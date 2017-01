SE DAN A CONOCER DOS CIFRAS FUNDAMENTALES en la presente coyuntura macroeconómica: IGAE e inflación. Sorpresa positiva generó el desempeño productivo de la economía mexicana, con un avance en noviembre mayor a lo esperado, mientras que la inflación, como se esperaba, dio un tremendo salto en la primera mitad de enero. Desafortunadamente, mirando hacia adelante, el balance tiene un sesgo negativo. Para sorpresa de los analistas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) presentó en noviembre un incremento de 3.7% respecto al mismo mes del año previo, constituye el aumento anual más alto desde febrero, además de que, respecto a octubre el IGAE se incrementó 0.2%, con lo que acumula tres incrementos mensuales consecutivos, es decir, en noviembre se confirma una tendencia ascendente de la producción en México. A nivel de sectores pueden identificarse tres segmentos productivos que impulsaron la actividad económica durante noviembre: un repunte de la producción manufacturera (4.3% anual), la continuada recuperación de la actividad de servicios (4.5%), y en menor medida, un sorpresivo aumento de la producción agropecuaria (12%). Por el contrario, la actividad minera, y particular la producción de petróleo y gas (-9.1%) y los servicios asociados a la minería (-20.1%), continúan siendo un lastre para el crecimiento económico del país, ya que tan sólo en noviembre restaron 0.6 puntos porcentuales al avance anual del IGAE. Esta dinámica sectorial responde fundamentalmente al hecho de que en noviembre continuó el avance del consumo de las familias, y además las exportaciones manufactureras registraron un mejor desempeño, de cara a la depreciación del tipo de cambio y a la recuperación del mercado de los Estados Unidos. En paralelo, el Inegi dio a conocer el dato de inflación de la primera mitad de enero. Como se esperaba, el crecimiento de los precios fue extraordinario, el INPC avanzó 1.5% respecto a la segunda mitad de diciembre. Además de ser el incremento quincenal más alto para una primera quincena de enero en los últimos 18 años, medida a tasa anual, la inflación alcanzó un nivel de 4.78%, muy por arriba del 3.24% de diciembre, y por arriba del límite superior del intervalo de confianza del objetivo de Banxico (4.0%), y por si esto fuera poco, es la tasa anual más alta para cualquier quincena desde mediados del 2010. La causa de este tremendo salto inflacionario ya es de todos conocida —el aumento de las gasolinas y el gas LP—, pero tampoco hay que desdeñar el incremento en los precios de las mercancías, que ya alcanza una tasa anual de 4.54% (4.14% en la quincena previa), lo cual es reflejo del impacto de la depreciación del tipo de cambio sobre los precios. Una buena y otra mala, pero si miramos hacia adelante, el balance no es neutral, tiene más bien un sesgo negativo, pues la perspectiva no es de un crecimiento tan alto como el de noviembre pasado. De hecho, en la última Encuesta Citibanamex el consenso de nueva cuenta redujo su pronóstico de crecimiento para este año hasta 1.5% desde 1.7% quince días antes; y por el contrario, incrementó su expectativa de inflación para finales del 2017 hasta 4.84% desde 4.7% previo…..Y POR HOY ES TODO.