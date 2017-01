Se enoja… Paty Navidad y explota contra políticos

La que ya está cansada de todas las puntadas del gobierno mexicano es la actriz Patricia Navidad, quien expresó su preocupación por los acontecimientos políticos y sociales que se están viviendo en México, opinando que los únicos saqueadores que hay son los políticos y el gobierno.

“Desgraciadamente el pueblo es quien paga los platos rotos, empiezan con el aumento de impuestos, de la canasta básica y por supuesto que comienzan a surgir problemas, pues la gente está inconforme. No me gusta meterme en temas de política, pero sí me gusta estar enterada de lo que ocurre en mi país y con mi gente”, comentó la actriz para un diario de circulación nacional.

Asimismo, Paty criticó la veracidad de los políticos, los sueldos y bonos que ellos mismos se otorgan, calificando este hecho como un robo descarado a los mexicanos: “¿De qué se trata?, de estar haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Están acabando con la clase media, cada vez estamos más jodidos”.

Conforme a este triste panorama, la actriz piensa que los niños y jóvenes necesitan que los adultos les inculquen valores y un buen ejemplo, pues cree que el mundo está perdiendo cada vez más el rumbo.

Recordemos que Paty Navidad no es la única estrella cansada de las actitudes de nuestros gobernantes, hace unas semanas otras féminas como Lorena Herrera y Maribel Guardia habían comentado su indignación ante la forma tan sutil en que roban los gobernantes al pueblo mexicano.