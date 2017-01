Previo al concierto que ofreció el pasado jueves en la Plaza de la Constitución la Orquesta Primavera de Oaxaca, abordamos al director de la misma, Alejandro Díaz Avendaño, quien con esa alegría que proyecta en todo momento, nos confió el trabajo que tiene preparado para este 2017.

Maestro, ¿qué nos puede decir del primer concierto del 2017?

“Antes que nada, estamos muy contentos, primero que nada porque recibimos el año nuevo con este concierto y otro aspecto importante de mis compañeros es que están totalmente dispuestos a superar los conciertos que se ofrecieron al público oaxaqueño el año pasado y, qué mejor inicio de año que ofrecer un concierto en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, que es considerado el mejor foro de la capital, ya que es punto de reunión de los oaxaqueños y el turismo nacional e internacional”.

¿Cuál es el título del concierto?

“Se llama ‘El nuevo sonido de la Orquesta Primavera’, tomando en cuenta los comentarios en algunas publicaciones, donde puntualizan que la orquesta tienen un sonido diferente y se ha enriquecido musicalmente”.

¿Tienen nuevas propuestas?

“Claro, esta noche interpretaremos nuevas obras que no se tocaban en la Orquesta Primavera antes de mi llegada, cuando las vi me puse a trabajar y vi que valían la pena retomarlas para nuestro repertorio, y ya están listas para hacer un concierto de Latin Jazz y Big Band”.

¿Cómo se están dando las cosas en su relación con Gobierno del Estado?

“Bastante bien, en una entrevista anterior con ROTATIVO, manifesté que estaría con nosotros la nueva Secretaria de Cultura y otros funcionarios, al final del concierto los comentarios de ellos fue muy positivo, me comentaron que encontraban una orquesta sólida y se escucha diferente y hay diferencias musicales, vamos muy bien; debo aclarar que hasta el momento no he platicado formalmente con la titular de la Secretaria, pero siento que vamos bien, pero estoy a la espera de una reunión para manifestar mis inquietudes y al mismo tiempo presentar mi proyecto para este 2017”.

¿Otro punto de interés para consolidar el proyecto?

“Es urgente contar con nueva música, algunos pensarán que con toda la música que estuve presentando durante la temporada en el Teatro Juárez es suficiente, claro, ha servido para inyectar más energía, pero queremos que siga gustando y para eso voy a proponer más arreglos que se escriban exclusivamente para La Orquesta Primavera.

Estoy pensando en un programa mensual, entonces tienen que ser mínimo diez arreglos para un concierto y así estamos en esa dinámica, porque debemos ver lo de la infraestructura para darle una proyección en forma a La Orquesta Primavera”.

¿Seguirá contando con músicos invitados?

“Desde luego que sí, la propuesta siempre estará en la medida de que las autoridades me apoyen con el recurso, por ejemplo, hoy tengo a dos grandes músicos invitados que lo hacen de manera gratuita, ellos son el maestro Diego Calderón, trombonista de la Banda de Música del Estado; Jorge Arango, trompetista de La Filarmónica, me apoyaran con la música de La Big Band ya que se ocupan cuatro trompetas y cuatro trombones, y aquí tenemos tres, pero vienen estos maestros a apoyarme”.

¿Algo que desea agregar?

“Estoy muy contento de iniciar el año 2017 en Oaxaca, muchas gracias al público oaxaqueño por su apoyo en todos los conciertos, y a ROTATIVO le invito para seguir en contacto y dar a conocer los resultados de la primer reunión con las autoridades de cultura que, espero sean buenas noticias para todos y continúe siendo un orgullo oaxaqueño La Orquesta Primavera”.