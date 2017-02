Apatía a la vida

De niño no sabía que era apático y que por esa manera de ser no me gustaba vivir cerca de la ciudad, ya que ahí había mucha gente y hacían bastantes fiestas con cohetes y música.

En las vacaciones de diciembre me ponía muy mal porque el maestro nos dejaba mucha tarea y, obviamente, yo nunca las hacía; pero el sufrimiento era muy grande cuando tenía que regresar a la escuela. En las fiestas navideñas no me gustaba ir a las posaditas, prefería quedarme en la casa; pensaba que eran unas fiestas ridículas, que no tenían sentido y, para mí, siempre eran lo mismo.

En la fiesta de la colonia la gente se ponía contenta y estrenaban ropa y zapatos. En el baile todos andaban contentos, pero yo repetía: “¡Qué ridículos se ven bailando!” A veces mis hermanas me rogaban para que fuera con ellas, hasta me ofrecían comprarme cosas para que las acompañara; algunas veces accedía pero solamente estaba parado, no bailaba ni con ellas. Les echaba a perder la fiesta.

A pesar de mis actitudes, la realidad era que sí quería bailar pero me ganaba esa apatía hacia todo. Tener que moverme, sí, deseaba hacerlo pero me sentía observado y rechazado por todo el mundo. En ocasiones me sentía extraterrestre, que no tenía derecho para estar o convivir con las personas: me sentía muy mal.

Empecé a enfermarme mucho: si hacía calor tenía problemas físicos; si hacía frío, también. Por cualquier cambio del clima me enfermaba y no comprendía qué era lo que me pasaba. Crecí y fue lo mismo de adulto que de adolescente.

Mis padres eran alegres en sus cumpleaños y hacían fiesta, pero yo me encerraba en mi cuarto, sólo salía a escondidas para tomar la comida. La gente me chocaba. No me gustaba la música. ¡Todo me ponía mal!

Cuando muchos conocidos de mi edad ya se habían casado y tenían hijos, yo ni siquiera salía al cine. Y me preguntaba: “¿Es que yo no me iré a casar joven, sino que me casaré de grande?” Pero no lo hice.

Fue una gran frustración llegar a adulto y comprobar que la apatía siempre estuvo presente en mi vida.

Hubo mujeres que querían que les hablara, mas no lo hice. Dentro de mí sí deseaba hablarles, pero me decía: “¡Mañana¡” Pasaba el tiempo y cuando me daba cuenta la chava ya tenía novio, o lo que era peor, estaba embarazada y yo, de plano me ponía mal. Y así pasó muchísimo tiempo.

Creo que nunca tuve alegría de vivir hasta que llegué al Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos, ahí empecé a participar en la terapia y mi vida cambió. Yo no pensaba quedarme, me parecía que no era para mí, pero con el paso del tiempo y la actitud de los compañeros fui dejando mi apatía y comencé a disfrutar de la vida. Y eso le agradezco profundamente a la agrupación.

*Anónimo