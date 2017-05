Buscará IP que Gabino devuelva lo que se llevó

Óscar RODRÍGUEZ

El sector privado de Oaxaca anunció que buscará presentar denuncias por su cuenta por la deuda heredada por Gabino Cué al gobierno de Alejandro Murat que no ha sido pagada, al encontrarse la hacienda pública estatal en bancarrota.

Los empresarios buscan que Cué y sus ex colaboradores devuelva los fondos que se apropiaron de forma indebida.

Afirman que buscarán que un juez ordene la incautación de sus bienes para que se pague lo que se dejó de cubrir el último año de mandato del ex gobernador.

Los empresarios de diferentes cámaras empresariales anunciaron que han contratado a un bufete legal para iniciar una demanda penal ante la instancia judicial que corresponda, para el ex gobernador Gabino Cué y varios de sus ex colaboradores, entre ellos los Secretarios de Administración Alberto Vargas Varela; de Salud Germán Tenorio; de Turismo José Zorrila; y de Obras Netzahualcóyotl Salvatierra, respondan por la vía judicial por sus actos de deshonestidad y devuelvan lo que se llevaron.

El grupo de empresarios es encabezado por el líder de la Confederación de la República Mexicana (COPARMEX), Raúl Ruiz, quien adelantó que por pasivos de corto plazo no pagados por el gobierno de Gabino Cué, hay una deuda de 2 mil 500 millones de pesos.

Dijo que el gobierno de Alejandro Murat ha advertido que no tiene recursos para pagar la deuda, por lo que el sector privado ha determinador buscar el pago de la deuda por la vía penal, a fin de que obliguen a los responsables de la quiebra financiera a devolver el dinero sustraído para que se cubra la deuda.

“Mediante la vía legal vamos a emplazar a los funcionarios; si la Contraloría dictamina qué funcionarios son los que deben rendir cuentas, pues que sea la autoridad; nosotros no podemos empezar a dar declaraciones diciendo que éste, que el otro, porque nada más es incendiar algo que ya no necesita más llamas, que es Oaxaca”.

Añadió que su prioridad es que los responsables rindan cuentas. “Yo desde un principio he dicho que Oaxaca no necesita paz, Oaxaca necesita justicia, si hay justicia habrá paz y si hay paz entonces habrá reactivación económica, pero no hay justicia”.