La Constitución era bella, resplandeciente y brillante

Jorge FERIA RAMÍREZ

A mi juicio, y a lo que he leído de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decretada el 5 de febrero de 1917 por el ex presidente Venustiano Carranza, era bella, resplandeciente y brillante, con una conceptualización muy importante para la clase trabajadora de nuestro país y del mundo, porque varias naciones admiraron el surgimiento de sus postulados, precisó el ex secretario de Jubilados y Pensionados de la sección 22 del SNTE, profesor Fidencio Hernández Pérez.

Expuso que al pasar la Revolución Mexicana, en donde se regó mucha sangre, Venustiano Carranza se preocupó por las instituciones mexicanas, la paz y la armonía, y así surgió la Constitución de 1917 en la que afluyeron y confluyeron personajes muy preparados que integraron el equipo de Carranza.

La Constitución en su origen, manifestaba y reafirmaba la buena vecindad entre los pueblos del mundo, principalmente los latinoamericanos y los Estados Unidos de Norte América.

En uno de sus artículos dice que en nuestro país todos los hombres, por el hecho de pisar el suelo mexicano, aunque vengan huyendo como esclavo de su país, están libres, porque se sigue preservando el tránsito de libertad y la hermandad con otros pueblos.

Sin embargo, a la Carta Magna la han renovado para el servicio de la clase que se enquistó en el poder; por ejemplo, el ex presidente Miguel Alemán reformó el Artículo 27 Constitucional, otorgándole la ley de inafectabilidad de la tierra.

La otra reforma que le hizo fue agregarle el Apartado “B” al Artículo 123 a favor de los poderosos; luchó este presidente por darles las amplias al empresariado para que este tomara control en el tema de la educación pública.

Al referirse a la Constitución de 1824 promulgada por José María Morelos y Pavón, el profesor Hernández Pérez dijo que en su estructura intervinieron hombres valientes y preparados como los hermanos Galeana y Juan Álvarez, entre otros.

Con Morelos se instituye una Constitución de mucha importancia y se afirma que México es libre y soberano y jamás debe tener tutela extranjera.

Con los “Sentimientos de la Nación”, se afirman los derechos del hombre y la mujer, para vivir con tranquilidad, armonía y seguridad social en el trabajo.

Por ello, los “Sentimientos de la Nación” de Morelos son brillantes y dieron en buena medida la pauta y los buenos antecedentes para la Constitución de 1857 de las Leyes de Reforma, decretada por el ex presidente Benito Juárez García, y esta fue la chispa para que surgiera la de 1917.

Las Constituciones de 1824 y 1857, fueron los mejores antecedentes para llegar a la de 1917, aunque hubo causas al paso de la Guerra de Independencia.

En la Constitución de 1857, con Benito Juárez se afirma la República, y por ende, la relaciones internacionales y la buena amistad con los pueblos del mundo.

Con Juárez, ya institucionalizada la Constitución de 1857, se establece el gobierno y Estado laico, como consecuencia, la educación laica y gratuita con gran espíritu de patriotismo, de buena voluntad hacia el desarrollo de los mexicanos.

El laicismo de Estado quiere decir que la iglesia a lo suyo y el Estado civil mexicano a través de la Presidencia de la República con su quehacer político, social, cultural e histórico.

El Artículo 24 Constitucional se refiere a la liberta de cultos y estos no deben ser promovidos por partidos políticos; esto le corresponde a la parte eclesiástica.

Finalmente, Hernández Pérez dijo que cada hombre que quiera abrazar una religión, que primero se interese por la ciencia y la sabiduría, porque antes que el dogma, deberá prevalecer la ciencia, reiteró.