Cuatro décadas respaldan trayectoria a Rodolfo Casal

[Segunda y última parte]

No cabe duda que, cuando se trabaja con honestidad y a lo largo de la carrera se hace una buena siembra, tarde que temprano llega la hora de cosechar, tal es el caso del elegante intérprete oaxaqueño Rodolfo Casal, un cantante que durante sus cuarenta años interpretando ha logrado cimentar una brillante trayectoria y ahora empiezan a llegar muchas satisfacciones a su vida artística y personal.

La experiencia de cantar en el mismo escenario donde lo hizo Tania Libertad en el evento “Martes de Brujas”, que se realiza año con año en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, fue un justo reconocimiento al trabajo realizado y, la verdad, es un logro que viene a enriquecer su carrera en los escenarios; enhorabuena hermano.

¿Preparaste un repertorio especial para esa actuación?

“Bueno, hice una combinación con temas regionales, me decía mi amigo Laureano Vásquez, técnico en audio: mira, la gente viene a escuchar a un artista de música popular y no es común que ofrezca un concierto de música regional, eso lo hacen Lila Downs, Susana Harp, Alejandra Robles y otras más que ya cuentan con reconocimiento del público.

Fue así como combiné mi repertorio con música regional de compositores oaxaqueños que tienen bonitas canciones, pero mucha gente desconoce, fue así como incluí en el repertorio un tema del maestro Héctor Meneses y todos saben que el primer éxito de Los Socios del Ritmo que se llama “Vamos a platicar”, el autor es Héctor Meneses, se conoce al grupo no al autor de la canción; hay una canción que se llama “Vete de aquí” que fue éxito con Carlos Lico, pasa lo mismo, se le da todo el crédito al intérprete, pero al compositor jamás, fue así como hice un pequeño tributo a Héctor Meneses, que desafortunadamente ya falleció.

También incluí un éxito del maestro Xavier Santos “El Búfalo”, al cual tengo la fortuna de conocerlo y sabemos que mucha gente lo conoce por sus canciones “Palabras tristes”, “Acábame de matar”, “Rosas blancas”, “A cambio de que” y muchísimas más canciones, yo le interpreté un éxito internacional que se llama “Sin Ataduras”, que le grabó Raphael.

También rendí un pequeño homenaje porque el 3 de abril fue el 48 aniversario luctuoso de la trágica muerte del maestro Álvaro Carrillo, un triunfador que le grabaron gentes como Frank Sinatra cuando estaba en su momento, su fama rebasó las fronteras internacionales, incluí una canción de Lila Dawns titulada “La Cumbia del mole”; como vez, mi repertorio estaba como los tamalitos había de dulce, frijol, chepil, amarillo, pero fue lo que preparé con mucho amor para el público oaxaqueño y turismo que estaba de paso en Oaxaca”.

¿Algo que desees agregar?

“Yo siempre muy agradecido con el periódico ROTATIVO y contigo hermano José Alberto, sabes el aprecio que hay para toda tu familia, nunca me cansaré de agradecer todo lo que hace el periódico con el artista oaxaqueño, es un medio de comunicación que nos toma en cuenta y que si nosotros los artistas no nos acercamos, no falta tu llamada para una entrevista, eso nos reconforta para continuar trabajando en los escenarios y un saludo a toda la familia del señor Mauricio Mauro Ramírez, que le dio vida a ROTATIVO para apoyar al talento oaxaqueño”.