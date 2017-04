Rodolfo Casal compartió escenario con Tania Libertad

[Primera parte]

Con aproximadamente cuatro décadas cantándole al amor, Rodolfo Casal se ha ganado a pulso un sitio importante en los escenarios locales, quizás la suerte impidió que llegara a las grandes ligas, sin embargo, para este talento nadie le puede decir cómo se realiza un certamen de canto, ya que él tuvo la capacidad de participar en eventos importantes en la ciudad de México, pero intereses muy fuertes impidieron que un chico (en esos años) llegara a competir con “cantantes recomendados” y con buenos padrinos, aunque de voz estaban limitados.

Estas experiencias de alguna manera le dieron la pauta para saber que, a los grandes escenarios es difícil llegar cuando no se cuenta con el respaldo de mucho dinero o un buen padrino, y como el amigo Rodolfo Casal no contaba con ambos requisitos, decidió olvidar esos concursos nacionales y optó por retornar a su Oaxaca donde ha realizado una carrera sobria y se ha ganado a pulso el cariño del público.

¿Cuál fue tu experiencia de alternar con Tania Libertad?

“Muy satisfactorio, estoy muy contento, gracias a Dios porque compartir el escenario con Tania Libertad es una de las hermosas experiencias que me ha dado la vida y, desde luego, recordar otras experiencias con otras grandes artistas, desde luego que en esta ocasión venía yo de una ausencia larga en los escenarios y obvio había un poco de preocupación porque no sabes cómo te recibirá el público, porque cuando dejas de ser constante corres el riesgo de un rechazo.

Afortunadamente el público me recibió muy bien, no me puedo quejar, hay buenos comentarios en las redes y también ha críticas, pero eso es bueno para mí, porque de alguna manera se está hablando de Rodolfo Casal, en mi caso, las críticas me han servido para crecer, y me ayudan a mejorar mis actuaciones y todo lo que se diga de mí es muy importante, y siempre con el público me gusta dar lo mejor de mi talento, porque al final de mi carrera quiero que la gente recuerde mis actuaciones y diga de mi aportación en los escenarios, con eso me basta para ser feliz, eso quiere decir que dejé hulla de mi paso por los escenarios”.

¿Cómo recibes la noticia de que compartirías el escenario con Tania Libertad?

“Fíjate que fue muy chistoso, porque primero me hacen la invitación para participar en el Programa ‘Martes de Brujas’ en Santa Cruz Xoxocotlán y, desde ahí ya empieza el nervio, empieza a correr la adrenalina y la invitación era para el 11 de abril de 2017 y precisamente alternaría con Kalimba.

Eso me lo dicen en el mes de enero, para el 5 de febrero, que tuve una actuación con Las Chinas Oaxaqueñas en San Bartolo Coyotepec, llega mi amigo Antonio Olivera, a quien le agradezco todas sus atenciones, y me dice, hay cambio de planes para tu actuación, se cambia tu actuación para el cuatro de abril de 2017 y además vas a estar con Tania Libertad, la verdad me dio mucho gusto, pero después del júbilo llega la preocupación, porque dije, ¿con Tania Libertad?, pero hay algo que me gustó de la organización para el evento, fue que los camerinos no estaban divididos, al contrario, los organizadores dijeron aquí no se discrimina el talento, todos tienen su valor y además se trae a gente reconocida internacionalmente, pero hay oportunidad para el talento oaxaqueño.

Eso es bueno, al final de cuentas me comprometía más para hacer un buen papel, además no podía dejar en mal a la persona que me recomendó, y no quedó otra más que partirme el lomo en el escenario y el público saliera contento, por eso el objetivo se logró, bendito sea Dios”.