El Patíbulo

Alberto Unda

*Para que les cumplan sus caprichos los capos del Cártel 22 y los del taxismo amenazan con crear el caos



Este lunes, con el retorno a clases después de dos semanas de “merecidísimas vacaciones” –“receso táctico” le llaman los sinvergüenzas”– del Cartel 22, regresan las amenazas de paros, bloqueos y alteración del orden público.

Lo más grave del caso es que este lunes 23, los “capos del taxismo” también han anunciado que iniciarán un intenso bloqueo en distintos rumbos de la ciudad capital, para exigir el retiro de 400 taxis que, según los capos, circulan de manera irregular, como si ellos fueran los únicos con la garantía constitucional de trabajar.

Así las cosas, los habitantes de la capital del estado de Oaxaca, a pesar de haber concluido la pascua, nuevamente seremos “sacrificados” por hordas salvajes, porque ni en las filas del “magisterio”, ni en las de los trogloditas choferes de taxis, cabe un mínimo de respeto por el derecho a la educación y el trabajo de los demás.

Aunado a ello, la Secretaría General de Gobierno, continúa acéfala y no se ve que ninguno de los subsecretarios tengan la capacidad, firmeza y mucho menos decisión para evitar que ooootra vez el caos y la anarquía se apoderen de nuestra ciudad y distintos puntos de la geografía oaxaqueña.

Estos funcionarios son unos “modositos”, que se dedican únicamente a cuidar su imagen, piensan que nadando de a “muertito” podrían de chiripa ocupar la titularidad del cargo al que hubo de abdicar el jarocho, AAA, a quien se le agradece se hiciera a un lado, antes de seguir ocupando una posición estratégica que, en apenas 150 días, evidenció su carente incapacidad.

Sólo para tener una idea de lo que nos espera con el regreso a las actividades escolares, y lo que debiera ser un retorno a las actividades normales y cotidianas, consideremos el tono amenazador e intimidante de los mafiosos del Cártel de la nociva Sección 22.

Estos vividores de la lucha social, sin mayor imaginación continúan con sus viejas y aberrantes cantaletas de siempre y, de acuerdo a un documento interno ventilado y aprobado por la Asamblea Estatal, de lo que se trata es avanzar en la “reorganización para la resistencia contra la embestida del Estado”.

Los mafiosos de la 22 en su documento de 58 páginas denominado “Brigadeo Estatal Emergente 2017”, detallan y reconocen el escenario que enfrentan, tanto a nivel nacional como estatal:

“Estamos en una etapa del desarrollo del MDTEO (Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca) donde reina la incertidumbre, el temor y pareciera que la histórica Sección XXII de la CNTE-SNTE navega sin rumbo ni horizonte, pero las bases sabrán reorientar al movimiento, siempre y cuando sea por consenso y se escuche su sentir”.

Y claro, lanzan también la contundente amenaza de realizar este brigadeo informativo, con “el fin de preparar el escenario para el paro de labores de al menos tres días que organiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el país, para el 1, 2 y 3 de mayo, además de la movilización del 15 de mayo.

Insisten en su machacona “demanda”, que les entreguen plazas de docentes de manera directa, sin presentar el examen de admisión correspondiente a los (anor)malistas que los capos del Cártel 22 utilizan como su brazo ejecutor para acciones violentas.

Los bloqueos, tomas de edificios públicos, casetas de cobros, centros comerciales y unidades de transporte urbano, así como un revoltijo de “demandas” siguen siendo utilizados como bandera política para la presión y el chantaje, por los mafiosos dizque “trabajadores del magisterio”, quienes no tienen razones válidas para, atacar como lo hacen a una inerme sociedad oaxaqueña.

Para acabarla de rematar, los otros capos, los del taxismo, no conformes con el tráfico de concesiones para autos de alquiler que por miles recibieron durante el pasado sexenio, también iniciarán bloqueos y con ello el desquiciamiento del tránsito en la capital estatal.

Se calculan en más once mil juegos nuevos de placas para taxis, concedidos a trasmano por la Secretaría del Transporte, a cargo del panista, Alberto Moreno Alcántara, quien hizo el negocio de su vida y de los cuales los líderes no se inconformaron, ni protestaron, pero ahora se ponen dignos y exigentes y quieren borrar de un plumazo a 400 taxistas que, dicen, circulan de manera irregular.

Los molestos dirigentes del taxismo ahora se hacen los ofendidos, con los taxis “piratas” que circulan en la capital y en las carreteras del interior del estado, cuando a lo largo del año pasado, por estar involucrados en el tráfico de concesiones y al resultar beneficiados con esa nociva práctica, fueron incapaces de darse cuenta que:

Durante el sexenio pasado, el gobierno entregó un total de 11 mil 936 concesiones, lo más sorprendente ocurrió en noviembre del año pasado, cuando Moreno Alcántara y su banda de cómplices, traficaron un total de cuatro mil 39 juegos de placas, es decir, la friolera de 135 por día.

De enero a junio, el gobierno anterior entregó dos mil 276, en julio 81, en agosto 835, en septiembre 399 y en octubre 463. Y claro, quienes tuvieron más saliva tragaron más pinole, se hicieron de flotillas de taxis, pero que ahora ven disminuir sus ganancias, con el traficadero de placas que también sirvió para aumentar el número de taxis foráneos que, oh sacrilegio, fueron a parar también, en unas cuantas manos.

Por eso ahora advierten que, a partir de hoy, a partir de las 9 horas, mostrarán su “poderío” bloqueando las principales arterias de la ciudad capital, para que la Secretaría del Transporte, retire de circulación a 400 taxis “piratas” o de lo contrario endurecerán sus protestas.

Resulta inconcebible que la autoridad tolere este tipo de amenazas, que fueron proferidas a los cuatro vientos por los capos mafiosos del taxismo, sin que el gobierno fijara su posición oficial, ante la actitud gandalla, de individuos que se comportan como si fueran dueños de la ciudad.

Inexplicable también resulta que, durante seis largos años, los “honrados y trabajadores líderes del taxismo”, ni chistaron cuando eran testigos del evidente tráfico de concesiones que ocurrían ante la complacencia de los “líderes” de los diferentes sindicatos, donde se agrupan los taxistas.

Sin embargo, ahora se declaran indignados, ofendidos y perjudicados: “no podemos más, los taxistas concesionados en el centro de la ciudad pagamos impuestos, trabajamos dentro del marco de la ley, cumplimos con todos los requerimientos, incluso en Sevitra, se nos pide que presentemos nuestro RFC para cualquier trámite, pero ahora nos están invadiendo taxis ”piratas“, señalaron los dirigentes.

Y ahora sí, exigen un informe de las investigaciones de un supuesto robo de documentación en Sevitra, así como el hurto de folios conocidos como papel seguridad y por los cuales existen al menos 30 legajos de investigación iniciados en la Fiscalía de Justicia.

Con esta denuncia, los mafiosos capos del taxismo, se curan en salud, por sí algún despistado de la Sevitra, o de la Secretaría de Finanzas, se les ocurriera la punta de ordenar una auditoría, la cual revelaría identidades de los reales beneficiarios del escandaloso tráfico de concesiones que convirtieron al estado, en una de las entidades donde circulan el mayor número de taxis, mototaxis y camionetas de alquiler.

Las y los oaxaqueños, amaneceremos entonces este lunes con la espada de Damocles encima de nuestras cabezas, ante estas descaradas y toleradas amenazas, tanto de los mafiosos que se dicen “trabajadores de la educación” y para rematar las de los capos del taxismo, vulgarmente conocidos como “chafiretes”, pero que ellos se autonombran como “prestadores de servicio público”, y quienes procuraran hacer intransitable la ciudad capital.

Los panuchos vuelven a enseñar el cobre

Parecía que la panista Natividad Díaz Jiménez, al final del día se había salido con la suya al lograr que la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del blanquiazul definiera que ella había ganado la elección interna y, por ello, legitimaron la validez del proceso, y la reconocieron como la dirigente estatal de los panuchos.

Prácticamente en lo oscurito, sin hacer alharaca, ni fiesta, la exdiputada local hace apenas unas semanas, se había instalado al frente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, quizás tenía temor de que alguien le pudiera dar marcha atrás a su pírrica victoria en el proceso interno para elegir a la nueva dirigencia.

Por cierto, el total de la votación para los tres panuchos que figuraron como candidatos, no rebasó ni los 12 mil sufragios, lo cual hace evidente el declive del panismo en el estado.

Y el campanazo contra Díaz Jiménez provino del también cada día más cuestionado y poco confiable Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), quien revirtió el triunfo de Natividad Díaz como presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN y ordenó a las instancias partidistas correspondientes reconocer a Luis de Guadalupe Martínez como nuevo dirigente para el periodo 2017-2018.

Quién sabe de dónde, pero el presidente del TEEO, el tal Wilfrido López Vásquez, experto en derecho electoral, la cosa es que casi todos los días de la semana da palo a autoridades municipales quienes iniciaron funciones a partir del uno de enero y a la hora que se le pega la gana, el magistrado les da cuello, tal como ahora hizo con la panista Natividad Díaz Jiménez.

Resulta que López Vásquez, luego de sesuda investigación, observó irregularidades en casillas ubicadas en Ocotlán de Morelos, Huajuapan de León y San Pedro Mixtepec, por lo que decidió tomar en cuenta el juicio de demanda para la protección de sus derechos políticos electorales promovido por el derrotado Luis de Guadalupe Martínez, quien impugnó la resolución del 1 de marzo emitida por la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del blanquiazul, quien reconoció el triunfo de Natividad.

Así que de nuevo los panistas están como en la Secretaría General de Gobierno, hechos bolas, pues ya pasó una semana de la caída de AAA y, como dicen en el argot deportivo, aún no hay nada para nadie, los auto promovidos que se dieron vuelo difundiendo que ellos eran los buenos para sustituir al jarocho, de quien ahora en los pasillos de la propia dependencia han soltado el chascarrillo: “vuelas y te vas”, de pronto se quedaron quietecitos para ver qué acontece.

De nueva cuenta se espera entonces que los panuchos volverán a agarrarse del chongo, porque Natividad Díaz y Juan Mendoza Reyes, su asesor, promotor, defensor y quien buscó con todos los medios a su alcance heredarle el hueso a su amiga, ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la sala regional de Xalapa, para promover un juicio de expulsión del PAN contra Martínez Ramírez.

Si su denuncia prospera, entonces otro tsunami ocurriría en las maltrechas filas del panismo oaxaqueño, porque entonces, nuevamente se quedarían sin dirigencia formal.

Llama la atención el hecho de que, no obstante los meses que llevan ya algunos panistas disputándose el poder que ambicionan para quedarse con las millonarias prerrogativas que reciben del órgano electoral en el estado, la dirigencia nacional, especialmente el presidente Ricardo Anaya, no haya dicho ni pío.

Es claro que para él su prioridad es encontrar la manera de ganar las elecciones por lo menos en alguno de los estados que tienen proceso electoral y cuyas votaciones serán el próximo domingo 4 de junio en: Estado de México, Coahuila y Nayarit.

De alzarse con la victoria en alguna de estas entidades, Anaya, prácticamente amarraría su postulación como candidato de Acción Nacional para la elección presidencial del 2018. Tal vez por ello, no quiere rasparse o tener moretones que afecten su imagen de chico triunfador, total, los panuchos oaxaqueños en la elección del 2016 entregaron muy malas cuentas, al punto de que quedaron arrumbados casi en el limbo.

Temeroso también de que algo de última hora pueda ocurrirle, el mixteco Luis de Guadalupe Martínez, a quien extrañamente nadie pide cuentas del tiradero que dejó en la presidencia municipal de Huajuapan de León, donde se hincho los bolsillos con dinero público, anunció que por el momento “no asumiré la presidencia del Comité Estatal panista, hasta que se agoten las impugnaciones de la elección interna”.

O sea que el miedo no anda en burro, Luis de Guadalupe mejor que nadie debe saber de qué argucias se valió para el TEEO fallará en su favor.

En vía de mientras, el virtual nuevo dirigente del blanquiazul, que había desconocido como válida la intervención de la dirigencia nacional del PAN durante las difíciles etapas del proceso interno que vivieron los panuchos oaxaqueños, ahora “solicita” al Comité Ejecutivo Nacional que “por favorcito” envíe un delegado que se encargue de la dirigencia estatal panista.

Pero también como para no dejar duda de que viene con todo contra Natividad y Mendoza Reyes, el también ex diputado local Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, declaró con todas sus letras que, con Natividad y Juan, no irá ni a la esquina, porque son “un par de malosos que para nada están contemplados dentro de mi proyecto al frente del Partido Acción Nacional (PAN) en Oaxaca”.

Cómo estarán las cosas que, de acuerdo a la nueva resolución del TEEO, Luis de Guadalupe resulta que siempre sí ganó pero apenas con el 40.88 por ciento de la votación válida emitida, con una diferencia de sólo 5.16 puntos porcentuales de diferencia respecto a la votación obtenida por la candidata Natividad Díaz Jiménez, quien entonces se ubicó en segundo lugar, según sentenciaron los magistrados del TEEO.

Entonces, mientras el Comité Ejecutivo Nacional panista se digna enviar a un delegado para que se encargue del changarro blanquiazul, es de esperar que los gritos y sombrerazos entre los panuchos oaxaqueños volverán a dar de que hablar –por supuesto mal—para saber finalmente quién se queda con el negocio de varios miles de pesos, que implica ser dirigente en nuestra sufrida entidad, de un partido fundado por Manuel Gómez Morín, que tuvo momentos de honradez, rectitud y e intención de servir a una patria honrada y generosa.

Aún no avalan la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, pero los

de la LXIII ya se repartieron los cargos del nuevo órgano fiscalizador

Las y los exorbitante e insultantemente bien pagados diputadas y diputados de la LXIII legislatura de plano ni la burla perdonan, aun no terminan de aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción y ya están peleando para ver cómo se reparten los espacios y puestos del nuevo órgano fiscalizador de corruptos. No conformes con colocar a Oaxaca dentro de los pocos estados cuyos “representantes populares” han sido incapaces de aprobar la creación del organismo que ha sido avalado en la mayoría de los congresos estatales, los de la LXIII legislatura, en la sesión extraordinaria que esperan celebrar el viernes 28 o el sábado 29 –total no corre prisa–, aprobar el SEA.

Como si fuera una gracia, las y los actuales diputados que se han caracterizado por su nula productividad, su falta de seriedad para abordar y atender los temas importantes en el estado y por recibir –eso sí– miles de pesos de salario, la última contabilidad revela que, aunque siguen recibiendo el supuesto raquítico pago mensual de 42 mil pesos, la verdad es que los legisladores oaxaqueños ganan ya, más que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y encima dejan todo para mañana.

Su sueldo mensual oscila en 327 mil pesos, porque tienen otros apoyos no contabilizados como la telefonía celular y algunos extras, en tanto que el gobernador Murat Hinojosa, percibe un salario mensual de 97 mil 828 pesos.

De acuerdo a la información proporcionada por los propios diputados locales, sus ingresos mensuales se integran de la siguiente manera: 42 mil pesos de dieta, con el impuesto ya deducido; 115 mil pesos para gastos de gestión, 100 mil pesos para el pago de asesores, 20 mil pesos para la difusión de sus actividades en los medios de comunicación y 50 mil pesos por presidir una comisión, más otros apoyos.

No obstante, lo anterior a unos días de haber concluido ya el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso del estado de Oaxaca, los números muestran baja productividad y falta de acuerdos entre los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias.

De las 494 iniciativas con proyecto de decreto, puntos de acuerdo, oficios, minutas, acuerdos y excitativas que recibieron los improductivos legisladores y cuyos documentos fueron incluidos en las órdenes del día de las 19 sesiones que se llevaron a cabo, sólo 142 fueron aprobadas y 348 se regresaron a las diferentes comisiones, lo cual implica una productividad de menos del 40 por ciento.

Pese a tanta ineficiencia, ahora los flamantes legisladores, aunque no han aprobado el Sistema Estatal Anticorrupción, los voraces diputados, ya se agandallaron los espacios del organismo que aún no acaba de nacer en Oaxaca. De modo tal que, para la composición del nuevo órgano fiscalizador, las y los diputados de la LXIII ya repartieron los cargos, se agandallaron las posiciones, las cuales, en principio, quedaron de la siguiente manera:

Dos auditores para la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno para el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y uno para el Partido Acción Nacional (PAN), con lo cual quedó en claro que muy previsores, los ambiciosos legisladores ya amarraron la distribución de los nuevos espacios.

El plazo establecido en la ley para armonizar la nueva normatividad federal en materia de combate a la corrupción con el sistema jurídico estatal vence el 18 de julio del 2017.

Pero lo que en verdad interesa a las y los diputados integrantes de esta mafiosa LXIII legislatura, es todo lo que deje dinero, aunque ninguno se preocupe por cumplir sus ofertas de campaña y menos asumir la responsabilidad de trabajar en favor de las necesidades y premuras de las y los oaxaqueños.

albertounda16@gmail.com

@albertounda16