencia de costos democráticos y legales. En el “black Friday” hay que revisar y corregir, retomar aquello que funcionó y convocar la unidad sí, pero a partir del ejemplo, de la probidad, de la austeridad. Entonces la creatividad, el ingenio, el talento y el carácter nos sacarán adelante…….. AL DÍA SIGUIENTE DE la balacera en la discoteca Blue Parrot en Playa del Carmen, el pánico llegó a Cancún. Amigos que viven en ese paraíso del Caribe, al igual que gran parte de la sociedad, estaban alarmadas. En la zona hotelera se escuchaban los balazos y helicópteros. Y es que 10 personas a bordo de motocicletas dispararon armas de grueso calibre contra las instalaciones de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. También hubo otra balacera ocurrida en la entrada a la zona hotelera de Cancún. Y aunque las autoridades locales digan que se está investigando si estas balaceras están ligadas al crimen ocurrido el fin de semana en el Blue Parrot, y que se sigue la línea de investigación, no hay duda que en efecto se tenga relación y que esta disputa está relacionada con el control de esa zona por parte del crimen organizado. Circularon varias versiones de lo ocurrido el pasado martes en la tarde, una de ellas es el hecho de que comandos armados querían liberar a Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, una expolicía federal quien hoy comanda el poderoso Cártel de Cancún. Hay una nueva organización criminal muy fuerte en esa zona del país. Se han unido varios sicarios de cárteles como Los Zetas, Del Golfo, Los Pelones, y del Cártel Jalisco Nueva Generación para combatir a un solo cártel, el de Cancún. Secuestros, cobro de piso y balaceras en centros nocturnos son precisamente para disputarse la plaza con el cártel que lidera Doña Lety. Leticia Rodríguez, La 40 o Doña Lety, desde hace cuatro años se adueñó de la plaza. Ella integró a varias personas de la extinta Policía Judicial Federal, y conformó un grupo delictivo que se caracterizó por las extorsiones a bares, centros nocturnos, casas de citas, hoteles en Tulum, Cancún, Xel-Ha, Isla Mujeres y Cozumel. En agosto de 2015 se supo de su poderío debido a un video de menos de siete minutos con el título: “Cártel del Golfo matando Chinolas, en Cancún”. Un video terrible, donde se ve la tortura y ejecución de un taxista que se dedicaba a la venta de droga. La policía de Quintana Roo ya había detenido a Doña Lety, pero la dejaron en libertad, alegando inconsistencias en el expediente. En esa ocasión, cuando fue detenida portaba una pistola Pietro Beretta USA Corp, calibre 9 milímetros con silenciador y una escopeta recortada calibre 16. El pasado 13 de febrero de 2016, la Policía Judicial del Estado (PGJE), también detuvo al hermano de Doña Lety, con droga y armas. Su hijo también fue detenido y liberado en enero del 2016. A pesar de los antecedentes, el Ministerio Público lo liberó en 48 horas al pagar una fianza de tan sólo 15 mil pesos. Lo cierto es que con la llegada del nuevo gobierno en Quintana Roo, se ha desatado una violencia que pocas veces habíamos visto. La pregunta de la gente que vive en Cancún, es: ¿Esto será un hecho aislado, o ya el narcotráfico se adueñó del centro turístico más importante del país? La única certeza que tenemos es que las autoridades no han salido a explicar qué está pasando, ni cómo van a combatir a estos grupos de la delincuencia organizada……Y POR HOY ES TODO.