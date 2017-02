Necesita Oaxaca un programa integral de música

[Segunda y última parte]

Concluimos la entrevista con Juan Limeta Aquino, un músico agradecido con la vida y su talento no se ha quedado en cuatro paredes, porque le agrada compartir sus conocimientos, sobre todo a los pequeños, ya que la niñez es su prioridad, porque asegura que si a temprana edad se lleva al niño a tomar clases de música, su vida será totalmente equilibrada y será un ser humano feliz.

Para comprobar su teoría, nos muestra parte de su trabajo con La Banda Infantil y Juvenil Ameyalli, agrupación donde ha puesto en práctica toda su experiencia y los resultados son más que alentadores, porque en 15 años esa cantera ha combinado a muchos niños y jóvenes que actualmente participan en proyecto muy importantes a nivel nacional.

Cuando tenga esos cambios firmes al llegar a la secundaria tendrá un equilibrio emocional y, aparte, tendrá un desarrollo artístico invaluable; muchos chicos que empezaron en la primaria y llevan esa actividad en la secundaria y preparatoria, cuando lleguen a la universidad ya son maestros de algún instrumento o ejecutantes, por lo mismo que desarrollaron su creatividad y eso es lo que yo trato de hacer con mis proyectos.

En la academia Ameyalli ingresan desde los 6 años y los mantenemos hasta los 18 años de edad, que es cuando se van a la universidad convertidos en buenos ejecutantes y ya cuentan con su verdadera personalidad, porque ya tienen un equilibrio y todo esto es muy importante en la actualidad donde hay muchos problemas sociales y muchos jóvenes están perdidos porque no saben para donde caminar”.

¿Cómo está tu trabajo en el Instituto Euroamericano?

“Estamos tratando de hacer un programa especial de música y los niños en este colegio llevan música normal, pero también llevan la especialidad en cuerdas, en alientos, metales y percusión son alrededor de 40 alumnos que le dan vida a la filarmónica de la escuela”.

¿Te falta algo por hacer?

“Bueno, a mí me gustaría que en Oaxaca se hiciera un programa integral para llevar al niño de la primaria, secundaria y preparatoria, un buena formación musical que la verdad nos hace mucha falta, si el niño utiliza su tiempo en algo productivo como es el arte, en este caso la música, su vida sería más completa, porque aparte de ser sensible, lleva una parte de academia que le ayudará más adelante, a mí me gustaría que en algún momento se pueda hacer un programa integral de música para iniciar en la primaria, secundaria y preparatoria”.

¿Estás satisfecho de tus logros?

“Sí, muy satisfecho, porque mi trabajo lo he hecho de manera independiente, las instituciones que me apoyan han confiado en mi capacidad y en la formación que tengo, yo soy licenciado en concertista de trombón, estoy graduado en el Conservatorio Nacional de Música, esa preparación me ayudó mucho para enfocarme a lo que es la docencia musical con este tipo de agrupaciones”.

¿Tienes otro proyecto en puerta?

“Te voy a decir algo, tengo varios grupos de Cámara y estoy trabajando para ver si participo en una orquesta mexicana; recién me invitaron que está armando el maestro Rubén, un excelente musicólogo, y tratará de participar para hacer música de los grandes compositores nacionalistas”.

¿Algo que desees agregar?

“Agradecer a ROTATIVO la oportunidad de esta entrevista y hacer hincapié a todos los padres de familia que la actividad musical va a desarrollar múltiples posibilidades en los niños y jóvenes”.