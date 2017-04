Atiende diputado del PRD derechos de grupos vulnerables de Zimatlán

Mario GIRÓN

El diputado local por el PRD, Horacio Antonio Mendoza, refrendo su compromiso con la causa social de los sectores más vulnerables en atención a las mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores. Madres de familia del municipio Santa Gertrudis, Zimatlán de Álvarez, recibieron este fin de semana un paquete de aves de postura con lo que se ayudaran a mejorar su calidad de vida en materia de alimentación.

Emocionado por el hecho de contribuir a la sociedad, ofreciendo atención a madres de familia las que solas se consumen por problemas cotidianos como el de no garantizar, como debe ser, el derecho de los suyos a la alimentación, el también Vicecoordinador de la bancada PRD en la LXIII Legislatura local, citó:

“La función principal de un Legislador es promover leyes que abonen al desarrollo de Oaxaca. Cambiar lo que no sirve, hacer respetar lo que no se acostumbra; sin embargo, no puedo sustraerme o cerrar los ojos ante la necesidad de ayuda de nuestras familias para subsistir. La gestión social es importante atenderla”.

En este sentido el Legislador perredista recordó que está cumpliendo con el compromiso de campaña cuando se ofreció, en caso de llegar al Congreso, llevar la multiplicación de acciones que mejoren la vida o existencia de quienes menos tienen.

De cara ante importante número de jefas de familia, Horacio Antonio Mendoza recordó que con el programa “acciones que mejoran tu vida”, atenderá y llegara a todos las regiones en donde urge tender la mano al prójimo, a las familias sin conocer la justicia social.

Añadió “se trata de una campaña social permanente; en la medida en que los tiempos favorables lo permita, multiplicaremos el número de beneficiarios, como las familias que hoy recibieron aves de postura y las anteriores entregas en materia de estufas ecológicas en zonas de alta marginación”.

Reconocería que aún queda mucho por hacer, miles de familias reclamando atención, lo merecen, todos lo merecen por lo que nuestra causa social no descansará el esfuerzo de trabajo a favor de los oaxaqueños.