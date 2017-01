Bailando se entiende la gente: 79 años del Salón Los Ángeles

María del Carmen dejó el bolso con unas amigas e interrumpió la charla cuando la mirada se le fue a la mano que apareció por un costado. Aceptó la oferta y se dejó guiar a un punto de la pista de madera, donde la luz es tenue y cada quien se mueve con la cadencia que le conviene.

El danzón suena en todo los rincones del Salón Los Ángeles, un lugar con tradición, de los más antiguos en la Ciudad de México. “Mítico”, dice María del Carmen antes de irse a la pista con la mano anónima. Ella empezó a bailar en otro, en el Fórum, a los 40 años, una vez que sus cuatro hijas ya estaban grandes y su marido falleció.

Dice que se dio cuenta que traía el baile en las venas porque llegaba a la pista y el cuerpo le brindaba la energía suficiente para moverse cinco horas seguidas. “Estaba retenida, reprimida, pero encontré que esto es lo mío”. Ahora tiene 70 años, edad que ronda la mayoría de los que cada martes y domingo pagan los 40 pesos que cuesta la entrada y vuelven a encontrar la agilidad que en la cotidiana se les hace esquiva.

La dulcería del salón Los Ángeles se refleja en un espejo del lugar.

“Soy un bailarín empírico, aprendí viendo bailar. El danzón es muy elegante, tiene su técnica, tiene su chiste”, Rubén, 67 años, acomoda la solapa del traje impecable que carga desde Melchor Ocampo, en el Estado de México. “Muchos lo vemos como un deporte”, agrega. A su lado, Toña, su compañera remata: “te diviertes, convives y si vienes cada ocho días; es como ir a una escuela”.

No tienen prejuicio estas mujeres mayores en llegar solas y hallar una pareja que las invite. Son muchas las que vienen solas en realidad. “En la pista siempre se platica y no falta la invitación para salir a otra parte. Depende de ti”, dice Elena mientras se abanica porque acaba de bailar y el ánimo se le nota en unos ojos grandes y llamativos a pesar de las arrugas que los enmarcan.

“Claro que se conquista, aunque sea para pelear nunca va a ser tarde”, carcajea María del Carmen al terminar la canción.

Ella, en un Salón, encontró a “otro señor” con el que se emparejó hace 20 años. “Pero me sigo viniendo al baile, nomás que me escapo.

¡El mundo es de los vivos! Aquí no caben los pendejos”. No tiene problema en ser ella la que saque a bailar a alguno de los presentes, porque “quedarse esperando ya pasó a la historia, sólo esperan las que son muy tímidas. Hay que aventarse, sino no bailas. Siempre pueden encontrar al que te lleve bonito por la pista”, alecciona mientras acomoda el pelo canoso y largo que trae recogido. Es manifiesto: el baile inyecta vitalidad a quien lo practica.

Los porteros se reflejan en el vidrio

de una vitrina al fondo de la entrada

En Los Ángeles, en la Colonia Guerrero y el California Dancing Club, en el sur de la ciudad, son los dos salones más antiguos que han sobrevivido modas y embates económicos. Pero el danzonero por excelencia es el primero.

Armida Applebaum de Nieto observa el movimiento desde un rincón junto a la entrada del salón, recostada sobre la vitrina donde se ofrecen en alquiler los típicos zapatos de baile de dos colores, con puntera. Su hijo, Miguel Nieto Applebaum —que se llama como su padre (Nieto Hernández) y su abuelo (Nieto Alcántara), fundador del lugar— fue el encargado de continuar el negocio, como si fuera parte del clan Buendía de Cien Años de Soledad, llamados a repetir los designios de los que antes llevaron su mismo nombre.

Los Ángeles es un negocio familiar y muchos apuntan a que esa ha sido la clave para que no se haya convertido en un estacionamiento o en un edificio de cientos de apartamentos, como el que le crece a menos de media cuadra.

La señora Applebaum, madre de Miguel Nieto, socio y encargado del lugar.

Y sí, el salón fue en un momento el epicentro para la gente de la Guerrero y de la vecina Colonia Morelos, de Tepito y la Lagunilla. Se fundó en 1937, cuando la Ciudad de México llegaba nomás hasta Tlatelolco. El Monumento a la Revolución todavía no terminaba de construirse.

El California es de 1954

Al abuelo le picó el bichito y olfateó el auge que tendría el baile en un salón ya extinto, que en la década de 1930 estaba ubicado sobre la calle Brasil, en el centro histórico. O tal vez, fue sobre la calle Argentina: era el Salón “La Playa”.

La cosa es que el abuelo Nieto también tenía algún compadre en la Compañía de los Ferrocarriles de México, que le pasó el dato que uno de los terrenos que se usaba para almacenar carbón para la estación de carga, que estaba a espaldas de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iba a quedar vacante.

Tenía a mano un espacio de 2,400 metros cuadrados —dónde ahora entran tres mil personas— y accedió a la madera para hacer la pista.

Logró una muy buena acústica, algo clave, porque no había amplificación para las orquestas cuando abrió el Salón”. Así, el abuelo Nieto vino a montar el divertimento en el límite de la urbanidad: el tranvía que venía del Zócalo sería el encargado de depositarle a la gente a las puertas del local, antes de terminar la línea y pegar la vuelta en la calle Madero para reiniciar el recorrido.