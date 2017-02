“Para bailar danzón no hay edad”

[Primera parte]

En días pasados encontramos al arquitecto Hugolino Mendoza Sánchez sentado cómodamente en un café del Centro Histórico degustando un espumeante café colombiano, por supuesto que nos acercamos al amigo danzonero para conocer sus actividades, porque todos sabemos que Hugolino y Lulú forman la pareja que vino a dignificar el danzón en la ciudad de Oaxaca, ya que por primera vez esta pareja trajo en su primer Congreso Nacional a las mejores danzoneras de México.

De igual manera, Hugo y Lulú reunieron en la Verde Antequera a las mejores parejas de danzón a nivel nacional, ya que desde su primer congreso ofrecieron a los visitantes un abanico de actividades pocas veces observadas en el interior del país, y fueron los mismos participantes que coincidieron que el congreso de Oaxaca tenia alto porcentaje de estar a la par del que se realiza en el Puerto de Veracruz.

Sin embargo, el arquitecto Hugolino Mendoza no se ha dormido en sus laureles y pensando que el danzón debe nutrirse de nuevas generaciones, se ha dado a la tarea de formar nuevos danzoneros y se dirigió a las escuelas primarias para presentar su proyecto, por lo que fue en la Escuela Primaria 27 de Septiembre donde aceptaron sus planeaciones y ahí se encuentra actualmente el amigo Hugolino trabajando con niños y niñas.

¿Qué proyecto tiene en puerta para las actividades del danzón en 2017?

“Ah caray, me agarra en curva amigo reportero, pero bueno, le puedo decir que ya empezamos con el proyecto ‘Un danzon por la educación’, ya que el año pasado tuvimos alrededor de 60 alumnos de la Escuela Primaria 27 de Septiembre; en este año acabamos de retomar el proyecto y actualmente estoy trabajando con tres grupos de primero a sexto año de primaria, son más o menos 70 pequeños, en este año me acompaña en el proyecto uno de mis alumnos, Juan de Dios Aragón, él es un jovencito que empezó a los ocho años de edad a incursionar en el danzón y bueno él ahora me está apoyando con uno de los grupos.

Este grupo de niños se presentará el 24 de marzo en La Plaza de la Danza en un encuentro artístico cultural de primarias de su zona y, bueno, ahorita estamos trabajando en ese proyecto y para este mes de febrero 17 y 18 de febrero estaré dando un taller de danzón en Tlaxiaco; ahora estamos en el periodo de inscripción y cuento con mucha aceptación de mis paisanos de Tlaxiaco, ya veremos el resultado de este taller, esta actividad la realizamos como Instituto de Danzón Oaxaca Asociación Civil que creamos Lulú Sosa y un servidor, la verdad no dejamos de hacer actividades, en este caso lo que acabo de mencionar”.

¿Qué han preparado para el próximo Congreso nacional que ustedes organizan en Oaxaca?

“Claro, claro, ya estamos trabajando, ahorita por el momento estamos realizando la planeación, ya tenemos apartado el Teatro Macedonio Alcalá para el tercer fin de semana de septiembre, estamos haciendo convenios con las danzoneras y una vez que tengamos definido el programa, lo daremos a conocer a los medios de comunicación, como siempre, puedo adelantar que tendremos la presentación de libros, exposición fotográfica, conciertos y talleres, sin faltar las muestras nacionales de danzón y los bailes de gala”.