El sueño, esencial para el mejor rendimiento escolar de los niños

No es fácil volver a las actividades habituales después de días de relajo y sin las obligaciones cotidianas, sin embargo, es inevitable no hacerlo, por ello especialistas del IMSS dan algunas recomendaciones para que el regreso a clases no sea tan abrupto.

Al respecto, la Pediatra del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, Violeta Muñoz Pacheco, comenta que los niños en edad escolar necesitan de 10 a 12 horas de sueño nocturno, ya que ello ayuda a que crezcan fuertes y sanos.

Por ello es importante prepararlos con unos días de antelación para el regreso a clases y crear nuevamente la rutina para irse acostar, tomar la merienda a buena hora, incluir un período de tranquilidad unos 30 minutos antes de la hora de dormir, fijar una hora específica, avisando debidamente al menor 30 minutos antes de la hora acordada.

Mantener horas de juego y horas de comer consistentes, evitar bebidas estimulantes o que contengan cafeína, procurar que la habitación del pequeño sea tranquila, acogedora.

De preferencia, utilizar la cama solamente para dormir, no para jugar o para ver la televisión; limitar las comidas y bebidas antes de la hora de acostarse; permitir que el niño escoja con qué pijama quiere dormir y qué muñeco de peluche necesita llevarse a la cama.

Finalmente, la Pediatra comenta que si se acuesta más temprano, también será más fácil levantarlo al otro día. La hora de levantarse siempre dependerá de la hora en que se meta a la cama, es muy importante que se respeten las horas de calidad de sueño y que duren más o menos lo mismo, que antes del periodo vacacional.