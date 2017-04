PRESENTAN JUEGOS POPULARES OAXACA 2017, FASE MUNICIPAL

***La directora de deportes del municipio citadino, Diana Aguilar Arana al lado del delegado estatal, Alejandro Avendaño Gómez encabezaron el acto

Juan Luíz CARREÑO DIAZ

LA FASE municipal de los Juegos Populares en su X edición del presente año 2017 fue presentada con la presencia de la directora de deportes de Oaxaca de Juárez, Diana Aguilar Arana y Alejandro Avendaño Gómez, delegado estatal de este sector quien de entrada solicitó mayor atención en este rubro.

En las instalaciones del gimnasio Municipal que se ubican sobre la calle Esteban Baca Calderón de la unidad habitacional “1º. De Mayo” se llevó a cabo la reunión la mañana de este lunes 24 ante la presencia de los coordinadores de las disciplinas deportivas que tienen participación y reporteros de la fuente deportiva.

Diana Aguilar Arana, aseguró que se brindarán las mejores facilidades para que estos Juegos Deportivos Populares cumplan el principal cometido que resulta involucrar a niños y jovencitos que no tienen oportunidad de tomar parte en otras competencias de este tipo lo que permitirá involucrarlos en actividades que los hará mejores ciudadanos, antes que excelentes deportistas.

Por su parte, Alejandro Avendaño Gómez, delegado estatal de los Juegos Deportivos Populares en Oaxaca sostiene que a pesar que los representativos de esta entidad han tenido buen desempeño en las fases nacionales finales, rara vez son acompañados por autoridades estatales del ramo: “Ojalá que para esta vez, puedan estar con nosotros…”, abrevia.

En tanto el juvenil coordinador de Artes Marciales que incluye las disciplinas del Wu-shu y Kung Fu, Alejandro Avendaño Luria afirmó que estas disciplinas han dado buenos resultados, él, su momento, sumó par de oros pero antes logró el primer metal, -bronce- para la delegación oaxaqueña, en deporte individual.

“Ahora al contingente oaxaqueño se le toma más en cuenta dado que nuestros deportistas han buscado su mejor preparación y por ende los resultados son mejores en cada participación que se tiene a nivel nacional…”, remarca el juvenil promotor deportivo de las Artes Marciales.

Así también, el responsable del futbol popular en su modalidad de 6×6, es decir equipos participantes con 6 jugadores en ambas ramas y en las categorías, Sub-16 y Sub-18 años de edad, Enrique Robles Olivera abunda que para la próxima fase municipal, que por segunda vez se llevará en el estadio “Manuel Cabrera Carrasquedo” de esta capital, se espera una buena participación.

“De hecho en los años anteriores se ha tenido buen nivel de juego, pero este –nivel- se incrementa al igual que la participación de representativos de esta ciudad capital lo que ocasiona que los triunfadores para la fase estatal se ubiquen entre los favoritos para representar a nuestra entidad en la final nacional.

“Aunque ha resultado complicado lograr los primeros lugares a nivel nacional, creo que no tardaremos mucho tiempo en alcanzar este objetivo, todo es cuestión encontrar mejores respaldos dado que como todos sabemos, en Oaxaca hay talento para el deporte y no se puede negar que en el futbol no sería la excepción”, sostiene, Enrique Robles Olivera.

La directora de Deportes de Oaxaca de Juárez, Diana Aguilar Aranda recalcó que el acto inaugural se tiene programado para el sábado 20 de mayo a las 11.00 horas en estas mismas instalaciones que conforman el gimnasio municipal que se ubica sobre la calle Esteban Baca Calderón de la unidad habitacional “1º. De Mayo”, centro Oaxaca.