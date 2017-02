Atentado contra la dignidad

Incierta realidad, turbio futuro y pulso constante de desatinos son las características de la relación sadomasoquista que tiene el gobierno mexicano con el de Estados Unidos. Una relación problemática, en la que paradójicamente no se acaba de entender bien a bien el problema real.

Se habla de la construcción del muro y de su pago, generando con ello un verdadero muro de humo en los medios. Pero el muro existe actualmente. No entramos libremente. Somos revisados y requerimos obtener una visa. El muro en la realidad no es un problema. Su pago en inicio tampoco pareciera. Estados Unidos no puede obligar a México a pagar nada.

Se habla también de la renegociación del TLC o de la finalización del mismo. Si nos imagináramos el caso extremo de la terminación del Tratado, significaría según los expertos y las propias normas de la Organización Mundial de Comercio que el 80% del mercado exportador no se vería afectado. Lo anterior, si bien complejo, no es el verdadero problema.

El problema real está en el atentado a nuestra dignidad como país. Incomprensible al día de hoy para nuestra clase política que, no sólo no articula un discurso creíble, sino que no articula discurso alguno. La característica es la reacción, muchas veces tardía, otras tibia e irreal. Lo que nuestro gobierno ha hecho y dejado de hacer nos ha puesto a los ojos del mundo entero como un país débil y pusilánime, sin fortalezas ni dignidad para establecer una posición seria de Estado.

La historia de Inglaterra muestra que en ocasiones críticas las naciones se hacen y rehacen en la dignidad. Ante la amenaza nazi y la Europa ocupada, Churchill no recurre al cálculo frío de agachar la cabeza frente a Alemania. Al contrario, la enfrenta con absoluta dignidad en todos sus hechos, en todas sus actitudes y en todos sus discursos. No para sacarse fotos y subir el rating, sino con la convicción férrea que regala la identidad y la pertenencia. En la coyuntura más dramática de la guerra dice: “No tengo nada más qué ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”. Es esa dignidad la que unifica al país y que hace que Inglaterra haga lo que parecía imposible en ese momento: ganar la guerra.

Los mexicanos, todos, sabemos que no le vamos a ganar al Goliath de Estados Unidos. Sabemos que no es con amenazas como sacaremos lo mejor de una relación binacional trascendente para nuestra viabilidad como país.

Hay millones de campesinos y trabajadores que al hablar con ellos denotan una enorme dignidad, la cual saben que no está en función de su salario. Es esa misma dignidad la que quisiéramos pedirle a nuestro gobierno a la hora que da la cara por México.