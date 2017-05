UNA DE LAS BEBIDAS CONSENTIDAS ES EL VINO. Actualmente, en el mundo la superficie vitivinícola asciende a 7.3 millones de hectáreas, de las cuales 50% se concentra en España con 13%, China y Francia con 11% respectivamente, Italia 9% y Turquía 6 por ciento. Más allá del territorio de siembra, Italia es el campeón productor con 50 millones de hectolitros generados, seguida por Francia, España y EU. Sin embargo, el año pasado las condiciones climáticas y el acotado crecimiento mundial tuvieron repercusiones desfavorables en la producción de vino. En 2016 se generaron apenas 267 millones de hectolitros, una baja del 3% respecto al 2015……. MÉXICO TAMBIÉN ENFRENTÓ una menor superficie sembrada y un pequeño rendimiento que derivaron en una baja del 3.3% en lo que se refiere a la uva industrial, materia prima para la elaboración de vinos. Además, aún persisten trabas regulatorias. En ese contexto, esta semana se encuentra de visita en nuestro país el francés Jean-Marie Aurand, director de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), para llevar a cabo un diagnóstico de los principales retos para los vinos de México. Sobra decir que a pesar de que México ha avanzado, entre los grandes titanes apenas y pintamos. Al detalle en el país se generan sólo 194 mil hectolitros al año, lo que nos ubica en el lugar 45º del orbe. Además, aunque la demanda crece, 70% de lo que se consume aquí es de origen extranjero. Avance a sorbitos……. PERO EL SECTOR NACIONAL no se piensa quedar atrás. Gabriel Padilla Maya, director del Consejo Nacional Vitivinícola, destaca que en los últimos años se ha trabajado de la mano de la SE de Ildefonso Guajardo y Sagarpa de José Calzada Rovirosa, en la salida de la NOM 199 para destilados y bebidas alcohólicas. En este sentido, en los próximos 3 meses podría publicarse dicha normativa, la cual por primera vez obliga a que los vinos con etiqueta “Hecho en México”, sean realmente producidos con uva y materias primas nacionales. Asimismo, en 2018 podría aprobarse la Ley del Fomento al Vino, para robustecer el mercado de esta bebida y la cual abrirá la puerta para una segunda conversación con la SHCP de José Antonio Meade. Se buscará que el IEPS del sector se determine sobre el número de litros y no sobre grados de alcohol, como ocurre ahora, lo que favorece las importaciones de vino barato y de baja calidad. Con todo lo anterior, se proyecta que en los próximos 10 años se agreguen 4 mil hectáreas adicionales a las 6 mil 700 que actualmente se destinan a esta labor, y aumente la producción de 2 millones 500 mil cajas a 3 millones 500 mil. Vino a borbotones…….. LA DEUDA A CORTO plazo de los gobiernos municipales del país podrían nuevamente tocar la alarma. Alberto Hernandez, especialista de Fitch, deja ver que mientras que para las localidades con una calificación AA la disponibilidad de efectivo para cubrir sus obligaciones es de 0.61 veces por pasivo, para los municipios más débiles, dicha proporción apenas es de 0.17 veces. En otras palabras, no cuentan con los ingresos para cubrir sus deudas…….. La noticia formal la liberó recién la Organización Mundial de Turismo: México se encuentra en la octava posición en el ranking de países más visitados por viajeros internacionales. De acuerdo con las cifras de este organismo –que comenzó en Tailandia su cumbre mundial– el país recibió poco más de treinta y cinco millones de turistas en 2016, lo que llevó a superar a Turquía que cayó al noveno recibiendo poco más de 28 millones de visitantes internacionales. Las razones del crecimiento de nuestro país y la caída de aquel, se resumen en dos factores: la paridad peso-dólar y el terrorismo. Y es que los actos de terrorismo en Turquía, que el año pasado dejaron unos trescientos muertos y que se dieron en lugares clave, como el aeropuerto de Estambul, inhibieron la llegada de visitantes –sus principales mercados son el alemán y el ruso- mientras que la debilidad del peso mexicano contra el dólar estadounidense, significó una ventaja competitiva que, sumada a la mejora en el producto turístico en los principales destinos, le generó este incremento sustancial. Y en efecto la conjunción de factores positivos llevó a este Mexican Momment que, sin embargo, debe también significar una llamada de atención. México no tiene problemas de terrorismo, en efecto; pero sí vive una crisis de seguridad que ha venido golpeando en los últimos meses a los principales destinos turísticos. Los Cabos, Cancún, Playa del Carmen y Vallarta han sufrido la violencia que genera el narcotráfico, misma que fue uno de los factores que derrumbó a Acapulco. Si no se atiende con prontitud este problema, lo que hoy es un riesgo habrá de convertirse en un problema. Este crecimiento exponencial en la llegada de visitantes, se da después de una gran caída entre los años 2008 y 2011, generada por varios factores: la recesión económica estadounidense y la crisis europea, la percepción negativa del país por la violencia del narcotráfico y asuntos coyunturales como la influenza. En efecto la economía de EU y el mundo mejoró y la percepción sobre la marca país ha mejorado muchísimo. El asunto es que la violencia no se ha detenido y se ha acercado demasiado a los principales destinos del país. Ese, el mayor de los riesgos, sin dejar de advertir que la mejora del producto turístico debe ser una constante y de igual manera la continua adaptación a lo que el mercado mundial de viajeros está demandando. Eso es lo que no debe dejarse de mirar a la hora de celebrar el ranking de la OMT……Y POR HOY ES TODO.