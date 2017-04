DATOS DE LA FAO REVELAN QUE PARA 2050 en el mundo podrían habitar cerca de 10 mil millones de personas, lo que impulsará la demanda agraria en un 50 por ciento. En este sentido, será crucial aumentar la productividad alimentaria, a fin de utilizar de la mejor manera posible los limitados recursos de tierra y agua que existen en el planeta…… EN MEDIO DEL COMPLICADO entorno, un sector que desempeñará un papel central es el de la agroquímica. Este competido negocio que incluye fertilizantes, productos nutrimentales y pesticidas tiene un valor en el mundo, superior a los 50 mil millones de dólares. En este ámbito, compiten firmas de la talla de DuPont que comanda Edward Breen; Monsanto de Hugh Grant; Syngenta de Erik Fyrwald y Arysta LifeScience que encabeza Diego Lopez Casanello. Esta última arrancó en EU hace 40 años y desde 2015 fue adquirida por la compañía química Platform Specialty Products. Actualmente, opera en 60 países donde ofrece un portafolio de 200 soluciones químicas y biológicas. El año pasado, a pesar de la caída internacional en los precios de los principales cultivos, Arysta alcanzó ventas en el orbe por mil 800 millones de dólares, con lo que actualmente se ubica dentro de las primeras 10 empresas en este ámbito……. AQUÍ EN MÉXICO, LA experta en producción agropecuaria arrancó operaciones hace 18 años y hoy se encuentra aquí bajo el mando de Roberto Escalante. Nuestro país es nodal para la marca, al ubicarse dentro de sus primeros 5 mercados. La empresa cuenta con 3 plantas en Coahuila enfocadas en biosoluciones, es decir, productos ecológicos para la salud vegetal, 35% de lo que se genera es para el consumo nacional y 65% se exporta. Hoy Arysta es la tercera empresa más importante en el sector agroquímico nacional, con una participación cercana al 11 por ciento. Sin embargo, Julián Montes, director de mercadotecnia, hace ver que aún existe un enorme potencial de crecimiento, máxime si consideramos que 18.3% de la población se encuentra en algún grado de carencia alimentaria y 16% está en situación de riesgo alimentario permanente. Además, cabe destacar que el índice de productividad en el campo en México no llega siquiera al 1.1%, por debajo incluso del 2.5% de AL. En este sentido, para este año la empresa anticipa un crecimiento aquí, cercano al 8% en sus ventas, con lo que seguirá avanzando en participación del mercado. Así que México es tierra fértil para esta empresa…… DEL ALZA DE LOS ingresos en EU, la caída en las ventas ha llevado a una serie de empresas de retail a declararse en bancarrota. Jim Elder, especialista de la calificadora S&P, destaca que en este año 14 empresas del sector cerraron, cifra que se compara con las 18 firmas que naufragaron durante todo el 2016. Por si fuera poco, no se descartan caídas adicionales en los próximos meses. Entre las más débiles apunte a las departamentales Sears y Bon-Ton, y a tiendas como DGSE y Bebe, todas con una posibilidad de incumplimiento superior al 10 por ciento…… NO POR HABER CAÍDO en “una trampa”, en “un cuatro” o ser “ingenua”, sino por incurrir en un ilícito al recibir medio millón de pesos en efectivo “para López Obrador”, la excandidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, es investigada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por uno de ellos, que, sin embargo, al no ser considerado grave, en caso de responsabilidad, seguiría en libertad su proceso. Al menos eso fue lo que declaró el titular de ese organismo, Santiago Nieto Castillo, al informar que la averiguación será “con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, sin hacer juicios sumarios pero tampoco absoluciones sumarias”, si se comprueba que cometió ese delito, lo que no le costará trabajo al fiscal si ve el video en el que ella aparece al recibir ese dinero, al señalar que se investiga a personas físicas que vulneran la normatividad penal electoral, no a los partidos……Y POR HOY ES TODO.