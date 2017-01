La necesidad más urgente en Xoxo es el agua potable: ALJ

El presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, encabezó una reunión informativa con vecinos y vecinas de la cabecera municipal, cuya finalidad fue dar a conocer las acciones que la administración a su cargo realizará a corto y mediano plazo en beneficio de la comunidad.

En primer lugar, informó que ya que no existió un acercamiento de la anterior administración para realizar el proceso de entrega – recepción, se armó un expediente para solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión legal por la inexistencia de documentos oficiales y el presunto saqueo de equipo de trabajo.

Dijo que la auditoría se llevará a cabo en próximos días, pues no existe información respecto a los recursos económicos, las obras públicas que se ejecutaron, ni expedientes técnicos realizados durante el trienio pasado.

Por ello y para descartar un presunto desvío de recursos y supuestos actos de corrupción de la administración anterior, se tomó la medida de acudir a la Auditoría Superior del Estado, procedimiento que se replicará ante otras 3 instancias: la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Oaxaca y la Comisión de Vigilancia del Congreso Federal.

En otros temas, López Jarquín informó sobre las 72 personas que se manifestaron en el palacio municipal, quienes aseguraban que contaban con un supuesto nombramiento definitivo que los vinculaba laboralmente con el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, otorgado por la administración pasada.

Detalló que dichas personas ingresaron por la fuerza a la sala de cabildo del municipio para solicitar una audiencia el pasado miércoles 18 de enero, para posteriormente, mediante intimidaciones, buscar ser reconocidas, pese a que la revisión jurídica de su caso cuenta con una infinidad de inconsistencias y vacíos legales, por lo que bajo el amparo del derecho, dijo que no se reconocerá ninguna relación laboral entre el municipio y las mencionadas personas, decisión que fue avalada por la mayoría de la población, quienes señalaron que no permitirán que personas relacionadas al anterior presidente municipal sigan en el Ayuntamiento ya que, aseguraron, son manipuladas por el ex secretario municipal, Martín Rosado y actual regidor del Centro Histórico.

También detallaron que un grupo de vecinos se encontraban en el lugar y presenciaron dicha manifestación por lo que se opusieron a la forma en la que exigían ser reconocidas cuando no tienen ningún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento, por eso, ellos mismos les exigieron que se retiraran de las oficinas.

Pasando a otros temas, el presidente municipal Alejandro Jarquín, dijo que la necesidad más urgente de la población es la regularización de la distribución del agua potable, por lo que ya se buscan soluciones inmediatas para este problema, entre las cuales se encuentran: la reposición y mantenimiento de pozos, así como la rehabilitación de las válvulas que controlan la presión de la red de distribución.

Expresó que los pozos con los que cuenta el municipio actualmente presentan bajos niveles de almacenamiento, mientras las válvulas se encuentran obsoletas.

Por otra parte, señaló que ante las necesidades de brindar más y mejores servicios de salud, se ha gestionado ante la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, la edificación de una nueva clínica en Xoxocotlán.

Este espacio será más amplio que el actual Centro de Salud de la comunidad, tendrá apertura para afiliados al IMSS y ciudadanía en general, sólo se requerirá de la donación por parte del municipio de un predio de 3 mil 500 metros cuadrados, por tal motivo, propuso que se recupere un espacio ubicado cerca del centro deportivo, bardeado y escriturado a nombre del Ayuntamiento, propuesta que la ciudadanía agradeció y aprobó en su mayoría.

Finalmente, expresó que la administración a su cargo buscará recursos federales con los cuales se brindará rehabilitación de diversos espacios públicos, entre ellos la explanada, siempre respetando los elementos arquitectónicos que la distinguen.

Cabe señalar que las y los xoxeños respaldaron incondicionalmente al munícipe en todas sus propuestas y agradecieron dicha reunión ya que nunca existió un acercamiento de este tipo por parte de la anterior administración a pesar de que las y los ciudadanos hicieron la petición en reiteradas ocasiones, pero nunca recibieron respuesta, por tal motivo, pidieron que esta no sea la última vez en la que puedan dialogar y refrendaron su compromiso y apoyo a Alejandro Jarquín porque han comprobado que realimente encabeza un gobierno cercano a la gente.