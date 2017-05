ESTAMOS A PRÁCTICAMENTE A UN MES de que se lleven a cabo elecciones en 3 entidades del país. El próximo 4 de junio arrancan las votaciones en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde se definirá un nuevo gobernador y se elegirán también 57 diputados, 58 presidentes municipales y 197 regidores. Al detalle se estima que las designaciones locales de este año podrían tener un costo superior a los 4 mil millones de pesos. Sin embargo, más allá de la pompa, desfiles, carteles y banderines, la realidad es que la situación económica y social que enfrentan dichas entidades, deja mucho que desear…… Desde el año pasado, el acotado ritmo de crecimiento nacional hizo mella en el dinamismo estatal. En 2016 Coahuila apenas avanzó 1.6%, mientras que el crecimiento de Nayarit superó sólo el 2.3% y Edomex tuvo un avance del 3.4%, todos por debajo de la meta estatal del 4 por ciento. Lógicamente, ante el menor ritmo productivo, la creación de empleos y el ingreso laboral, tampoco fue el esperado. Al detalle, datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que encabeza Héctor Villarreal, muestran que el nivel de desempleo de las tres entidades fue superior al 3.3% nacional. Por su parte, el ingreso por habitante se ubicó en 2 mil 692 pesos en Coahuila, 2 mil 306 pesos en Nayarit y en Edomex sufrió una baja de 5% desde 2010, para ubicarse actualmente en 2 mil 067 pesos por persona. En esa misma tesitura, los niveles de pobreza se incrementaron en los últimos 6 años. En particular en Edomex, donde este indicador pasó del 42% de su población a un 49.7%. Asimismo, la violencia en esa entidad se amplió, con lo que los homicidios dolosos crecieron 78 por ciento…… Además, la situación de sus finanzas públicas también sorprende. Desde 2010 a la fecha, el nivel de participaciones creció de forma importante. Coahuila tuvo un incremento del 19.3%, Nayarit del 20.7% y Edomex del 26.6%. Sin embargo, el endeudamiento no dio marcha atrás. Considere que a la fecha el porcentaje de la deuda sobre las participaciones asciende al 52.9% en Edomex, 205% en Nayarit y 278% en Coahuila. A lo anterior, sume el alza en la tasa de interés sobre la deuda de estas entidades. En Edomex y Nayarit ésta es 1.3 puntos porcentuales más cara que hace 6 años, mientras que en Coahuila es 1.6 puntos mayor. Es decir, más deuda y más cara para las entidades con elecciones. ARRANCÓ LA REUNIÓN DEL Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EU, que comanda Janet Yellen. En este sentido, aunque los niveles de inflación se acercan cada vez más a la meta de la Fed, el mercado anticipa que la tasa de referencia de esa institución podría mantenerse sin cambios, en un rango de entre 0.75% y uno por ciento. Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de Casa de Bolsa Finamex, destaca que la probabilidad de un alza de tasas en mayo es de apenas 13%, aunque para junio ya se habla de una de hasta el 70 por ciento. ¿Será?…… EL PRÓXIMO PRESIDENTE de la República tomará posesión el 1 de diciembre de 2018, antes lo harán 128 senadores y 500 diputados federales. Habrá candidatos independientes a la presidencia, y otros tantos para gobernadores y locales estatales. Todo en política y economía se discute alrededor de esas elecciones, hasta los gringos ya se metieron y condicionan sus conductas a los resultados. Tenían años de no inmiscuirse directamente en nuestros procesos electorales; ni nos pelaban. Por el momento todo gira en torno a los resultados del 4 de junio; todos preguntan qué sucederá si el PRI es vencido, si pierde su estado el Presidente Enrique Peña. Y esto causa incertidumbre en los poderes federales y en los partidos políticos, y más cuando existe una política de austeridad radical que evita que los programas sociales fluyan como debe ser, como lo pide la población. Pero hay un antes: el 4 de junio, dentro de 31 días, serán los comicios para gobernadores en Nayarit, Coahuila y Edomex, y municipales en Veracruz. Elecciones muy competidas, como debe ser en la democracia y sin ningún partido preponderante o dueño del Estado y sus estructuras, como hace más de 17 años. Cuando Vicente Fox se recargó en el muro que había taladrado la izquierda desde 1977 (PCM, PSUM, PMT, PMS, PST) y derrotó al PRI sin un tiro disparado. Cayó ese muro y no se crearon las estructuras modernas para una democracia plena, quedó en obra negra, diría Krause. El 15 de agosto, fecha fijada por el PRI, convocaron Enrique Ochoa Reza, presidente nacional, y Claudia Ruiz Massieu, secretaria general (y guerrerense), a su XXII Asamblea Nacional, para definir su camino rumbo a las elecciones del 2018. Una asamblea nada fácil, le preceden derrotas en varios estados, en especial Veracruz. Por su complejidad se asemeja a la que tuvo el tricolor cuando se formó la Corriente Democrática, que encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El 1 de octubre de 1986 ese grupo propuso la reconstrucción de la democracia, la recuperación de la soberanía económica y el establecimiento de una cultura de la solidaridad. Dijeron en aquella asamblea nacional que debería elegirse al candidato a la presidencia, terminar con la práctica del “tapado”, y los expulsaron. En ese momento Carlos Salinas de Gortari fue “destapado” por el presidente Miguel de la Madrid y se inició una nueva etapa para México que aún no se cierra con todo y las alternancias que los ciudadanos han logrado. En esta XXII Asamblea se escucharán temas como segunda vuelta y, dirá Manlio Fabio Beltrones, gobierno de coalición. Desde luego influirán los resultados del 4 de junio. La carrera habrá iniciado y la unidad se complicará. Antes la palabra del presidente era ley, juicio y sentencia, ahora es otra situación…..Y POR HOY ES TODO.