¡¡…Y el danzón los unió!!

Era día de danzón en la Plazuela de la Campana, Manuel iba de vez en cuando a practicar los pasos que había aprendido de forma lírica, pero ese domingo de septiembre que vio bailar por primera vez a María Elena, descubrió a los dos nuevos amores de su vida, ella y el danzón.

Manuel estaba impresionado con la elegancia en cada uno de los pasos de María Elena y una vez que se armó de valor, la sacó a bailar. Luego de algunas piezas y algo de plática, ella lo invitó a conocer la academia de danza donde tomaba clases.

Paso a paso se fueron consolidando como pareja sentimental y en la pista de baile. Manuel Contreras Herrera y María Elena Romero Cruz, de 70 y 67 años de edad respectivamente, tienen un año y dos meses de bailar juntos en la academia Seguidores de su Majestad el Danzón.

La pasión y entrega que le han dedicado al danzón los ha llevado a participar en Muestras Nacionales de Danzón en varias ciudades de la república como Querétaro, Guanajuato, México, Xalapa, Ciudad Mendoza.

De acuerdo con los datos consultados en el sitio de internet del Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón A. C., el estado de Veracruz cuenta aproximadamente con 34 escuelas de danzón y cinco orquestas danzoneras.

Al ser cuestionada sobre el lugar que el danzón ocupa en su vida, María Elena responde de inmediato –El primero. Y es que la pareja practica aproximadamente 15 horas a la semana entre las clases que reciben en la academia y los días que bailan en el Zócalo, más dos horas diarias en las que repasan las rutinas en casa.

Elena siempre tuvo facilidad para el baile, contó que se acercó al danzón un año antes de conocer a Manuel. “Yo estaba en el zócalo y un maestro de danzón me sacó a bailar, le dije que no sabía, pero para mi sorpresa pude llevar bien el ritmo. El maestro me dijo que tenía destreza para este baile y así fue como decidí tomar clases”.

Manuel tardó un poco más en aprender el danzón de academia y dejar sus pasos líricos. Pero con la paciencia de Elena y la práctica constante de ambos, en tres meses lograron consolidarse como pareja de baile.

Ritmo y elegancia

Originario de Acapulco, Guerrero, Manuel lleva más de 20 años radicando en Veracruz. A lo largo de su vida trabajó como hotelero, tuvo negocios propios y fue adquiriendo propiedades. Ahora que se ha retirado del trabajo vive de sus rentas y dedica la mayor parte de su tiempo al danzón.

Elena nació en Veracruz, dedicó su vida al hogar y a la crianza de sus tres hijos, pero ahora que ellos ya están grandes y han encaminado sus vidas, Elena se permitió rehacer la suya junto a Manuel con quien comparte el gusto por el baile.

La pareja coincidió en que el danzón los ha cautivado por sus ritmos serios y elegantes pero a la vez contagiosos. “Mental y espiritualmente es muy bueno porque el ego se mejora, las emociones afloran y uno se siente muy a gusto”, explica Manuel.

Gracias al danzón y a la difusión que se le da en Veracruz, han hecho grandes amistades en distintos ámbitos sociales. Además, físicamente es una terapia benéfica para los adultos mayores.

Respecto a sus viajes al interior de la república y participaciones en demostraciones nacionales de danzón, la pareja expresó emoción al poder observar las diversas técnicas y elementos realizados por los danzantes de otros estados.

El próximo tres de diciembre, las parejas de la academia Seguidores de su Majestad el Danzón bailarán Sueño Guajiro en una Muestra Nacional de Danzón en Ciudad Mendoza, Veracruz.

Atractivo turístico

Es una tarde de sábado en el Zócalo de Veracruz, el lugar está repleto de turistas venidos del Distrito Federal, Guanajuato y Monterrey, todos sentados en gradas que no fueron retiradas de un evento que se realizó en días anteriores. Los visitantes parecen hipnotizados por la música de la Orquesta Danzonera Alma de Veracruz y la cadencia de las más de 50 parejas que bailan al centro de la pista.

Dos jóvenes defeños comentan con otros visitantes lo atractivo que resulta mirar a las cuatro parejas de la academia Seguidores de su Majestad el Danzón, pues todos visten de blanco y bailan coreografías montadas por el maestro Juan Joel Rodríguez Ramos.

Manuel explica que en la academia aprovechan los días de danzón instaurados por el ayuntamiento en el Zócalo de Veracruz para ir a practicar y lucir las coreografías que han aprendido en la semana.

De repente todos los espectadores se avocan a mirar al maestro Juan Joel que baila con una niña de aproximadamente diez años de edad. En los intermedios entre cada canción los músicos entretienen a los turistas incitándolos a bailar y participar de esta tradición musical de orígenes cubanos que se ha vuelto parte de la cultura veracruzana.

Preservar la tradición

Manuel nunca tomó clases de danzón antes de conocer a Elena, pero su familia era muy afecta a este ritmo que él aprendió de forma lírica sólo observando a sus hermanos bailar.

Por esta razón para Manuel es muy importante que la tradición del danzón no se pierda y se transmita a las generaciones jóvenes. “Como danzoneros veracruzanos tenemos casi la obligación de esforzarnos para que nuestros hijos y nietos aprendan, respeten y fomenten este baile”.

El sol se ha ocultado casi por completo en la Plazuela de la Campana cuando comienzan a sonar los primeros acordes de Cecilia, la canción favorita de Manuel y María Elena, ambos se miran sonrientes y caminan hasta la pista de baile.

María Elena luce un hermoso vestido azul rey con accesorios y zapatos blancos, mientras que Manuel viste una camisa del mismo tono de azul, un pantalón blanco y zapatos negros.

La pareja resalta entre el resto de los danzantes por el color de su vestimenta. Elena y Manuel se miran a los ojos en el momento en el que los pasos los llevan a coincidir, pero no intercambian palabras. El danzón es un baile que se practica en silencio, pues se requiere estar concentrado para no perder el ritmo.

Cuando la canción llega al final de un estribillo, las parejas tienen un tiempo de descanso en el que miran al frente tomados de la mano. Las mujeres toman su abanico con la mano que les queda libre y comienzan a agitarlo.

Luego llega el montuno, el ritmo se acelera y las parejas saben que el final del danzón está próximo. Los danzoneros deben aprender a mediar su energía para que el baile se note fluido y coordinado en todo momento.

Al finalizar el baile los espectadores aplauden emocionados desde sus mesas, pues aunque no han bailado ninguna pieza, los danzantes han logrado contagiarlos con su ritmo y movimiento.

Los domingos de danzón en la plazuela de la campana son una verdadera verbena, en la que hasta el más arrítmico se divierte. Pero para María Elena y Manuel son el infinito recuerdo del día en el que sus vidas coincidieron gracias al danzón.