Soy un eterno enamorado de la música romántica”: Humberto Montes

[Primera parte]

Al trovador que hoy presentamos lo conocimos cuando iniciaba su trayectoria en la canción romántica y, acompañado de dos elementos, creó su trío Luz de Luna, con el cual a 24 años de trabajar intensamente se mantiene vigente en el gusto del exigente público oaxaqueño.

Para Humberto Montes Gutiérrez el estilo romántico es vital para que los amantes de la buena música vean en cada letra de las canciones el amor que se le debe tener a una dama y así hacer surgir amores platónicos que con el tiempo se convierten en lindas parejas.

Asegura el entrevistado que la base fundamental para conquistar a una linda mujer es llevar una linda serenata, con canciones que toquen las fibras sentimentales de su corazón, y es muy difícil resistirse ante un ramillete de hermosas canciones.

¿Qué estás haciendo actualmente?

“Buenas tardes amigo, respecto a tu pregunta, te puedo decir que soy músico de profesión y un eterno enamorado de la música romántica, esas canciones que tocan la fibras sentimentales de los enamorados, para ello sigo trabajando con mi trío Luz de Luna de Humberto Montes; cabe hacer mención que yo me adapto al gusto del cliente, lo mismo toco con mi trío, que lo hago con dueto y en ocasiones los amigos que me conocen de muchos años me contratan como solista”.

¿Cuándo empezaste a tocar con tríos?

“Fue en 1993 cuando inicié esta bonita carrera con los tríos, con duetos, lo importante para mí es difundir la música romántica y, la verdad, no me puedo quejar, la vida de trovador me ha dejado muchas alegrías, porque realmente para mí, cantar es la máxima expresión del ser humano, y más cuando se cuenta con todo un almanaque de hermosas canciones que tenemos como legado de los tríos más importantes de México”.

¿Ha cambiado el ambiente de los tríos en Oaxaca?

“Sí, mucho, porque veo que muchos compañeros han perdido el rumbo de lo que es realmente un trío, ahora veo con mucha pena que tríos están tocando cumbia, charanga, mambo, pero de música romántica no hay nada y, bueno, cada quien le da su toque personal a su trío, pero lo que yo enfatizo es que un trío su prioridad es tocar y bien la música romántica, porque así fue cómo surgió un trío, llevando serenatas a las damas.

Considero que a varios bohemios se les dificulta tocar bien un requinto y por eso recurren a música diferente, pero la música romántica bien tocada por un trío se escucha exquisita y elegante, pero actualmente se ven cosas muy diferentes, quizás hay falta de talento, pero en mi caso tengo la fortuna que en mi trío han tocado los requintabas más importantes de Oaxaca, a eso se debe que sigo contando con el respaldo de muchos amigos que me contratan; desde luego que me siento contento porque a 24 años de venir trabajando en diferentes foros mi Trío Luz de luna sigue vigente en el gusto del público con mucha pasión y responsabilidad”.

¿Por qué ya no surgen tríos como antes?

“Creo que se debe a la crisis que estamos pasando en vario sentidos, principalmente la económica, valores y principios; por ejemplo, si soy parte de un trío, debo respetar mi trabajo, sin embargo vivimos un crisis fuerte, porque cuando un compañero forma un trío y llega el éxito de inmediato, llega otro músico y le ofrece unos cuantos centavos, este deja a sus compañeros y se va a otro trío, provocando malestar entre la fraternidad de los trovadores y esta situación todos los tríos lo están padeciendo, ya es imposible permanecer con los mismos elementos un trío”.