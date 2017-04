Diálogo, reflexión y pluralidad, la mejor ruta para construir: AM

*El Gobernador señaló que su gobierno ya retomó los acercamientos con los líderes de la Sección 22 de la CNTE

Óscar RODRÍGUEZ

Luego que la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, anunciara una jornada de movilizaciones del primero al tres de mayo, para exigir al gobierno respuesta a sus demandas, así como la abrogación de la reforma educativa, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, convocó a todos los oaxaqueños para que, a través del diálogo y la disposición y sin afectar a terceros, se encuentren opciones de solución que permitan revertir los problemas de Oaxaca en el marco de la ley.

“No debe haber intereses oscuros, que no debe haber vendettas, que no debe haber exigencias escondidas ni demandas que no vean por el mayor interés de Oaxaca, es por eso que el día de hoy mi gobierno quiere reafirmar que la mejor ruta para construir el camino que queremos para Oaxaca es la del diálogo, es la de la reflexión, es la de la pluralidad, pero también es la del respeto a terceros, es entender que por afuera de la ley no hay una ruta que nos lleve a buen puerto, es entender que el estado de derecho y la democracia deben de ser el camino”.

Al concluir la sesión solemne para celebrar el 485 aniversario de la elevación de Oaxaca de Juárez como ciudad, que tuvo lugar en el majestuoso teatro ‘Macedonio Alcalá’.

“Mi gobierno tiene de manera permanente el diálogo en Oaxaca, la ruta es reflexionar, platicar y dialogar, esa es la única vía y, por puesto, exhortamos a todos los oaxaqueños y a todos los movimientos a que podamos siempre sentarnos a la mesa y anteponer los mejores intereses que son los de Oaxaca”.

Murat adelantó que su gobierno ya retomó los acercamientos con los líderes de la sección 22 de la CNTE para retomar en lo inmediato la mesa de diálogo que está pendiente de encauzar.

Murat habló al término del acto en el que el cabildo de la ciudad de Oaxaca de Juárez reconoció a destacados oaxaqueños por su labor y trayectoria.

También se distinguió a 11 embajadores que asisten a la celebración del 485 aniversario de la Ciudad de Oaxaca.

En su discurso durante los festejos de la ciudad, Murat expresó que en este día de fiesta, su Gobierno reafirma que la mejor ruta para construir el camino que requiere Oaxaca, es la del diálogo, la reflexión, la pluralidad, y sobre todo, la del respeto a terceros.

Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Embajadores, agentes municipales, autoridades militares, legisladores, artistas, intelectuales, y reconocidos oaxaqueños, reiteró que no deben existir intereses oscuros, exigencias escondidas, ni demandas que no contribuyan a la grandeza de Oaxaca.

“Hoy, en esta tarea, quiero decirles que ni una mano, ni un interés confundido que cree que lastimando nuestros inmuebles históricos y, especialmente nuestras causas, va a lastimar a las personas. Les estamos dejando en claro que con hechos, no con palabras, los que amamos a Oaxaca somos más”

Murat reiteró que el Estado de Derecho y la democracia deben ser el medio para construir el camino que se anhela para Oaxaca.

El Gobernador reconoció la grandeza de esta ciudad que cuenta con joyas arquitectónicas, historia, cultura, gastronomía y grandes hombres que han aportado y siguen contribuyendo para su desarrollo.

Antes, caminó y recorrió el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, donde, junto con integrantes de su equipo de trabajo, analizaron un plan para proteger el Patrimonio Edificado de la capital, a fin de que no sea blanco de grafiti o de acciones de vandalismo.

También aprovechó la ocasión para lustrarse el calzado, saludando a ciudadanos y turistas.