Contraloría impide fraude guiado por Cué y Castillo

*Evita venta irregular de terrenos de playa en Huatulco a favor del ex gobernador

Óscar RODRÍGUEZ

La Contraloría de Oaxaca logró detener el proceso de venta irregular de unas 20 hectáreas de playa del destino turístico de Bahías de Huatulco, que pretendían ser desincorporadas a bajo precio para beneficiar a un prestanombre de un grupo de ex funcionarios del régimen de Gabino Cué Monteagudo, a fin de construir en el sitio un complejo habitacional y un campo de golf.

Según la Contraloría, antes de irse Gabino Cué, pretendió apropiarse de 20 hectáreas naturales dentro del destino de playas de Bahías de Huatulco, que antes habían sido desincorporadas del patrimonio de Fonatur. La venta se iba a realizar a 50 pesos el metro cuadrado, cuando los avalúos indican que el precio real es de 1000 mil pesos, promoviendo hacer una compra de 10 millones de pesos por los terrenos, cuando su precio auténtico era de 200 millones de pesos.

Entre los implicados se investiga al ex gobernador Gabino Cué, a su operador financiero Jorge Castillo y a sus ex secretarios de turismo, José Zorrilla y de administración, Alberto Vargas.

De acuerdo con la indagatoria realizada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en los últimos días de su mandato, el ex gobernador Gabino Cué pretendió comercializar 20 hectáreas de áreas naturales destinadas para el desarrollo de multifamiliares en Bahías de Huatulco y que previamente fueron desincorporadas al patrimonio del FONATUR y este a su vez, las cedió al gobierno estatal.

Según la indagatoria a cargo del contralor, Jesús Ángel Díaz Navarro, la venta se iba a realizar a razón de 50 pesos el metro cuadrado a favor de un prestanombres que también es investigado, cuando los avalúos profesionales indican que el valor del sitio es de mil pesos por metro cuadrado; así, la venta a una empresa particular se iba a pactar en diez millones de pesos por el predio, cuando el valor real tendría que estimarse en 200 millones de pesos.

Díaz Navarro indicó que derivado de las 50 auditorías que se practican al ex gobernador, se detectó este proceso; el Fideicomiso del Desarrollo Logístico de Oaxaca (FIDELO) estaba por cerrar el trato a una empresa particular que pretendía ofertar enseguida viviendas a bajo costo y un campo de golf.

Según el contralor, la indagatoria alcanzaría no sólo al ex gobernador Cué, sino también a su operador financiero Jorge Castillo Díaz y al ex Secretario de Turismo, José Zorrilla, que dispusieron beneficiar a un particular con la venta.

“Se detectó la venta, pudimos intervenir a tiempo y se evitó la consumación de lo que creemos podría ser un fraude y desde luego beneficios para un solo grupo de personas”, explicó el Contralor.

Los terrenos fueron desincorporados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) que a su vez los cedió al gobierno de Oaxaca y este último había decidido venderlos a un precio irrisorio porque tendría ganancias en la operación.

Díaz Navarro considera que la investigación podría arrojar el inicio de procedimientos legales en contra del ex gobernador Cué y varios ex funcionarios de su gabinete.