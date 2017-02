LA MEXICANÍSIMA CAPACIDAD PARA sabotearnos se ve, se siente, está presente. México, que abarca sociedad y Estado, pueblo y gobierno, enfrenta una compleja coyuntura diplomática y económica por el mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Relación binacional intensa, histórica y multifactorial que no puede mirarse en 140 caracteres, ni se perfecciona con bravuconadas propias del callejón, que no se resuelve en conversaciones telefónicas de una hora. Los flujos migratorios, las deportaciones, las remesas, las soberanas fronteras y sus expresiones físicas han sacado del cajón de la normalidad ése y otros temas. La economía nacional y nuestra dependencia comercial con Estados Unidos cambian de escenario, desvelan debilidades estructurales y estimulan la búsqueda de fortalezas, que no son pocas, para negociar tratados, viejos y nuevos. Ahora Videgaray y Kelly, las pláticas entre ambos gobiernos ocurren. Como ha sido y será siempre. La caricatura que de sí mismo hace el presidente estadounidense, su estridencia pendenciera, sus afanes tuiteros y su talante pendenciero le mueven fibras a la sociedad mexicana. Manifestaciones, espontáneas o no, van desde la siempre rápida mentada de madre a los memes, a las piñatas en el Senado, análisis y debates, al Himno Nacional a mitad de un encuentro de futbol, a ramplones partidos políticos que gritan “a México se le respeta” rematado con el chabacano coro homofóbico (otro debate nacional inacabado), banderitas, escudos, aplicaciones tecnológicas firmadas en verde, blanco y rojo. Ganas y formas de decir que hay unidad nacional, que la solidaridad entre los que estamos aquí y los que se fueron subsiste, que el amor a la Patria está por encima de gobiernos y personajes. Así, los llamados a la unidad frente a los retos internos y externos se popularizan, se desmarcan de lo oficial, de partidos y líderes políticos, hacen calle, tribuna, reclaman la participación de más. La UNAM, la academia, la intelectualidad nacional en general, organizaciones no gubernamentales, más de 60 membretes le dieron publicidad y promoción a Vibra México (vibramexico.com.mx), gran marcha en la CDMX y en otras grandes ciudades este domingo 12 de febrero para mostrar al mundo nuestra cohesión frente a los cavernícolas modos del nuevo vecino. Pero las agendas con causa reclaman su protagonismo. Fustigar que apoyar a México es aplaudirle al gobierno en turno, al de EPN, hace fácil la minúscula lucha. La desaprobación a esta administración es vía intravenosa para la desunión, para sabotearnos. Mexicanos Unidos y Vibra Méxicoserán dos marchas compitiendo entre sí el domingo. Ambas dicen privilegiar el nacionalismo, una a secas, la otra con corchetes para reclamar rectitud, eficiencia, para repudiar la simulación en la cual, a su saber, incurre el gobierno de Peña Nieto. Lo que pintaba grande se dibuja chico, actores sociales de dolorosos prestigios adquiridos han decidido competir entre sí. Quienes participen deberán elegir cuál marcha por la unidad nacional les acomoda mejor. ¡No marchen!…….. COMO SE SABE, un foco rojo para las finanzas públicas es el persistente endeudamiento que acumulan estados y municipios. En los últimos 15 años los pasivos de esas entidades prácticamente se quintuplicaron y hoy significan unos 510 mil millones de pesos. En esa tesitura los gobiernos con mayores adeudos como porcentaje de su PIB son Chihuahua con un 9.4%, QR con 8%, Coahuila 6.1%, Chiapas 5.6% y Nayarit con un 5.1 por ciento. Sin embargo, quienes acumulan las mayores cantidades de deuda son la CDMX con cuentas por unos 67 mil millones de pesos, NL con 63 mil millones de pesos, Chihuahua, Veracruz y Estado de México. Además, para el 2017 el presupuesto prevé financiamientos adicionales por unos 36 mil 900 millones de pesos para los estados….. Humberto Panti, especialista de la calificadora Fitch, apunta que en este año la expectativa de un incremento generalizado en los precios, a causa del alza de la gasolina, generará presiones adicionales sobre los desgastados bolsillos de las entidades. Al detalle se espera que la inflación podría cerrar en niveles cercanos al 5.25%, lo que complicará el manejo de los presupuestos para las entidades federales. Por ejemplo, se anticipa una disminución en las transferencias y participaciones del 3%, es decir, gasto al alza e ingresos a la baja….. A la ecuación sume que los aumentos recientes en la tasa de interés deteriorarán la sostenibilidad de la deuda de esos gobiernos. El jueves, Banxico subió su TIIE en 50 puntos base a 6.25% y las proyecciones apuntan que cerrará el año en 7.06 por ciento. El problema es que dichos incrementos no se contemplaron dentro del presupuesto de egresos para los estados, y aumentarán los requerimientos de recursos al servicio de la deuda. En ese contexto, Panti no descarta nuevas operaciones de reestructura a mayor plazo a fin de no caer en incumplimientos. Aunque el principal riesgo es una mayor contratación de deuda a la ya presupuestada. El asunto es preocupante, pues a la fecha no se ha implementado el sistema de alertas vinculado con techos de endeudamiento. Dado el límite establecido en las disposiciones de disciplina financiera, se estima que el crédito a corto plazo podría incluso llegar a los 110 mil millones de pesos en este año. Dicho contexto es peligroso, en especial para las entidades que renueven administración en 2017 como el Edomex, el cual podría contratar deuda hasta por 15 mil millones de pesos adicionales, al igual que Nayarit y Coahuila. Así que ante la coyuntura, conquistar la tentación del endeudamiento será el desafío………Y POR HOY ES TODO.