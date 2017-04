Oaxaca está de fiesta al cumplir 485 años de ser Ciudad: Bueno

*Como cronista de la ciudad, dijo verla luminosa, callada y tranquila

Guillermo CASTILLEJOS ÁVILA

Visitar el centro de la ciudad Oaxaca de Juárez, es encontrarse con lo que hemos permitido los oaxaqueños, está convertido el Centro Histórico en mercado, agredidos y pintarrajeados muros y frentes de templos, casas y edificios, afirmó el cronista de la ciudad, Ingeniero Jorge Bueno Sánchez.

Todos estos abusos, arbitrariedades y desmanes, son resultado de la libertad absoluta del que arremete, la rienda suelta a su depredación, y lo principal, la falta de autoridad, dijo en entrevista, a la pregunta de cómo ve a Oaxaca de Juárez, en la celebración de los 485 años de haber sido ascendida a la categoría de Ciudad.

Como cronista de la ciudad, dijo verla luminosa, callada y tranquila, destacando que afortunadamente hay menos manifestaciones, aunque los problemas no disminuyen, porque no hay mayor cantidad de recursos. No lo mencionó, para entregar indebidamente a dirigentes y vividores de organizaciones diversas que han vivido del chantaje y manifestaciones de protesta, en contra del gobierno en turno.

Indicó, entrevistado en sus oficinas de trabajo, que hoy en día, Oaxaca es una ciudad cosmopolita, donde arriban gentes de todas las regiones del estado, en busca de consuelo a sus problemas y solución a sus elementales necesidades.

Dijo que Oaxaca debe estar de fiesta al cumplir 485 años de ser Ciudad y se dirige a los 500 años; haciendo historia donde sorprende su retención de hechos y fechas, manifestó que nació a consecuencia de una planeación y el anhelo de los reyes zapotecas de tener tierras y lograr cultivos.

UN GRAN LAGO

Habló de que era un gran lago que llegó a cubrir hace 3 mil años, el territorio de Tlacolula, pero fue secándose, quedando cubierta de agua la ciudad de Oaxaca, siendo en el año 1398, cuando el primer rey llamado Zaachila –palabra que significa verdolaga larga– trazó la pequeña ciudad de zapotecas.

En el año 1456, esa ciudad fue atacada e invadida por fuerzas de Moctezuma y Ahuizolt, quienes buscaban prisioneros y tributos, llevándose a la gente a grandes ceremonias de descuello y corazón, para la coronación de Ahuizolt.

Fue el 25 de Noviembre del año 1521, cuando llegan los españoles y encuentran un valle poblado, era Huaxyacac –palabra mexica– con guarnición azteca.

Comentó el cronista de la Ciudad, que Juan Díaz, fue el primer clérigo que ofició la primera misa en un lugar donde 300 años después se construyó una ermita –capilla pequeña– la de las Animas del Santo Purgatorio, cuya pintura de esa misa y el guaje, se encuentran en la bóveda del templo de San Juan de Dios.

Informó que fue en el año 1526, cuando se consigue el título de Villa de Antequera, después el 28 de Agosto del año 1528, llegó una pareja de dominicos, y en el año 1529, se dio cumplimiento a las ordenanzas, se repartieron solares y se dejaron espacios para templos, parques y jardines.

Para las autoridades surgieron las casas consisteriales, una de ellas lo que es el Palacio de gobierno, además una gran plaza rectangular que es el zócalo, la Catedral y en la parte norte, una residencia para el Obispo, el Obispado o Palacio Episcopal, conocido después como Palacio federal.

Comentó Bueno Sánchez la presencia de 2 ermitas, la de la Santa Veracruz, hoy el Carmen Alto, aparte la ermita de San Sebastián, actualmente templo de La Soledad

TITULO DE CIUDAD

Fue el 25 de abril 1532, cuando se expide la cédula en Medina del Campo, España, se envía a Oaxaca y le da el título de Ciudad.

Antes en el año 1529, cuando el reparto de los solares, en la Villa se hablaba todo tipo de lenguas indígenas, de los 16 grupos étnicos que aún existen. Desde el año 1486, se asentaron los destacamentos en San Martin Mexicapan –pueblo de mexicanos– y también se asentaron en San Juan Chapultepec –cerro de chapulines–.

Indicó el cronista que para tener autoridad, tenía que ser ciudad, para ello se mandan cartas a España, con un personaje que las presenta al rey, donde se solicita por habitantes de la Villa, que se de en calidad de Dios, el título de Ciudad, que ha crecido y tiene clima extraordinario.

Narra Bueno Sánchez, que había un título que se había otorgado a Tepeaca, comunidad del Estado de Puebla, pero este pueblo nunca creció, en él se ve la picota donde se amarraba y se castigaba a indígenas cuando cometían actos de rebelión.

Lo dado a Tepeaca, se utilizó para otorgarle a la Villa de Antequera, el título de Ciudad, posteriormente cuando se le da nombramiento de Marqués a Hernán Cortez, se empieza a denominar, Valle del Marqués.

Cuando Oaxaca ya es reconocida como Ciudad en el año 1532, se alinean calles mal construidas, siendo Alonso García Bravo, quien viene a rectificar el trazo; trabajaba conjuntamente con el Alcalde, Juan Pelaez de Berrio, que al final de su actuación fue encarcelado, porque cobró el reparto de solares, herró a indígenas en las mejillas y se robó a unas indias que estaban en un convento.

Fue el primer Alcalde de la Ciudad de Oaxaca en el año de 1532, siendo destituido y encarcelado por sus malos manejos, finalizó Jorge Bueno Sánchez.