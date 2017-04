Maltrato a los niños

Cuando llegué a Neuróticos Anónimos, con enorme sorpresa descubrí el gran daño emocional que les había causado a mis hijas, antes de llegar a la terapia grupal.

Desde mi primer embarazo la neurosis se hizo presente en mi vida, pues sentía mucho miedo a la responsabilidad que significaba ser madre, por eso, desde que mi hija era bebé sentí rechazo hacía ella.

Vienen a mi mente los descuidos que tuve como madre. Mi pequeña se enfermaba frecuentemente de infecciones estomacales por mi falta de higiene al preparar sus alimentos; me intoleraba mucho cuando la oía llorar; la reprendía y en ocasiones la golpeaba, según yo, para que aprendiera; le exigía que todo estuviera en orden; en fin, la regañaba por todo: por tirar la leche en la mesa, si se caía, o por cada cosa que sí o no hacía.

Varias veces le pegué y ella se dormía sollozando. Al verla dormida me sentía muy mal, contemplaba en su cuerpo las señales de los golpes que le había dado y entonces me ponía a llorar, le pedía perdón y juraba que ya no lo volvería a hacer. Sin embargo, era algo que yo no podía parar; al siguiente día volvía a hacer lo mismo: maltratarla, rechazarla.

Después llegó mi segunda hija y por ocuparme de ella, me olvide aún más de la primera. En aquel tiempo me enojaba mucho pues tenía más quehacer, más ropa sucia y trastes que lavar, etc. Me levantaba sin ganas por las mañanas; pasaba mucho tiempo acostada en la cama viendo mi celular, conectada a las redes sociales; viendo televisión; haciendo cualquier cosa de comer. Solamente quería estar durmiendo, mientras mi casa estaba sucia y mis hijas igual.

Me da vergüenza decir que cuando ellas querían jugar y correr conmigo no les hacía caso. Pasó el tiempo, mi hija mayor se convirtió en una adolescente y yo seguía con mis exigencias, le pedía perfección en todo lo que hacía; no la escuchaba y mucho menos platicaba con ella. No me interesaba. Estas actitudes para con mis hijas me hacían sentir tan mal que entraba en tremendas depresiones.

Ahora que llegué al Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos mi vida ha cambiado. Me llevo muy bien con mis hijas, trato de estar al pendiente de todas sus cosas. Procuro hablar con ellas antes de llamarles la atención. Ya no las golpeo sino que dialogo con ellas. He logrado respetarlas así como son. Hoy me doy tiempo para abrazarlas, jugar y reír juntas. Gracias a la terapia, puedo ser una mamá feliz.

*Anónima