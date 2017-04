DESDE EL FORTÍN

¡Alucinando la verdad!

Juan G. CARRERA

Huautla de Jiménez, Oaxaca.- HOY LUNES 24 de abril se cumplen siete días del rugido del Dios Tláloc sobre el cálido municipio de Teotitlán de Flores Magón, cuyo Dios mitológico después de enjuagarse la boca dejó caer toda su agua almacenada en su vejiga y riñones contra los teotitecos el lunes 17 de abril después de las 18:30 horas, cuando el propio edil ni el párroco esperaban que la tormenta pluvial fuera de tal magnitud, pues resulta que los cañadienses si sabían que en años anteriores estos hechos lamentables ya se habían suscitado en algún lugar de la región mazateca, si imaginarse que ahora la suerte y el destino los ponía en el mero centro de la noticia principal, en la información de portada. La ventaja de Teotitlán de F. M., antes Teotitlán del Camino, es su cercanía con la capital oaxaqueña, por ello el joven gobernador Alejandro Murat viajó para expresarles a los habitantes su solidaridad y apoyo para rehabilitar todo lo que se haya caído por culpa de la tromba, incluyendo los mangos y chicozapotes, motivo por el cual los distintos sectores de la sociedad se sintieron más reconfortados por las palabras del hijo del “Che” Murat. Ah, pues hoy usted ya está analizando que el agua es vida pero en abundancia destruye, ya que en años pasados en territorio mazateco, específicamente en el municipio de Santa María Chilchotla, no solamente hubo un muerto por causa de las fuertes lluvias, si no que 20 mazatecos perdieron la vida por los derrumbes de tierra sobre sus humiles viviendas en plena temporada de aguaceros, rayos y relámpagos. Fue en las comunidades de Monte Horet y Rancho Nuevo en donde niños, mujeres y ancianos ya no despertaron de su último sueño. Y que creen?, nunca llegó ningún gobernador, secretario de gobernación, senador o diputado a expresarles las condolencias a los deudos de los fallecidos, únicamente un par de empleados de la Unidad Estatal de Protección Civil, el edil chilchotleco y alguien más, pero que hayan llegado funcionarios de primer nivel, o la esposa de algún gobernador, como es el caso de la licenciada Ivette Moran en tierras teotitecas el martes 18, en mis archivos periodísticos no aparecen. Por eso digo que la geografía de Teotitlán es más accesible al de la montañosa sierra mazateca, en donde si no entra el carro hay que entrarle caminando. Por eso dicen que el reloj histórico de Teotitlán que había sido destinado para Huautla de Jiménez nada más ahí lo dejaron los flojos comisionados en los años 40. Los empleados perezosos ya no quisieron subirlo a Huautla. Por eso los teotitecos madrugan aunque no quieran, por dos motivos: por la calor y porque el reloj repite la hora, semejante a un despertador. Cuando suena la alarma la apagas porque quieres seguir durmiendo, pero si vuelve a sonar la alarma te levantas aunque no quieras. En cambio el reloj histórico de los huautlecos solamente suena una vez, y el que lo escuchó a las 05:00 o 06:00 horas si se levanta, y el que no, se sigue hasta las 08:00 o nueve de la mañana, aunque también el frío obliga a los habitantes de la Ciudad de los hongos a seguir encobijados. Y para terminar les comento que mis ex lectores Sigfrido Ríos, mi padrino Javier Sánchez “El Jarocho”, Abdón Peralta, Rutilio Pérez, entre otros, quieren noticias de que está pasando en Suiza, Alemania, Japón y EEUU, que por eso compraban el “Mejor Diario” de la roja Antequera, ah, pues qué bueno, lo único que yo les puedo decir es que no saben lo que se están perdiendo, ahora con nuestra información diariamente en las páginas del Diario ROTATIVO, en donde nos sentimos muy a gusto ya que nuestras notas periodísticas y Columna Política si son bien valoradas por alguien que sí estudio Ciencias de la Comunicación, nuestro joven amigo el licenciado Mauricio Ramírez Cruz, quien cuenta con su gran respaldo Luis Alberto González. Aprovecho el espacio para mandar un saludo al Lic. Emilio Meléndez Santos, asiduo lector de este Columnista. HASTA LAS OTRAS PIZCAS Y FIRMES AUNQUE NO MARCHEN.