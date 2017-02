A un siglo de distancia

En 2017 se cumplen cien años de un acontecimiento decisivo para la historia del siglo XX: la Revolución rusa. Esa revolución originó un entusiasmo desmesurado entre los círculos intelectuales europeos. Beatrice y Sidney Webb, fundadores de la London School of Economics publicaron un panfleto con el título El comunismo soviético ¿es una nueva civilización?. El tamaño de las esperanzas despertadas fue equivalente al de la decepción posterior. El sueño de la razón produce monstruos diría Goya.

Varias décadas después de la Revolución rusa, el historiador Francois Furet publicó El pasado de una ilusión. El libro es un recuento del desencanto que produjeron en la izquierda intelectual las monstruosidades de la Revolución bolchevique, desde las purgas y la represión estalinista, hasta el imperialismo soviético que atropelló la Revolución húngara de 1956 y la Primavera de Praga. Millones de vidas sacrificadas en todo el mundo para consumar una supuesta liberación proletaria que nunca se cumplió. Dos de los países más poblados de la tierra, Rusia y China, establecieron sistemas políticos sustentados en diferentes variantes de la doctrina marxista.

Tras la caída de la Unión Soviética, Francis Fukuyama y sus seguidores liberales se sintieron autorizados a soltar el enorme disparate del Fin de la Historia. Se daba por hecho que a partir de entonces, el papel geopolítico de Rusia iría disminuyendo. Su presencia como potencia global se desestimó. El supuesto triunfo definitivo de la democracia liberal parece un mito idiota cuando uno revisa el mapa político contemporáneo. No mueve a risa, indigna que los liberales de la actualidad no reconozcan públicamente su gran error de diagnóstico. El avance de los políticos autoritarios en el mundo es una tendencia creciente. Muchos de ellos se dicen inspirados por el liderazgo de Vladimir Putin. Frente al caos de las democracias liberales contemporáneas, muchos jóvenes ansían que los problemas del mundo contemporáneo se resuelvan por obra de la voluntad de un individuo. Y es que el liberalismo no tiene nada que ofrecerle a un nini.

El 6 de enero de este año, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos desclasificó su informe Evaluación de Actividades e Intenciones Rusas en las Elecciones Estadounidenses recientes. Si lo que dice el informe es verdad, el grado de injerencia ruso en las elecciones del país más poderoso de la tierra alcanzó proporciones sorprendentes. En la década de 1990 Rusia parecía derrotada, pero hoy, a 100 años de su Revolución, el orden liberal se bate en retirada. En su discurso de toma de posesión como secretario general de la ONU, António Guterres expresó “la historia se había quedado congelada… y cuando el hielo se derritió, la historia regresó por su venganza”.