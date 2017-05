Subestimados

Andrés Manuel López Obrador ha subestimado la inteligencia del electorado, de sus opositores, y de periodistas y analistas por igual. Pretendió revivir la narrativa del complot para explicar la cadena de financiamiento ilegal que fuera expuesta en días pasados; sin embargo, su cantaleta devaluada no convenció a muchos.

Después de la difusión de un segundo video en el cual se ve a la representante de Morena en el Congreso veracruzano recibir fajos de dólares y de las revelaciones sobre los diezmos que Delfina Gómez cobraba en Texcoco (una práctica instaurada por AMLO desde hace tiempo) los pilares de la honestidad valiente se vinieron abajo. Eso sin dejar de mencionar que acaba de sumar a su equipo al siempre cuestionado líder del Metro, Fernando Espino (a quien, por cierto, intentó desa-forar cuando era Jefe de Gobierno y el otro diputado del PRI).

A propósito de sus recientes escándalos, tuvo el descaro de decir que él era como esas aves que cruzan el pantano y no manchan sus alas; pero quizás una imagen que lo describa mejor sea la de un buitre viejo, ya desprovisto de plumaje. Porque solamente un ingenuo puede seguir sosteniendo que el tabasqueño es un hombre íntegro y honesto, después de las muchas transas en las que ha sido exhibido junto con su equipo cercano. Y tampoco tiene valor alguno la descripción de austeridad que de sí mismo ha querido vender, con el argumento de que vive alejado de los lujos y frivolidades que el dinero puede comprar.

La verdad de las cosas es que actúa como lo hacían los viejos capos de la delincuencia organizada. El Chapo, por ejemplo, nunca ejecutaba con sus propias manos a sus enemigos, ni siquiera enfrentaba personalmente a las fuerzas del orden; para eso tenía a sus sicarios que le hacían el trabajo sucio y lo cuidaban. De igual forma, el eterno candidato ha contado siempre con el apoyo de subordinados, como Bejarano, Ponce, Ímaz, Nico, Eva Cadena y una muy larga lista de distinguidos secuaces.

El capo sinaloense tampoco vivía en un mundo de lujos. Lo que nos ha sido revelado es que cuando vivió en libertad lo hizo de manera muy sencilla, tanto en las sierras, donde se escondía, como en Culiacán o Mazatlán. Asimismo, López tampoco gusta de una vida ostentosa, pero lo hace con la invaluable seguridad de que el dinero le llega a carretadas (y, como hemos visto repetidamente, no todo es legal).

Y por supuesto que no tiene ni requiere de cuentas bancarias abultadas ni tarjetas de crédito, porque siempre tiene a su disposición dinero en efectivo para lo que se le ofrezca. Que no nos subestime, que a muy pocos engaña y cada vez son más a quienes no puede convencer de que él representa el cambio que México necesita.