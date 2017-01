HA PASADO CASI UNA SEMANA DE LA TRAGEDIA que enlutó a nuestro país, de que un joven de apenas 15 años, disparara contra su maestra y compañeros en el colegio Americano Noreste de Monterrey, y hay varias visiones en la mesa sobre qué hacer con el tema que asomó la cabeza en los terribles hechos: el control y la regulación de armas. No solo no es un tema menor, sino que es uno que exige definiciones para que lo de Nuevo León, que decenas de veces hemos visto en escuelas y universidades de Estados Unidos, no solo no se convierta en una constante, sino que no vuelva a suceder. Están de un lado quienes, como el senador del PAN Jorge Luis Preciado, pretenden armar a la sociedad y están a favor de que cada ciudadano pueda portar una pistola lo mismo en su coche, que tener una en su casa o negocio; en el otro extremo está la postura de Miguel Ángel Mancera, para no solo buscar frenar la proliferación de armas, sino sancionar la portación. Son dos visiones que retratan a cada uno de quienes se colocan al frente de las posturas. La iniciativa que en octubre pasado presentó Preciado –que ni su partido apoyó–, famoso por protagonizar escándalos, lo mismo personales que por organizar fiestas en el Senado utilizando recursos públicos, propone que cualquiera no solo pueda poseer sino portar armas en público. Enfrente, Mancera, al encabezar la instalación de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano capitalino, conocido como C4, aprovechó para señalar que empujará la prisión preventiva por portación ilegal de armas y las políticas de destrucción de armas de fuego, como ya se hace en la CDMX desde hace años, con el programa de Desarme Voluntario. Son dos posturas diametralmente opuestas. Cada quien sacará sus conclusiones pero, por lo pronto, no hay evidencia que indique que armar a la sociedad contribuye en algo a disminuir la violencia. Al contrario. Más armas es igual a más violencia, a más muertes. Lo acabamos de ver en Monterrey. El arma que el joven disparó estaba en su casa. Era de su padre. La portación de armas en público detonaría –todavía más- la violencia. Eso ocurre en todos los lugares donde la sociedad se arma. ¿Cuántas matanzas y masacres no hemos visto, por ejemplo, en EUA, en buena medida gracias a la facilidad con la que se consiguen armas?…….. AL FIJAR LA RELACIÓN de México con el nuevo gobierno de Estados Unidos, con el que no habrá confrontación ni sumisión, sino diálogo y negociación, el Presidente Enrique Peña Nieto respondió a quienes demandaban la primera o anticipaban la segunda, posición que, sin embargo, no le será fácil asumir ante su nuevo homólogo, Donald Trump, que ha dado sobradas muestras de cumplir sus advertencias y amenazas de campaña. Lo confirmó con la firma del decreto para el retiro de su país del Acuerdo Transpacífico y que es lo que intenta repetir en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito con México y Canadá, con la construcción del muro fronterizo y la deportación de migrantes mexicanos…… DÍAS CRUCIALES LOS de esta semana para la contienda electoral que habrá en el Estado de México y la elección de gobernador en la que el PRI, aliado a tres partidos, buscará conservar el poder, como todo parece indicar que así será ante una oposición de derecha e izquierda que hasta anoche, al cierre de esta columna, seguía sin lograr una alianza que le haga frente. A menos que eso se hubiera dado para que el PAN y el PRD fueran con un candidato común, ambos partidos contenderán por su cuenta y se enfilarán a una derrota, sean quienes sean a los que postulen, ante la aplanadora que será el PRI con PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social. Y es que finalmente, los militantes del blanquiazul y los del sol azteca parecían lograr su propósito de frustrar una posible fusión electoral que las dirigencias nacionales de sus partidos buscaron y tras lo cual, éstas se resignaron a ir solas a la contienda. En cuanto eso sea oficial, el Ejecutivo Federal, no el PRI, como lo anticipó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, decidirá quién será postulado y al que la única que podría darle batalla sería la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, que acompañada de Andrés Manuel López Obrador inició en Toluca su precampaña. Es más, el tabasqueño ya anunció que estará a su lado durante los cinco días en que recorrerá 13 municipios mexiquenses en busca del voto para apoyarla, lo que anticipa que para quien sea su adversario priista y partidos que lo apoyen, será un dolor de cabeza por sus despilfarros en campaña……Y POR HOY ES TODO.