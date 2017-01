“Nací para cantar”

*Me retirare discretamente de los escenarios, dice preferir la famosa intérprete oaxaqueña, Marthita Vasconcelos

Visitamos el hogar de la querida intérprete oaxaqueña, Marthita Vasconcelos, un icono de la canción romántica y regional de nuestro estado, y la encontramos descansando en un cómodo sofá y manifestó que actualmente está disfrutando la tranquilidad que da la experiencia, ya que cuando estaba en su apogeo, fueron pocos los minutos que convivió con sus familia, debido a la fuerte carga de trabajo que tenía.

Marthita Vasconcelos, en las décadas de los 70’s y 80’s, fue un referente muy importante en los escenarios, lo mismo en Oaxaca que en otros estados; en la capital oaxaqueña amenizó en los mejores restaurantes y hoteles, donde se presentaba llegaba la gente, porque había una garantía en su actuación y se disfrutaba al máximo su presentación.

¿Continúas cantando?

“No amigo, ya prácticamente estoy retirada de los escenarios, son ya 45 años de venir cantando, hay que dar paso a las nuevas generaciones de intérpretes, mejor me hago a un lado”.

¿Añoras los escenarios?

“Tengo recuerdos muy bonitos de mis actuaciones donde les canté a muchas personas bonitas que me premiaban con muchos aplausos, tuve la fortuna de que la gente de verdad me escuchara y estaban pendientes de cómo lo hacía, y todo el cariño que la gente me prodigaba se los regresaba con mis canciones”.

¿Satisfecha de tus 45 años de carrera?

“Claro que sí, muy satisfecha, y agradezco a toda gente que me dio su cariño y los aplausos que me regaló en todas mis actuaciones, los llevo en mi corazón y es lo más hermoso que he vivido, gracias por todo su amor”.

¿Le cantante a pobres y ricos?

“Así fue, sobre todo a gente muy importante, porque tuve la fortuna de cantarle a reyes y presidentes, pero tuve la suerte de contar con todo su aprecio a mi trabajo, jamás hice diferencia con el público, lo mismo cantaba en una colonia que en un gran escenario, a todos les compartí mi arte”.

¿Ya no sales a cantar?

“Por lo regular ya no salgo en las noches, porque temo caerme, prefiero estar en casita y no exponerme a un accidente, de mi voz no me quejo, todavía puedo cantar, pero hay otros factores que me impiden hacer una actuación en forma, ya que no puedo estar mucho tiempo de pie, prefiero que la gente me recuerde como antes cuando iba de un lado a otro tranquilamente”.

¿Valió la pena sacrificar muchas cosas cuando te dedicabas de lleno al canto?

“Yo creo que sí, aunque reconozco que mis hijas sufrían porque no estaba yo en las fiestas tradicionales, ya que me tocaba cantar, pero valía la pena porque a mí siempre me gustó cantar y hacerlo, que daba mucha alegría, aunque muchas veces sufrí al no estar en las fiestas de fin de año, pero fue el trabajo que escogí y, ni hablar, yo era feliz cantando, yo nací para cantar”.

¿Cuántas producciones discográficas realizaste?

“Fueron alrededor de 18 discos, la última fue un homenaje a La Sonora Santera, y tuve la suerte de que a la gente le gustara ese disco”.

¿No te gustaría despedirte de tu público en un evento?

“Prefiero hacerlo de manera discreta y que la gente me recuerde bonito, porque se ha visto que algunas gentes se retiran y al poco rato ya están de vuelta en los escenarios”.

¿Qué se queda en tu corazón de tu carrera?

“Mucha paz, porque conseguí lo que buscaba a través del canto, como fue conquistar el cariño de la gente, todo mi amor lo proyectaba en mis canciones, en todas mis actuaciones le demostré a la gente el cariño que sentía por ellos, y los aplausos fueron mi mejor reconocimiento”.

¿Satisfecha?

“Totalmente satisfecha y muy orgullosa de mi paso por los escenarios, agradecida con dios por darme mi voz y amar a la gente, porque yo jamás canté por cantar, siempre cante con amor y la gente así lo sentía”.

¿Te falto algo por hacer?

“Fíjate que considero que no, porque canté todo lo que quise, prácticamente canté en todos los géneros y en todos lo hice con mucho amor para la gente; cabe mencionar que fui una cantante que logró mantener muy en alto la canción romántica y regional, tuve la fortuna de ser una pionera de la canción oaxaqueña”.

¿Algo que desees agregar?

“Como siempre agradecer a ROTATIVO todo el apoyo que me ha brindado a lo largo de mi carrera, y aquí tienen a una amiga que los ama”.