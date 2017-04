Cuatro años de sufrimiento e impunidad en el caso de Viridiana Monserrat García Robles

*Fue asesinada el 19 de octubre del 2012 por su pareja sentimental Edgar Fabián

*No existe fecha para dictar sentencia en contra de su asesino, quien le propinó 47 puñaladas y le cercenó el cuello

*Las deficiencias en el actuar del juzgado y una defensa pasiva por parte de los abogados, quienes no han presentado una sola prueba que desvanezca el señalamiento que hay hacia el presunto asesino, lo que ha retardado el proceso y la pronta justicia en este feminicidio

Erwin ARAGÓN / Jairo MAINAN

Han transcurrido cuatro años del feminicidio de Viridiana Monserrat García Robles y el caso aún se encuentra en periodo de desahogo de pruebas, y no existe fecha para dictar sentencia en contra de Edgar Fabián M. C., pareja sentimental de la víctima y presunto responsable del atroz hechos, cuyo hombre fue localizado y detenido en el estado de Baja California, un año después del asesinato.

La maña de ayer, en punto de las 11:00 horas, en un cubículo de aproximadamente uno por uno, del juzgado segundo de lo penal, se llevó a cabo la diligencia de desahogo de pruebas, quien a decir de Ana María Robles, madre de la víctima, es la diligencia más dolorosas y revictimizante, pues la defensa del acusado exigió un interrogatorio al perito en criminalística al que le planteó un cuestionario de 143 preguntas muy detalladas en torno al feminicidio de Viridiana, quien recibió 47 puñaladas en todo su cuerpo y le fue cercenado el cuello.

La diligencia concluyó aproximadamente a las 18:00 horas, sin que estuviera presente en titular del juzgado, Armando Lustre Núñez.

La madre de la víctima manifestó que las deficiencias en el actuar del juzgado y una defensa pasiva por parte de los abogados, quienes no han presentado una sola prueba que desvanezca el señalamiento que hay hacia Edgar Fabián, presunto asesino de Viridiana Monserrat García Robles, lo que ha retardado el proceso y la pronta justicia para este feminicidio.

Ana María Robles aseveró que durante estos cuatro años de peregrinar en el caso de su hija, es una revictimización constante, cada mes o cada que hay diligencia, “nosotras como madres el abrir el expediente y ver destazados a sus hijos, literalmente, es muy doloroso”.

Consideró necesario revisar el tipo penal y la ley de víctimas para feminicidios en Oaxaca.

La madre de Viridiana Monserrat García Robles, quien fue asesinada el 19 de octubre del 2012 por su pareja Edgar Fabián M. C., argumentó ser necesario revisar la ley de víctimas y el tipo penal, la cual se ha convertido en un elefante blanco.

Su indignación por las deficiencias en el actuar del juzgado la orilló a plantear el caso de su hija al gobernador del estado, para que sea revisado exhaustivamente y se haga justicia.

Dijo que esta es una cuestión subjetiva que agravia a los afectados, “y no me gustaría que otra madre sufra por lo que estoy pasando”.

“Creo en el gobernador y en la justicia, a pesar de sus deficiencias, la justicia del hombre es de nosotros, hay madres huérfanas de hijas e hijas huérfanas de madre”, sostuvo después de reflexionar sobre los crímenes, violencia y desaparición de mujeres en Oaxaca.

Ana María Robles pidió a la ciudadanía que todas aquellas madres que sufren un dolor como el que ella tiene, acudan a la Secretaría de la Mujer, instancia que acaba de inaugurar el gobernador, en donde es un grupo de mujeres que se han unido en medio del dolor y se apoyan mutuamente, acompañándose jurídicamente.

La doliente invitó a denunciar y confiar en la justicia, ya que para eso se ha legislado.

En Oaxaca, madres demandan justicia para sus hijas asesinadas

“No queremos dinero, queremos que la muerte de Dafne, Viridiana, Leslie y muchas mujeres oaxaqueñas más asesinadas por sus esposos y parejas sentimentales, paguen por lo que hicieron, que se haga justicia, que les den sentencia a los que sabemos cometieron los crímenes de odio cometidos contra nuestras hijas, nosotras no queremos ser revictimizadas, ya no queremos que nuestras historias sirvan para tesis de estudiantes de Psicología y de Historia en historias y no se haga nada, nosotras queremos justicia”, expresaron las madres oaxaqueñas ante el ejecutivo estatal, Alejandro Murat.

Madres oaxaqueñas que claman justicia por sus hijas asesinadas y que forman parte de la agrupación nacional “Trescientas mujeres y más”, A.C., representada por Elvira Jiménez Camacho, originaria de Puebla, y madre de Ivonne, joven desaparecida en Etla, Oaxaca, pidieron al gobernador Murat su intervención urgente: “Somos diez madres a las que nos mataron a nuestras hijas y no hemos encontrado justicia”.

La Fiscalía de Oaxaca nos ha acompañado en un largo trayecto, pero claramente nos ha dicho que no tienen recursos económicos para seguir una investigación pertinente a cada caso y poder llegar a ejecutar órdenes de aprehensión”, expuso Ana María Robles, abogada, cuya hija Viridiana fue asesinada por su pareja.

“Ana María Robles no ha tenido tiempo de llorarle a su hija Viridiana, quien fue una joven madre de familia y abogada de profesión, más de mil días han transcurrido desde aquel 2012 cuando llegó a su casa y se encontró en el piso el cuerpo de su hija tirado llenó de heridas ocasionadas por un arma blanca; ella junto con madres oaxaqueñas exigen justicia por la muerte de sus hijas, todas asesinadas por sus parejas, quienes hasta esta fecha a pesar de estar privados de su libertad, no han recibido sentencia”.

El silencio invade en su rostro y no es porque calle, sino porque sus ojos aguardan tristeza y sus labios ocultan la sonrisa, desde hace cinco años Ana María Robles, quien también es abogada de profesión, no se ha detenido, acude a los juzgados, a la Fiscalía del estado, le reza a su Dios y pide por Viridiana para que algún día se haga justicia por su hija y por las muchas mujeres que a diario les privan de vivir.

“Sabemos que los procesos no deben demorar más de un año y los nuestros han llegado a los cinco años, nosotros exigimos un castigo severo a quien se atreva a tocar a una mujer más y eso mismo nos respondió el gobernador cuando lo vimos, nos dijo que va a pedir castigo y los exhibirá públicamente, eso deseamos que su apoyo no quede en promesas”, expresó.

Doña Ana María se quedó con la custodia de la hija de Viridiana, sus días también han sido tristes, su nieta padece una enfermedad degenerativa, Acidosis tubular renal, mensualmente visita a tres especialistas, vive entre medicamentos y una dieta especial, sin embargo, no hay apoyo económico para las víctimas, ella se las arregla como puede.

“Soy abogada jubilada, de lo poco que recibo de mi pensión es lo que mantengo a mi nieta, tengo dos hijas más que me sobreviven, Viridiana era la de en medio, a ella no tuve tiempo de llorarle y tampoco le guardé luto, mi vida es exigir justicia por su muerte”.