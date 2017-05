Demanda MNE atención al campo para disminuir niveles de pobreza

*Piden trato igualitario por parte del gobierno estatal y federal

Huajuapan de León, Oaxaca.- Dirigentes del Movimiento Nacional por la Esperanza “MNE” demandaron del Gobierno Estatal y Federal demandaron más atención al campo que ha permanecido en el olvido, principalmente en la Mixteca, por lo que hicieron un llamado para hacer un frente común y trabajar en unidad con la sociedad civil en favor de las comunidades marginadas.

Alejandro López y Aniceto Martínez exigieron mayor atención y apoyos a las familias de escasos recursos de las comunidades mixtecas y que mediante las políticas sociales que son el único instrumento para combatir los temas de inseguridad y alimentación se logre la disminución de los niveles de pobreza.

Los dirigentes coincidieron también que la Mixteca requiere transparencia en los programas para que los campesinos puedan acceder y sobre todo de voluntad política para que tengan atención a las necesidades del campo.

“Hace algunos días como MNE se realizó la entrega de apoyos gubernamentales para fortalecer al campo, entre ello se entregaron tractores y animales de granja, para que coadyuve a los trabajos en cultivo y puedan generar algunos ingresos para el sustento de las familias, aunque sabemos que falta mucho por hacer”.

Añadieron que debido a las necesidades de las comunidades, diversas asociaciones se han acercado a fin de realizar trabajos conjuntos para seguir beneficiando a las familias a través de apoyos de programas que puedan contribuir a la mejorar de la calidad de vida y con ello evitar la desintegración familiar derivado de la migración que se origina por la falta de oportunidades.

“Es por ello que se exige al Gobierno Federal y Estatal no cerrar las puertas y que los recursos destinados para los rubros del campo sean respetados y no se destinen a la agenda política dictada por su cúpula partidista, si no que se les apoye sin distinción de afiliaciones partidistas”.

Aseveraron que el MNE no es un partido político sino una asociación que busca contribuir al buen vivir de las comunidades, principalmente aquellas zonas rurales de alta y muy alta marginación donde los apoyos de programas no llegan o son escasos para que los campesinos puedan salir adelante.

Buscan atención al campo Mixteco.