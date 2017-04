LOS ÚLTIMOS AÑOS NO HAN SIDO los más halagüeños para el crecimiento de la región. Desde 2015 la caída en los precios de las principales materias primas, los episodios de corrupción y los riesgos a las exportaciones mermaron su avance. El año pasado AL cerró con una contracción del 1.1% y para este 2017 se anticipa un incremento cercano al 1%. En este contexto, la OCDE, que comanda José Ángel Gurría, presentó su informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2017”, documento que no tiene desperdicio y que analiza el panorama actual y posibles soluciones vinculadas con el empoderamiento de los jóvenes. En la última década, deficiencias relacionadas con el Estado de derecho y las acotadas estructuras productivas, derivaron en que 7 millones de latinoamericanos se sumaran a los 175 millones de personas en la región, en situación de pobreza. Por si fuera poco, ante la vulnerable situación económica que vive AL no se desestima que otros 25 millones más podrían adicionarse en los próximos años. En medio del desesperanzador panorama, los jóvenes son la clave para un futuro más productivo. Considere que una cuarta parte de la población de la región tiene entre 15 y 29 años de edad, es decir, un capital laboral de más de 163 millones de chavos……. SIN EMBARGO, UNOS 100 millones de jóvenes latinoamericanos, el 64% de ellos, viven en hogares pobres o vulnerables. Lo anterior se explica básicamente por la falta de oportunidades laborales. A la fecha, la tasa de desempleo en esa población asciende a un 11.2%, 3 veces mayor a la de los adultos, que se ubica en 3.7 por ciento. Además, cabe reconocer que 20% de ellos se ocupa en la informalidad, es decir, 1 de cada 5 no cuenta con prestaciones sociales. A esto sume que otro 20%, 30 millones de muchachos, simple y sencillamente no estudian y están desempleados…….. EN EL CASO particular de México, la situación es apremiante. Se calcula que la informalidad entre los jóvenes aquí alcanza al 69.5% de esa población. Además, 22% de los habitantes de entre 15 y 29 años no trabaja, estudia o recibe capacitación, los llamados NINIS, cifra muy superior al promedio de la OCDE, que es del 15 por ciento. Sin duda, en el país este es el grupo más vulnerable. El 87% de ellos vive en condiciones de pobreza extrema y moderada. Pese a la cruda situación que enfrentan los jóvenes en los últimos años, la inversión en programas públicos para su capacitación y colocación laboral se ha acotado, y hoy es de apenas 0.04% del PIB, el segundo más bajo de la región, cuyo promedio es del 0.12% del producto. Así que jóvenes en el olvido y obscuro panorama para el futuro……… A pesar de que el IMEF, que comanda Adriana Berrocal, mejoró sus expectativas para el crecimiento económico desde 1.40% a 1.55% para este año, un dato que no da tregua es el de la inflación. En este sentido, se anticipa que los precios podrían tener un incremento en 2017 del 5.5%, por arriba del 4.7% que se proyectaba a principios del año. ¡Golpe al bolsillo!…… EN LOS ÚLTIMOS años, un malestar que ha permeado en prácticamente todos los niveles de la sociedad es el del lavado de dinero. En este sentido la mayoría de los gobiernos internacionales trabaja arduamente con el propósito de acotar el financiamiento al terrorismo y al crimen organizado. En el orbe, de acuerdo con datos de WealthInsight, en los últimos 3 años el gasto antilavado creció en promedio 9%. De igual forma para este año se espera que estos recursos se incrementen en esa proporción, para llegar a los 8 mil millones de dólares. Pero más allá de los esfuerzos, este tipo de ilícitos no dan marcha atrás. Actualmente, se calcula que en el mundo el lavado de dinero asciende a 2 billones de dólares al año, es decir, entre el 2% y el 5% del PIB global……. DE IGUAL FORMA, en México este tipo de operaciones hoy representan arriba del 1.7% del PIB. Al año se blanquean aquí unos 200 mil millones de pesos. Desde julio del 2013 se publicó la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, también conocida como “Ley Anti-Lavado”, con el propósito de acotar el brazo financiero de organizaciones ilegales y darles un golpe al bolsillo. La legislación incluyó actividades comerciales de automóviles, joyas, piezas de arte y lo referente a apuestas y sorteos; no obstante dejó exentas algunas actividades que manejan mucho efectivo como espectáculos o clubes deportivos. Además, pese a que la regulación fue efectiva en cuanto al número de reportes de operaciones inusuales, los cuales el año pasado ascendieron a 167 mil 860, 22% más que en 2015, la realidad es que aún no se ha logrado cerrar la pinza en lo que hace al proceso penal. Se estima que apenas 20% de las averiguaciones que se inician por este delito son consignadas, es decir, que 8 de cada 10 casos no reciben ninguna sentencia……. Y POR HOY ES TODO.