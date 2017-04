Afecta solicitud de trámites cierre de registro público

IGAVEC

Huajuapan de León, Oaxaca.– Habitantes de diferentes comunidades de la región Mixteca y de esta ciudad, solicitaron al Instituto de la Función Registral del Estado (IFREO), informar el por qué las oficinas de Registro Público de la Propiedad y el Comercio, permanecen cerradas en esta ciudad desde el pasado martes, pues se han visto afectados en sus trámites.

Personas que acudieron a dicha instancia situada en la calle Bravo, lamentaron que en la entrada del lugar únicamente se encuentre una hoja con un anunció que indica que, por causas de fuerza mayor, reanudarán actividades hasta nuevo aviso.

Indiciaron que además de particulares, hay empresas que están sufriendo afectaciones por no poder realizar sus trámites, situación que viene a frenar la economía de la región Mixteca y del país.

Agregaron que, hasta el momento, no pueden realizar solicitudes de testamentos, certificados de propiedad, liberación de créditos, búsqueda de bienes, gravamen, escrituras, verificación de registros, entre otros.

“Hemos tratado de localizar a la registradora, pero no la encontramos en ningún lado; no hay ni un encargado que nos indique que podemos hacer para que nuestros tramites no se atrasen y generen sanciones”, mencionaron.

Los inconformes solicitaron al gobierno estatal intervenir para que las oficinas del Registro Público de la Propiedad, sean abiertas lo antes posible, ya que hay quienes necesitan hacer procesos urgentes.

Consideraron que la registradora en Huajuapan, Teresa Valentina Vázquez Ambrosio, debe informar puntualmente el motivo de su decisión, ya que todas oficinas del registro público en la entidad, están laborando de manera normal.

Los usuarios exhortaron al IFREO, garantizar los servicios y la seguridad jurídica mediante una administración eficiente y transparente; cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de trámites, así como modernizar y crear registradurías foráneas de acuerdo a las necesidades y demandas de cada zona del estado.